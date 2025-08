8bitdo Ultimate 2

Es scheint, dass die Meinungen über die folgende Aussage geteilt sind, aber es ist nicht einfach für einen Dritten, in den Markt einzutreten und einen Controller zu produzieren, der bei einem ganz bestimmten Publikum zum Favoriten wird. Valve habe das auf die harte Tour herausgefunden. Auf bestimmten Konsolenplattformen stellen Microsoft, Sony und sogar Nintendo selbst ziemlich gute Controller her, und auf dem PC funktionieren die Angebote der drei oben genannten auch reibungslos.

Aber 8bitdo hat schon vor langer Zeit herausgefunden, wie man diese Zielgruppe durch eine Kombination aus nostalgischem Design und innovativer Funktionalität ansprechen kann, was bedeutet, dass sie tatsächlich eine ziemlich treue Anhängerschaft haben, und das möglicherweise zu Recht.

Nehmen Sie den Ultimate 2, einen Controller, der aller Wahrscheinlichkeit nach in nicht allzu langer Zeit durch einen Ultimate 3 ersetzt wird und den Sie daher für etwa 48 £ finden können. Das Design ist bewusst einfach, aber die breite Kompatibilität und vor allem die Tatsache, dass eine stylische Ladestation im Lieferumfang enthalten ist, hat dafür gesorgt, dass viele Leute es am PC bevorzugen, und in geringerem Maße auch auf Switch.

Warum also 8bitdo einem DualSense, einem Xbox Series -Controller oder sogar etwas Wettbewerbsfähigerem von Scuf vorziehen? Zugegeben, das Layout ist bekannt, aber es ist tatsächlich mit TMR (tunnelnder Magnetowiderstand) auf den Analogsticks ausgestattet, die, ob Sie es glauben oder nicht, noch langlebiger und zuverlässiger sind als der Hall-Effekt, auch wenn sie nicht messbar genauer sind als andere Technologien. Zwischen R1/R2 und L1/L2 befinden sich zwei zusätzliche Tasten, die direkt über eine spezielle App oder ein spezielles Programm zugeordnet werden können, und insgesamt wiegt es 246 Gramm, was bedeutet, dass es perfekt in größere Hände passt, die ein wenig Halt in ihren Controllern haben möchten.

Der Punkt ist, dass es sich um ein ziemlich ernsthaftes Stück Kit handelt, das leistungsorientierte Spezifikationen mit solidem Design kombiniert. Und dann ist da noch das Dock. In erster Linie ist es einfach brillant gestaltet und sieht wirklich gut aus, da es die Linien zwischen dem Dock und dem Controller beim Aufladen nahtlos übergeht, aber es funktioniert auch einwandfrei. Und ja, es unterstützt sowohl Bluetooth, zum Beispiel auf Android, als auch 2,4GHz über einen ziemlich auffälligen und geradezu schönen Dongle an beispielsweise einem PC.

Beachten Sie, dass ich die Konsolenplattformen hier nicht speziell erwähne, und dafür gibt es einen guten Grund. Ja, Sie können eine bestimmte Switch -Variante über die Website von 8bitdo erhalten (der Dongle fehlt), und dies funktioniert auch für Switch 2, aber egal welche Nintendo-Konsole Sie haben, es kann die Konsole nicht von Sleep Mode aufwecken, wie es ein Paar Joy-Cons oder ein Pro -Controller kann. PlayStation 5 und Xbox Series werden überhaupt nicht unterstützt.

Auf dem PC können Sie aus praktisch jedem Controller auf dem Markt wählen, und das allein macht es schwieriger, den Ultimate 2 zu empfehlen. Es ist nicht so, dass irgendetwas fehlt, und für diesen Preis ist es schwer, gegen einen Xbox Series Controller zu argumentieren, aber es gibt so viele grundsolide Player auf dem Markt, die die Funktionalität und sogar das Design leicht übertreffen können.

Es ist der Charme und die überraschend soliden Spezifikationen, wie z.B. die TMR-Analogsticks, die wirklich für 8bitdo funktionieren, aber es wäre naheliegend, sich weiter in das Switch 2 -Ökosystem zu integrieren, mit einer verbesserten Integration mit einer unbestreitbaren 3, so dass der eigene Pro -Controller einen echten Konkurrenten bekommt. Bis jetzt ist dieses jedoch schön, funktional und relativ preiswert, wenn man bedenkt, dass das Dock im Lieferumfang enthalten ist, und das reicht aus, um eine Empfehlung von uns zu erhalten.