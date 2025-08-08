Segway Navimow X390

HQ

Mit der Serie Navimow 3 hat sich Segway zum Ziel gesetzt, Mähroboter sowohl intelligenter als auch benutzerfreundlicher zu machen. Die Serie besteht aus vier Modellen, die von kleinen Villengärten bis hin zu riesigen Rasenflächen von bis zu 10.000 m² alles abdecken. Wir haben das Topmodell, den X390, in die Hände bekommen, um zu sehen, ob er seinen hohen Ambitionen gerecht wird. Wir möchten nur gleich zu Beginn klarstellen, dass Sie keinen Mähroboter kaufen sollten, der für solch große Flächen ausgelegt ist, aber viele der Features, die wir hier getestet haben, sind auch fester Bestandteil der kleineren Modelle der gleichen Serie.

Wir wissen, dass viele Menschen daran interessiert sind, also beginnen wir damit, festzustellen, dass dies eines der luxuriöseren Modelle ist, was bedeutet, dass es keinen Begrenzungsdraht und keine komplizierte Installation gibt, Sie müssen es nur zusammenbauen, die App herunterladen, es mit Ihrem WLAN verbinden und die erste Kartierung über Ihr Mobiltelefon steuern. Der Vorgang dauert etwa 15 Minuten und entspricht problemlos dem von ähnlichen Wettbewerbern wie Dreame. Tatsächlich ist es ziemlich klar, dass Segway viele Ressourcen in die intuitive App-Entwicklung und das Layout gesteckt hat.

Die App-Steuerung fühlt sich hervorragend an, ein bisschen wie die Steuerung eines Spiels. Sie ziehen einfach die Grenzen Ihres Gartens, indem Sie mit dem Mäher am Rand entlang fahren, und wenn es Bereiche gibt, die Sie meiden müssen, können diese schnell markiert und gespeichert werden. Auf dem Papier ist es super einfach, und in der Praxis hat es erstaunlich gut funktioniert. Das ist natürlich nicht nur bei Segway der Fall, aber es ist auffällig, wie viel einfacher es geworden ist, einen Mähroboter in nur wenigen Jahren einzurichten und zu verwenden.

Wie bereits erwähnt, ist der X390 für große Gärten gebaut, aber seine Präzision ist dennoch hervorzuheben. Es verwendet die EFLS 3.0-Positionierungstechnologie von Segway und eine Kombination aus Kameras und Sensoren für eine präzise Navigation. Auch hier ist nichts davon besonders einzigartig, aber das Ergebnis sind schöne, scharfe Kanten, ohne dass ein manuelles Trimmen erforderlich ist. Allerdings sollte erwähnt werden, dass wenn es täglich an steilen Hängen läuft, das Gras an den Rändern etwas fadenziehend werden kann, aber das ist im Großen und Ganzen wirklich ein kleiner Kritikpunkt.

Mit sechs rotierenden Messern und einer Schnittbreite von fast 24 cm kann die X390 große Flächen schnell und effizient bearbeiten. Der Akku hält bis zu 200 Minuten, und wenn er zur Neige geht, findet er seinen Weg zurück zur Basis, lädt sich etwa eine Stunde lang auf und arbeitet weiter. Im Vergleich dazu bieten viele Mitbewerber sowohl kürzere Betriebszeiten als auch langsameres Laden an und schlagen in dieser Hinsicht vor allem den A2 von Dreame, der in etwa in der gleichen Preisklasse liegt.

Der Geräuschpegel beträgt nur 60 Dezibel, so dass er früh oder spät arbeiten kann, ohne die Nachbarn zu stören. Es gibt sogar Scheinwerfer für das nächtliche Mähen, ein lustiges, aber eigentlich nützliches Detail. Und mit der Unterstützung von Alexa und Google Assistant sowie dem GPS-Diebstahlschutz gibt es bei den smarten Funktionen nicht viel zu beanstanden.

Leider müssen wir aber wieder zu den steilen Hängen zurückkehren, die dort zu sein scheinen, wo die Segway vor allem etwas zu kämpfen hat. Die Technologie ist beeindruckend und die Kamera- und Sensorsteuerung ist im Allgemeinen zuverlässig, aber bei sehr nassen Bedingungen haben wir festgestellt, dass die Maschine mit steilen Hängen mehr zu kämpfen hatte als versprochen. Und obwohl die Einrichtung schnell ist, braucht es immer noch einige Zeit, um die vielen Optionen der App zu verstehen, bevor alles reibungslos läuft.

Aber die Tatsache, dass es ein wenig komplizierter ist, ist keine Überraschung, und das Gleiche gilt im Grunde genommen für den durchschnittlichen Staubsaugerroboter, der jetzt auch viele Optionen bietet, die der Durchschnittsverbraucher nicht verstehen kann. Es ist daher auch eine relativ kleine Beschwerde, dass es einige Zeit dauern wird, bis Sie Ihren X390 verstanden haben, da Sie sich auf die Ergebnisse verlassen können, egal was passiert.

Alles in allem ist der Segway Navimow X390 einer der fortschrittlichsten Mähroboter, die wir getestet haben. Er kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit großer Leistung und Präzision und kann für Besitzer großer Rasenflächen ein wahres Wundermittel sein. Der Preis und die Tatsache, dass man in größeren Gärten das Beste daraus macht, bedeutet jedoch, dass es nicht für jeden eine offensichtliche Wahl ist.