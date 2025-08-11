BOOX Note Air4 C Rezension

Ich bin mir sicher, dass es Ihnen passiert ist: Als Sie zum ersten Mal einen eReader ausprobiert haben, haben Sie darüber nachgedacht, wann der Tag kommen wird, an dem Smartphones, Tablets und sogar Laptops und Monitore elektronische Tinte Technologie verwenden werden. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, dass es sich langsamer entwickelt hat als erwartet, insbesondere in Bezug auf Aktualisierung und Farbe, aber wie wir beim neuesten Modell von Boox gesehen haben, ist es fortschrittlich genug, um seine Vorteile auf anderen Geräten zu genießen.

Das BOOX Note Air4 C kann als schlankes und elegantes Tablet definiert werden, das Sie wie ein digitales Notizbuch... Aber mit viel analogem Geschmack. Das Verständnis dieses Charakters und vor allem die Planung der spezifischen Verwendung, die Sie daraus machen können oder nicht, ist für uns entscheidend, um den Kauf empfehlen zu können.

Denn wenn Sie nach den gleichen Funktionen wie beispielsweise ein iPad oder einAndroid Top-Tablet suchen, aber mit einem eInk -Display, werden Sie enttäuscht sein. Entzaubern Sie sich selbst und sehen Sie es andersherum: Das Vergnügen des Lesens und Schreibens auf diesem Notizbuch steht an erster Stelle, und dann ist es auch ein Tablet.

Es ist ein bisschen wie das Boox Palma 2 (Testbericht), ein eBook, das auch als Smartphone fungieren kann. Ein hybrid, der mit seinen Vor- und Nachteilen Boox zu vermarkten wissen muss, um sein Zielpublikum zu finden.

Wie gesagt, und wie erwartet, stachen in unseren Tests die Lese- und Schreibfunktionen hervor. Obwohl der Bildschirm etwas dunkler und daher kontrastärmer aussieht als der des Palma, macht der Formfaktor das Erlebnis viel natürlicher, in einem 10,3 Zoll -Format, das im Sweet Spot zwischen der Größe eines traditionellen Buches und der eines Comics liegt.

Denken Sie nur daran, dass Sie neben der vertikalen Position (die ich hier traditionell und nicht "hochformatig" nenne) auch horizontal lesen und schreiben können (was ich hier Zeichenblock und nicht "Querformat" nennen werde). Dies war besonders praktisch, und die Klappabdeckung kann als dreieckiger Ständer verwendet werden, wie auf einem der Fotos zu sehen ist.

Bei der Handschrift ist die Reaktion fein und präzise, während die E-Ink-Textur auf ePaper die Tatsache ausgleicht, dass die Haptik standardmäßig nicht so gut ist wie auf einem iPad, mit einigen speziellen Protektoren mit echter Papierrauheit.

Sie können jetzt die Cover Ihrer E-Books in Farbe und in einem größeren Format als das Original genießen.

Horizontales Lesen mit dem Cover-Ständer ist ein Vergnügen, von dem Sie noch nichts wussten.

Was comics betrifft, so habe ich mich diesem Gerät mit besonderem Interesse genähert und mich gefragt, ob es ein Ersatz für ein beleuchtetes Tablet sein könnte, um Comics und Manga zu konsumieren, ohne sie bei mir tragen zu müssen, wenn ich das Haus verlasse, und auch um das Augenlicht meines Sohnes zu schützen, der die toten Stunden der Sommersaison damit verbringt, Mort & Phil zu verschlingen, Asterix oder Dr. Stone.

Und das Fazit? Nun, es kann einen aus der Klemme holen, aber die Wahrheit ist, dass, als ich anfing, diese Rezension zu schreiben, das BOOX Note Air4 C immer noch keine Farben und Kontraste erzeugt, die das Ausgangsmaterial der Comics respektieren. Das mag sich wie ein allzu puristischer Kommentar anhören, aber ihr könnt euch die Bilder ansehen, um zu verstehen, was ich meine. Wie es heute absolut selbstverständlich und verständlich ist, wirken die Farben immer noch stumpfer und die Schwarztöne sind grau. Mit anderen Worten, die Original-Comics springen einem immer noch ins Auge, sowohl auf dem Papier als auch leider auf den schädlichen Bildschirmen anderer Tablets, während sie hier einfach "sind". Das Ergebnis, das E-Ink und das Format kombiniert, ist akzeptabel und reduziert die Belastung der Augen, aber es ist alles andere als ein Traum für das Lesen von Comics.

Bevor wir zu den wichtigsten Einsatzmöglichkeiten kommen, lassen Sie uns über die technischen Probleme sprechen. Auf dem Gerät läuft Android 13 auf einem Octa-Core gekoppelt mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher. Der Bildschirm, der gut aussieht und nicht dazu neigt, Moire zu erzeugen, verwendet die Super-Refresh-Technologie von Boox, um jede Seite mit voller Geschwindigkeit zu drucken, aber es gibt offensichtlich immer noch eine spürbare Verzögerung in der Technologie im Vergleich zu jedem LED-Bildschirm. Dies wird standardmäßig vorausgesetzt, wenn ein Gerät mit ePaper getestet wird, aber ich fand auch die Gesamtleistung - die Art, die nichts mit der Bildschirmaktualisierung zu tun hat - etwas klobig für die Hardware, mit der es ausgestattet ist, für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet oder das Öffnen und Schließen verschiedener Apps. Ganz zu schweigen von der ewigen Zeit, die es braucht, um das Gerät zu aktualisieren...

Hier seht ihr das BOOX Note Air4 C zusammen mit zwei Boox Palmas.

Die Handschrift auf dem BOOX Note Air4 C ist etwas anderes.

Diese geringfügigen Leistungsprobleme werden, gelinde gesagt, durch einige fragwürdige Designentscheidungen noch verschärft. Auf der Außenseite befindet sich beispielsweise die Position des USB-C-Anschlusses an der Seite und nicht vertikal über oder unter dem Bildschirm, wodurch er bei geschlossenem Gehäuse nicht zugänglich ist. Oder das Stiftbefestigungssystem, das ziemlich seltsam ist und dazu führt, dass es sich zu oft löst. Im Inneren, vor allem in Bezug auf Schnittstelle und Benutzerfreundlichkeit, weil es nicht das agilste oder intuitivste System ist. Einfache Aufgaben wie das Nachschlagen eines Wortes in einem Buch haben eine Weile gedauert, bis wir es gelernt haben, erstens, um eine Funktion zu finden, die nicht so versteckt sein sollte (vor allem, wenn man mehr Platz hat als im Palma, wo sie zur Hand ist), und zweitens, weil sie aus irgendeinem Grund ohne Vorwarnung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterscheidet.

Diese Nachteile verschwinden jedoch, wenn das BOOX Note Air4 C den Zweck erfüllt, den Sie sich vorstellen (und in Ihr Budget passt, da es bei über 500 Euro preislich ist). Und was ist dieser Zweck? Bei unseren Tests haben wir vor allem an Lehrer und Schriftsteller gedacht, vor allem aber an Studenten. Dieses "Notizbuch" kann Ihr Hauptleser für Lehrbücher, zusätzliche Dokumentationen oder was auch immer Sie darauf werfen, sein. Sie können bequem darauf lernen, ohne sich die Netzhaut zu verbrennen. Sie können Notizen zu Ihren eigenen Dokumenten oder zu diesen Büchern machen. Sie können Office-Suites verwenden, z. B. Excel -Tabellen neben Ihren Daten mit der Funktion split-screen öffnen. Und dann haben Sie den Webbrowser, WhatsApp, Telegram, Zeitungen und Zeitschriften zur Hand... Wenn all diese Möglichkeiten genau das sind, wonach Sie suchen, werden Sie am Ende viel Nutzen aus dem Note Air4 C für dieses akademische Jahr ziehen, das gleich beginnt.

Aber zuerst die gefürchtete Bewertungs- und Benotungszeit. Uns gefiel die Entwicklung des Boox Palma zum Boox Palma 2 im vergangenen Jahr, obwohl es mehr im Preis und in der Marktposition als in den Funktionen war. Angesichts der Verbesserungen gegenüber dem Air3 hoffen wir, dass das BOOX Note Air4 C etwas Ähnliches tun und seine Funktionen und seine Marktposition aufpolieren wird, denn die Idee ist sehr vielversprechend und es ist bereits eines der besten ePaper-Tablets auf dem Markt.

Es sieht cool aus, aber wir verstehen nicht, warum sie den USB-C-Anschluss "dort" platziert haben.

Vergleich: Echte Comics vs. Ergebnis auf dem BOOX Note Air4 C.