PowerA Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2

So gut der Nintendo Switch 2 Pro Controller auch ist, es ist ein ziemlich teures Gerät, wenn man bedenkt, dass es so einfach ist, wie es ein "Pro" -Controller nur sein kann. Ja, es sieht fantastisch aus und fühlt sich sehr hochwertig an, aber es liegt nicht viel zwischen ihm und einem normalen Xbox-Controller, obwohl er fast 50 % mehr kostet. Was tun Sie, wenn Sie sparen möchten, aber dennoch einen "Pro"-Controller für Ihre neue Konsole haben möchten? PowerA hat eine Lösung, die es wert ist, diskutiert zu werden.

Es ist als Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2 bekannt, und einfach ausgedrückt ist es ein erschwingliches Gerät, das das meiste von dem tut, was das Pro Controller tut, ohne etwas von dem zusätzlichen Fluff zu tun. Zunächst einmal kostet es etwa die Hälfte eines Pro Controller bei etwa 35 £, und diese Kostensenkung ist eindeutig auf eine Vielzahl von Stellen zurückzuführen. Dieses Gerät fühlt sich nicht annähernd so hochwertig an, verfügt nicht über das gleiche zufriedenstellende Gewicht, es fehlen überzeugende Rumpel- und Vibrationseffekte und es ist rein verkabelt, was bedeutet, dass es größtenteils nutzlos ist, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Switch 2 ohne sein Dock zu verwenden. Das mag sich nach vielen negativen Aspekten anhören, die man im Hinterkopf behalten sollte, aber es gleicht sie aus, indem es Hall-Effekt-Sticks, programmierbare hintere Tasten, eine Audiobuchse und ein paar künstlerische Optionen zur Auswahl hat, die auch beim ursprünglichen Kauf ausgewählt werden können.

In Größe und Form ähnelt es fast einem Pro Controller, ist aber vielleicht doppelt so leicht. Ich bin kein großer Fan von immens leichten Controllern, da ich denke, dass das Gewicht mir mehr Kontrolle gibt und sich in den Händen lohnender anfühlt. Darüber hinaus ist die Anordnung der Joysticks ebenfalls asymmetrisch, und das D-Pad befindet sich in der gleichen Position, ebenso wie die C-Taste. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Schaltflächen Advantage die anderen Schaltflächen in einem engeren Modul zusammenführen, sodass sich die Schaltflächen +, -, Screenshot und Home jetzt alle am unteren Rand des Controllers links und rechts von der C-Taste befinden. Ich glaube nicht, dass dies ein besserer oder schlechterer Weg ist, dies zu tun, und ehrlich gesagt scheint es mehr als alles andere nach Designwahl zu schreien.

Wenn man sich die anderen Eingänge ansieht, funktionieren die Bumper, Trigger und das D-Pad allesamt, aber sie fühlen sich manchmal etwas billig und zerbrechlich an, ohne die gleiche charakteristische Glätte des Pro Controller. Dieses Gadget tut nicht viel, um Sie davon zu überzeugen, dass es keine erschwingliche Option ist, und die Art und Weise, wie sich die Tasten in der Praxis anfühlen, und die Materialien der Wahl helfen sicherlich nicht bei diesen Bemühungen. Die hinteren Tasten und die Art und Weise, wie sie gestaltet sind, sind jedoch recht intuitiv. Hier gibt es keine Komplexität, Sie halten einfach die Taste Programme und die Taste, die Sie den hinteren Tasten zuordnen möchten, einige Sekunden lang gedrückt und drücken dann die ausgewählte hintere Taste. Fertig, so einfach ist das. Es ist ein großartiges System, an dem ich nicht viel auszusetzen habe, da es keine zusätzliche Software oder ähnliches erfordert. Außerdem fühlen sich die Joysticks butterweich an, und die Hall-Effekt-Natur sorgt dafür, dass sie jederzeit genau und reaktionsschnell bleiben - obwohl es erwähnenswert ist, dass ich nicht Monate hatte, sie durch den Klingelton zu schicken, und nur die Zeit wird zeigen, ob sie nach wirklich intensivem Gebrauch halten.

Werbung:

Also ja, der Name des Spiels hier ist im Grunde, dass dieser Controller erschwinglich ist und er hat überhaupt nicht den Wunsch, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das macht mir nichts aus, aus dem einfachen Grund, dass es sehr billig ist, wenn man sich die Konkurrenz ansieht, und es ist ein lohnender Kauf für jeden, der einen Backup-Controller oder ein zweites Gerät als Ergänzung zu seinem Haupt-Pro Controller sucht. Es wird Sie nicht umhauen, und das ist völlig in Ordnung, aber der einzige große Vorbehalt, den Sie beachten sollten, ist, dass dies nur verkabelt verwendet werden kann, was besonders wichtig ist, da das mitgelieferte Kabel ein USB-A zu einem USB-C ist, dh wenn Sie es direkt an die USB-C-Anschlüsse Ihres Switch 2 anschließen möchten, Sie müssen Ihr eigenes Kabel beschaffen...

Aber hey, dies ist ein Controller, der grundsätzlich funktioniert und der die Bank nicht sprengt, was in einem immer teurer werdenden Gaming- und Hardware-Klima ein ziemlich guter Grund ist, ihn auszuprobieren.

Werbung: