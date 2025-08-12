Ninja CREAMi Deluxe

Wir haben bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass Ninja jetzt schon mehrmals viral gegangen ist. Es ist schwer zu sagen, warum, abgesehen davon, dass der Hersteller irgendwie das Konzept von intelligenten, einfachen und relativ günstigen Küchenhelfern auf den Punkt gebracht haben muss, die eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen. Glücklicherweise waren sie in der Vergangenheit in der Lage, dies in groben Zügen zu untermauern, und das neueste Produkt, das die Welt im Sturm erobert zu haben scheint, ist das sogenannte "Creami", das im Grunde eine vielseitige Eismaschine mit einigen bemerkenswerten, aber verständlichen Einschränkungen ist.

Dies ist kein traditionelles Simac oder ähnliches, das neben dem Einfrieren stundenlanges sorgfältiges Falten der Elemente erfordert, um das echte "Gelaaaaato" zu kreieren (stellen Sie sich hier typisch italienische Fingergesten vor). Stattdessen ähnelt das Creami Deluxe im Großen und Ganzen einer Art Mixer, in dem die Zutaten in einen relativ großen Behälter gegeben und dann geschlagen werden. Es gibt 11 Funktionen, die über eine überraschend rudimentäre, wenn nicht sogar etwas unschöne Benutzeroberfläche ausgewählt werden können, aber es gibt jede Menge Optionen: Eiscreme, Sorbet, Milchshakes, Slushies oder sogar einen "Creamiccino" (ja, es tut mir weh, das zu schreiben).

Der Vorteil ist, dass neben den Rezepten, die Ninja tatsächlich liefert, die erstaunlich einfach und leicht zusammenzustellen sind, Creami, wie erwähnt, viral gegangen ist. Das bedeutet, dass Sie sich von vielen kreativen Seelen im Internet inspirieren lassen können, die alle Arten von kalten Getränken herstellen, die zu einer bestimmten Diät oder vielleicht zu Allergien passen. Der Punkt ist, dass es einem zwar einen Schauer über den Rücken jagen kann, wenn man sich auf eine "virale" Kultur einlässt, aber es ist sicherlich ein Vorteil, weil das Internet plötzlich sehr hart daran arbeitet, das Konzept an Sie zu verkaufen, genau wie zum Beispiel bei der Heißluftfritteuse.

Und man kann zynisch sein, aber meine Freundin Klara fand schnell mehrere Reddit-Threads, die sich auf gesunde Frühstücksrezepte mit Frozen Joghurt (Froschhurt für Uneingeweihte) spezialisiert haben, und es stellte sich heraus, dass es ein riesiger Erfolg wurde.

Creami Deluxe ist leicht zu reinigen und unglaublich einfach zu bedienen, aber gleichzeitig ist es in vielerlei Hinsicht ein überflüssiges Küchengerät, das 250 Pfund kostet, so dass es von Vorteil gewesen wäre, wenn Ninja ein wenig an der Oberfläche der Maschine gearbeitet hätte. Vielleicht wäre es besser gewesen, auf die kratzanfällige schwarz polierte Kunststoffoberfläche in der Mitte zu verzichten, die schon beim Anblick schmutzig wird und sie auch billiger aussehen lässt, als sie ist. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Klingen nicht bis zum Rand des Behälters reichen, was bedeutet, dass die völlig weiche Textur manchmal durch gefrorene Stücke, die nicht richtig geschnitten wurden, leicht ruiniert wird.

Aber das ist ein sehr geringer Preis, vor allem, wenn man bedenkt, dass Creami keine Eismaschine im traditionellen Sinne ist. Das bedeutet, dass es wirklich billiger ist als die meisten Alternativen, aber gleichzeitig muss man natürlich ein wenig planen, wie man es verwendet. Für uns war das nicht wirklich ein Problem, da wir auf ein riesiges Internet der Inspiration zurückgreifen konnten, aber da es nicht einfrieren kann, müssen die Zutaten vorher eingefroren werden.

Damit handelt es sich um eine Neuinterpretation oder vielleicht einen Remix verschiedener Küchengeräte, aber auch wenn man es leicht als völlig überflüssig abtun kann, hat vor allem Klara einige ziemlich leckere und relativ gesunde Kreationen serviert, die nur durch diese ziemlich einzigartige Kombination von Funktionalitäten möglich sein konnten. Creami Deluxe ist kreativ, und das ist es wert, gefeiert zu werden, aber alles in allem könnte es eine Idee sein, irgendwann ein Creami "Pro" einzuführen, das die Knicke ausbügelt und ein wenig mehr für ein verfeinertes Erlebnis verlangt.

