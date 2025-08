JBL Tour One M3 Smart TX

Allzu oft finde ich, dass Produktnamen in der heutigen endlosen technologischen Welt schrecklich schlecht sind. Alles, von Xbox Series X und Xbox Series S über Sony Ult Tower 10 bis hin zu Gigabyte Radeon RX7900XTX, es scheint mir alles reiner Unsinn zu sein, wenn es darum geht, wie sie benannt werden und den Denkprozess, der in die Namenskonvention einzufließen scheint. Der relativ neue Smart TX Audiosender von JBL ist jedoch das komplette Gegenteil... Weil es schlau ist. Es wird so genannt, wie es ist, und es muss selten viel schwieriger oder komplizierter sein als das.

Mit Smart TX können Sie diese JBL-Kopfhörer für fast alles verwenden. Wenn Sie auf einem Flug sind und kein Kabel um den Hals tragen oder die Plastik-Junk-Kopfhörer der Fluggesellschaft verwenden möchten, verwenden Sie Smart TX, um das Audiosignal von Ihrem Sitz an Ihre kabellosen JBL-Kopfhörer zu senden. Senden Sie an mehrere Kopfhörer gleichzeitig oder schließen Sie Ihr Tablet oder Ihren Laptop über USB-C an. Smart TX ist unglaublich schlau, und hier hat JBL einen Schritt in eine Richtung gemacht, die keiner seiner engsten Konkurrenten gegangen ist. Lob sollte daher sowohl für die Idee als auch für die Ausführung/Funktionalität ausgesprochen werden.

Schwarz, Metallic-Blau und Champagner sind die verfügbaren Farben.

Zusätzlich zu dieser Funktion ist das JBL Tour One M3 ein bescheidenes Update der bereits brillanten M2s. Ich denke, die Passform, das Design und die allgemeine Ergonomie sind hier absolut brillant, und der Memory-Schaum in dem 278 Gramm leichten Kopfhörer ist der bequemste, den man in diesem Produktsegment finden kann. Darüber hinaus finde ich die Funktionalität hier fantastisch, die Touch-Steuerung ist brillant ausgeführt und die kostenlose App von JBL ist immer noch genau richtig.

In Bezug auf den Klang ist es schwer, etwas Negatives über den JBL Tour One M3 zu sagen, der den warmen, verspielten und unbeschwerten Charakter bietet, für den JBL bekannt ist, ohne zu viele Kompromisse bei der Kontrolle oder dem Timing einzugehen. Der Bass ist tief und stark, aber nie überwältigend, und der Mitteltonbereich bietet gute Details, obwohl ich mir als jemand, der den Sennheiser Momentum 4 täglich benutzt, etwas mehr wünscht. Aber nur ein bisschen.

Es gibt auch eine Luftigkeit in der Höhenwiedergabe, die mir gefällt, und trotz der Möglichkeit, den EQ in der App an meine eigenen Vorlieben anzupassen, habe ich bei der Verwendung dieser Kopfhörer so gut wie nur die Standardabstimmung gehört. Über USB-C an einen Computer, der hochauflösendes Audio ausgeben kann, wird es noch besser. Die LDAC-Qualität ist genau richtig, und ich mag das Timing, wie gesagt, sehr. Es ist eng, so eng, und es ist schwer, sich vom Tanzen abzuhalten, wenn diese Kopfhörer das neueste Album von Vulfpeck direkt in den Schädel spielen.

Die Passform ist fantastisch und der Memory-Schaum ist super bequem.

Die Geräuschunterdrückung ist ebenfalls gut, nicht die beste in diesem Segment, aber immer noch sehr gut. Das Sony WH-1000XM6 ist hier etwas besser, ebenso wie das Bose Quiet Comfort Ultra, aber das JBL Tour One M3 übertrifft sowohl das Sennheiser Momentum 4 als auch das Bowers & Wilkins PX7, und ich für meinen Teil schätze es, dass das ANC nicht alles komplett ausblendet, da mir vor allem das WH-1000XM6 ein wenig schwindelig wird, wenn das ANC zu stark und zu auffällig ist. Auch die Gesprächsqualität ist absolut brillant und dank vier adaptiver Mikrofone mit KI-Rauschunterdrückung höchstwahrscheinlich die beste ihrer Klasse.

380 £ sind sicherlich viel, aber hier bekommen Sie wirklich das, wofür Sie bezahlen.

Die Akkulaufzeit ist das nächste Merkmal dieser Kopfhörer, das sie zusammen mit allem anderen zu einem sehr attraktiven Paket macht. 70 Stunden pro Ladung bedeuten, dass sie die besten ihrer Klasse sind, und ich habe das Testgerät jetzt einen ganzen Monat lang jeden Tag verwendet, ohne sie einmal aufzuladen. Wenn der Akku einmal leer ist, kann er über die neue Akkutechnologie von JBL schnell aufgeladen werden. Lädt man zehn Minuten lang, kommt man auf satte zehn Stunden Wiedergabezeit im Kopfhörer. Inzwischen haben Sie offensichtlich schon erkannt, dass es sich hier um ein echtes Performance-Monster unter den kabellosen Over-Ear-Kopfhörern handelt. Es ist also im Moment unglaublich schwer, JBL hier zu schlagen, und im Moment sehe ich keine Bedrohung für den Thron, den JBL für sich etabliert hat.