Bei Gamereactor sind wir es gewohnt, alle Arten von Bluetooth-Lautsprechern auf unseren Prüfstand zu stellen, obwohl die meisten kompakt und sehr tragbar für den gelegentlichen Gebrauch sind. Dank der erweiterten Akkukapazität und moderner Konstruktions- und Dichtungsmethoden sind in den letzten Jahren jedoch auch mittlere bis große Lautsprecher populär geworden, und während sie vor ein oder zwei Jahrzehnten noch im kabelgebundenen Bereich (egal ob aktiv oder passiv) blieben, sind sie jetzt auch kabellos geworden.

Teufels Vorschlag mit dem Rockster Neo lässt sich in diesem Sommer als einer jener großen energieautarken Lautsprecher mit Batterie (und natürlich direkter Stromversorgung, falls nötig) definieren, die knapp 1.000 Euro kosten. In diesem speziellen Fall beträgt der offizielle Preis des Teufel Rockster Neo 899,99 Euro pro Einheit, 1.699,99, wenn Sie das Stereopaar erhalten.

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Es konkurriert mehr mit Alternativen wie dem Soundboks 4 als mit dem Partyboxes von JBL (zum Beispiel dem 710), mit einer nüchterneren Präsentation als, sagen wir, Party mit kleinen Lichtern. Die Hauptverwendung könnte jedoch ähnlich sein, um Musik für eine Party im Innen- oder Außenbereich bereitzustellen, oder vielleicht als Instrumentenverstärker oder Mikrofon für Karaoke.



Apropos recommended uses, und bevor wir die Optionen connectivity durchgehen, muss man sagen, dass Teufel selbst sich über seinen idealen Lebensraum nicht ganz im Klaren ist, da er ihn in die Kategorie "Outdoor-Bluetooth" einordnet, dann aber das Produkt mit Indoor-Fotos illustriert und von "Berliner Clubsound" spricht. Das ist keineswegs irreführende Werbung, aber es ist ein wichtiger Aspekt, wie unsere Tests schließlich ergaben.

Ich muss zugeben, dass mein erster Eindruck von der Teufel Rockster Neo eher schlecht war. Und das muss an erster Stelle stehen, denn was ich getan habe, ist dasselbe, was jeder Benutzer tun wird, sobald er ihn erhält: Nehmen Sie ihn aus der Verpackung und starten Sie ihn direkt auf dem Boden, über Bluetooth und im Akkubetrieb. Ich habe das im Wohnzimmer gemacht, und obwohl es natürlich laut klang (natürlich), war das Gefühl, das ich von den verschiedenen Genre-Tracks bekam, ein verschwommenes Durcheinander, mit vorgefertigten Vocals, wenig Trennung und überhaupt keiner Präsenz.

Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von der tatsächlichen Größe des Teufel Rockster Neo aus der Sicht eines Erwachsenen.

Die Bauqualität ist erstklassig und das Design bewahrt die Teufel-Persönlichkeit. Es ist IP44-zertifiziert für Staub- und Spritzwasserschutz.

Nach diesem ersten lockeren Test habe ich einen zweiten, ebenfalls unprätentiösen, im Schwimmbad gemacht. Ich habe das Gerät (wir haben nur eines getestet und immer den Ausgang mono berücksichtigt) neben mehreren Wänden platziert, die zum Pool oder zu den Rasenflächen hin abgewinkelt sind, und ich habe auch den Außenmodus ein- und ausgeschaltet. Das Ergebnis war tatsächlich viel überzeugender. Der Bass ging bald verloren, aber die Gesamtqualität hatte sich um einige Stufen verbessert.

Nach einem Nachmittag mit Tests im Freien gingen wir zu den ernsthafteren Studiotests über, einschließlich measurements. Für mögliche Bassreflex Unterschiede haben wir den Lautsprecher auf dem Boden und in Tischhöhe platziert, und für Gain oder Qualitätsunterschiede haben wir sowohl Bluetooth als auch wired Quellen getestet, wobei wir einen der beiden XLR/Klinken-Anschlüsse auf der Rückseite ausgenutzt haben. Die Ergebnisse waren recht gut, aber diese Tests dienten dazu, den Schlüssel zum Teufel Rockster Neo zu enthüllen: seine enorme Richtwirkung.

Ob dies eine Bedingung ist, die sich aus seiner Konstruktion Koaxialpunkt ergibt, bei der die Höhen Hochtöner vor dem Tief-/Mitteltöner Tieftöner in einer Art konzentrischer, gestapelter Einzelmembran montiert sind, wissen wir nicht. Teufel behauptet, dass dies Verzögerungen vermeidet und die Klarheit erhöht, während es entweder eine vertikale oder horizontale Platzierung ermöglicht, aber wir verstehen, dass es auch eine platzsparende Möglichkeit sein kann, einen 35-mm-Hochtöner einzubauen. Wie dem auch sei, die Richtungsabhängigkeit des Rockster Neo ist sehr, sehr auffällig, besonders in Innenräumen angesichts der normalerweise geringeren Entfernungen, und ist der größte Faktor, den man für jeden, der am Kauf interessiert ist, berücksichtigen muss.

Teufel Rockster Neo Messung des Frequenzgangs. Gelb: Masse, Ext-Modus. Blau: Masse, Bluetooth, Ext-Modus. Lila: BT Masse, Indoor-Modus. Rot: Masse, Kabel, Indoor-Modus. Man beachte den Mittenverlust der Sekunde und den Höhenverlust der Terz.

Die Rückseite des Teufel Rockster Neo passt in den Schlitz in der Abdeckung des Batteriefachs. Brillant!

Denn wir sprechen nicht von Studiomonitoren, aber die Platzierung des Rockster Neo auf Hörhöhe macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, daher der schlechte erste Eindruck, wenn man ihn auf den Boden stellt. Dem Hörer von Angesicht zu Angesicht gegenübergerichtet, geben sie viel mehr Definition und sind endlich anregend. Ob dies ihre tatsächliche Tragbarkeit und Partyfähigkeit verringert, muss der Käufer selbst entscheiden: Haben Sie zusätzliche Tische, Möbel oder Ständer jeglicher Art, um sie drinnen oder draußen aufzuwerten? Sind Sie sicher, dass sie bei Ihren üblichen geselligen Zusammenkünften und Feiern mit Grillen und Musik in der Lage sein werden, in einer bestimmten Höhe zu stehen? Wo auch immer Sie Ihre Mischpult- und DJ-Sets aufstellen, haben Sie Platz für Ihr Publikum, um sich an den Lautsprechern aufzustellen? Fügen Sie dann der Punktzahl dieser Rezension einen Punkt hinzu.

Denn alles andere am Teufel Rockster Neo ist ziemlich gut, wenn auch nicht ganz so hervorragend, wie man es bei diesen Preisen erwarten würde. Mit anderen Worten, wenn der Preis des Paares etwas sinkt und Sie die oben genannten Punkte berücksichtigen, können Sie unserer endgültigen Bewertung auch einen Punkt hinzufügen. Der Frequenzgang von ist recht ordentlich und flach, aber sein 30-cm-Tieftöner ist eher bassarm, um den Rest des Ganzen zu begleiten. Er ist relativ leicht (17,35 kg Gewicht ), kommt aber ohne Räder. Die gute alte OG Rockster löst diese beiden Probleme, ist leistungsstärker, hat mehr Abstimmungs-, Verbindungs- und Audiomischoptionen und ist jetzt dank eines Rabatts zum gleichen Preis wie die Neo im Angebot (sie hat jedoch eine kürzere Akkulaufzeit).

So sehr ich das "neue" Konzept des Teufel Rockster Neo mag und angesichts seines Einstiegspreises, denke ich, dass es wichtig ist, die Warnungen zu unterstreichen, die ich gemacht habe, um das Beste daraus zu machen. Wenn der deutsche Hersteller diese Bedingungen, den Preis oder beides aufpoliert, haben wir es nicht mit einem würdigen Nachfolger des ersten Rockster zu tun, sondern mit einer kompakteren und sehr verlockenden Alternative.

Im Gegensatz zu seinem "Großvater" kann der Neo als USB-C-Powerbank fungieren, verfügt jedoch nicht über so viele EQ- und Mixing-Optionen.