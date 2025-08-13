Marshall Kilburn III

HQ

Ich mag Marshall sehr. In all den Jahren, die ich im Proberaum hinter dem Schlagzeug verbracht habe, war es die Kombination aus einem Fender Stratocaster and a Marshall AFD100, die am besten klang, und Zound Industries ' erschwinglichen, stilvollen, gut gebauten Bluetooth-Lautsprechern, so ziemlich auf der ganzen Linie. Ich habe Stanmore, Willen, Emberton und Woburn gute Noten gegeben, und ich freue mich immer darauf, weitere neue Produkte von Marshall zu testen.

Im Segment der drahtlosen, batteriebetriebenen Bluetooth-Lautsprecher war Marshall neben JBL an der Spitze, wenn es darum geht, wie genau ihr DSP ausgeklügelt und ausgewogen war, was es ihnen ermöglicht hat, großen Klang aus kleinen Treibern/Lautsprechern auf eine Weise zu erzeugen, die manchmal reiner Magie ähnelt (und ich beziehe mich hauptsächlich auf Emberton ).

Wie immer ist das Design super cool, aber der mitgelieferte Tragegurt fühlt sich plastisch und scharfkantig an.

Kilburn ist einer der größeren Bluetooth-Lautsprecher von Marshall, aber immer noch deutlich kleiner und tragbarer als beispielsweise Woburn und Stanmore. Er ist 27 Zentimeter lang und 15 Zentimeter breit, wiegt 3,9 Kilogramm und verfügt über einen eingebauten Akku, der Ihre Musik fast 50 Stunden pro Ladung abspielt, was natürlich sehr gut ist. Es gibt eine Schnellladefunktion, die im Falle des Kilburn III acht Stunden Wiedergabezeit über 20 Minuten Ladezeit über USB-C bietet. Das Design ist so ikonisch wie eh und je, was bedeutet, dass dieser Lautsprecher wie eine kleine, lederbezogene Miniatur der fantastisch stilvollen alten Gitarrenverstärker von Marshall aussieht. Auf der Oberseite, wo sich alle Bedienelemente befinden, befindet sich eine Messingplatte und die Bedienelemente sind von sehr guter Qualität. Zound Industries hat auch eine Umschalttaste hinzugefügt, mit der Sie zum nächsten (oder vorherigen) Song in Ihrer Wiedergabeliste springen können, ohne Ihr Mobiltelefon zu berühren.

Marshall beschreibt den Klang des Kilburn III als 360° True Stereophonic Sound, der über ihren Signature-Chip/DSP und drei Class-C-Verstärker erreicht wird, die drei Treiber antreiben. In der Mitte befindet sich ein 4"-Tieftöner, und auf beiden Seiten befinden sich zwei 2"-Treiber, die den Mittel- und Tieftonbereich bewältigen (1 x 30 Watt und 2 x 10 Watt). Der Kilburn III verfügt über einen AUX-Eingang (der bei vielen Konkurrenzmodellen allzu oft fehlt) und kann als Powerbank für diejenigen dienen, die die 50 Stunden des Akkus zum Aufladen ihres Mobiltelefons, iPads oder Laptops nutzen möchten.

Viel Akkulaufzeit, viel immersiver Sound, aber das Profil ist unübersichtlicher als sonst.

Der Kilburn III ist gut ausgestattet, stilvoll gestaltet und verfügt über Funktionen, die sich im Verhältnis zu dem Lautsprechertyp, um den es sich handelt, sinnvoll und ausgewogen anfühlen. Aus diesem Grund ist es eine Schande, dass ich den Klang nicht wirklich mag. Der charakteristische Sound von Marshall ist warm, bassig, verspielt und hat eine chronische Tendenz zu Rockmusik mit verzerrten Gitarren, die den Bluetooth-Lautsprechern praktisch aller Konkurrenten gerechter wird. Marshall ist so ziemlich immer auf Rock abgestimmt, was es auch sein sollte, und meiner Erfahrung nach funktioniert es immer. Der Kilburn III hat sicherlich eine tiefe und straffe Basswiedergabe, aber es gibt Resonanzen im Lautsprecher, die ich bei anderen Lautsprechern von Zound Industries selten höre, und der Mitteltonbereich ist dünn und etwas unordentlich. Es gibt viel Kontrolle über die Sprachwiedergabe, aber ich finde den Gesamtklang zerstreut und etwas unruhig, was im Fall von Marshall überraschend ist.

300 £ dafür sind letztendlich mindestens 75 £ zu viel.

Wenn ich die Kilburn III mit der mehrere Jahre alten und deutlich günstigeren JBL Extreme III (die in etwa die gleiche physische Größe hat) vergleiche, wird deutlich, dass der Klang etwas zu unausgewogen ist und die Kontrolle vermissen lässt, die der JBL-Lautsprecher noch bietet. Sicher, der Extreme III bietet eine Akkulaufzeit von 20 Stunden, während der Kilburn III volle 50 Stunden durchhält, aber ansonsten würde ich sagen, dass ich den JBL-Lautsprecher in jeder Hinsicht bevorzuge, vor allem, wenn man bedenkt, dass er 180 Euro kostet, während der Kilburn III stolze 300 Euro kostet.