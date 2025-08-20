Beginnen wir damit, dass es keine unmittelbare oder instinktive Verbindung zwischen einem Unternehmen, das Mixer für gesunde Smoothies herstellt, und einem wettbewerbsfähigen Formel-1-Team gibt. Ja, man kann sich wirklich in das Pressematerial vertiefen, und es heißt, dass beide "Kraft und Präzision vereinen", aber die Wahrheit ist, dass diese Verbindung ein bisschen weit hergeholt ist.

Trotz des offensichtlichen Marketing-Geredes ist es uns jedoch egal, denn genau wie beiOnePlus den McLaren-Modellen verleiht das orangefarbene Zeichen der Rennställe den Produkten ihrer Partner fast immer einen Hauch von Flair, und dies ist keine Ausnahme.

Es gibt drei "Nutribullet x McLaren Team"-Produkte in dieser Linie: Portable, Pro 900 und Ultra. Bei den beiden letztgenannten handelt es sich um traditionelle Nutribullet Produkte, wenn auch leicht aufgewertet und mit der recht attraktiven Designsprache von McLaren als Verpackung, und Portable ist eigentlich... Nun, tragbar in dem Sinne, dass der Mixer selbst im Akkubetrieb betrieben wird, sodass Sie ihn mit Zutaten beladen und bei der Arbeit für ein frisches Endergebnis pürieren können.

In jedem Fall erhalten Sie die wunderschöne Farbe "McLaren Papaya", ein überraschend langlebiges Material und die bekannte Nutribullet -Funktionalität, die zum Rückgrat so vieler Menschen auf der ganzen Welt geworden ist. Und ja, es gibt natürlich relativ platzsparende Mixer, die das Gleiche können, aber auch hier muss man einfach akzeptieren, dass bestimmte Produkte oder sogar Hersteller aus einem bestimmten Grund bevorzugt werden, und wenn man einen dieser McLaren Nutribullet Mixer in die Hand nimmt, versteht man warum.

In vielerlei Hinsicht ist es jedoch ein ziemlich einfach zu beschreibendes Produkt, da es sich eigentlich nur um einen Mixer mit einem Behälter handelt, den man aufschrauben kann und der dann gleichzeitig als tragbarer Trinkbecher fungiert. Die Idee ist, dass Sie Ihre Mahlzeit direkt in Ihrem Nutribullet x McLaren F1 Team zubereiten und dann alles, was Sie brauchen, in dieser einen Maschine haben. Dies schränkt die Verwendung ein, könnte man argumentieren, aber auf der anderen Seite entfällt auch der Aufwand, den Smoothie aus dem vorhandenen Mixer in eine Art Tasse zu kratzen, da sich hier alles in ein und derselben Maschine befindet.

Wenn wir beim Modell Ultra bleiben, hat es einen 1200-Watt-Motor, was an sich nicht innovativ ist - Sie können einen Tauros Mixer mit 1800 Watt für die Hälfte dessen bekommen, was Nutribullet hier verlangt, aber Sie erhalten eine titanbeschichtete Klinge und passende Mixbecher aus Tritan Renew mit der Option von Nutribullet. Allein gemessen an der Leistung ist es ein wenig enttäuschend, aber es ist wirklich ein bisschen so, als würde man Familienautos nur an der Leistung messen; Das ist natürlich ein Faktor, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, Qualität oder Leistung zu messen. Wichtig ist, dass ich nicht ein einziges Mal Probleme mit der Blender-Funktion selbst hatte, während ich die Ultra verwendet habe.

Aber das Lustige ist, dass ich auch mit dem Pro 900 keine Probleme hatte, der weniger kostet und keine titanbeschichtete Klinge hat. Natürlich bekommt man mit der Ultra -Packung Mixbecher, die allein schon die Preiserhöhung ausgleichen können, aber es gibt Hinweise, dass auch die 900 Watt ausreichen.

Portable ist eine lustige Größe, aber überraschend funktional. Der 2000-mAh-Akku reicht für das Eineinhalbfache des Geldes, aber Sie würden ihn wahrscheinlich nach einmaligem Gebrauch aufladen, so dass es definitiv ausreicht, eine volle Portion im Behälter selbst zu mixen. Die Leistung ist nicht angegeben, scheint aber bei rund 600 Watt zu liegen, und hier wurde deutlich, dass der Motor selbst mit bestimmten Punkten etwas mehr zu kämpfen hatte. Allerdings ist es mit 50 £ erschwinglich, was äußerst vernünftig erscheint.

Insgesamt handelt es sich um grundsolide Produkte, die durch das Flair, das McLaren F1 Team bietet, viel schöner werden, etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es jemals sagen würde. Es ist schwierig, ihnen eine gemeinsame Punktzahl zu geben, aber gleichzeitig scheint es unnötig, sie einzeln zu überprüfen, wenn insbesondere die Pro 900 und Ultra so ähnlich sind. Der Punkt ist, dass diese Mixer attraktiv sind, gut funktionieren und zu relativ günstigen Preisen erhältlich sind, und das ist genug.