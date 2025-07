Während wir bereits eine Fülle von intelligenten Geräten getestet haben, die entwickelt wurden, um Ihre kulinarischen Fähigkeiten oder vielleicht nur Ihre Ergebnisse zu verbessern, haben wir viele elektrische Pizzaöfen nicht bewertet, gemessen oder bewertet. Das liegt vielleicht vor allem daran, dass der Markt nicht gerade überfüllt damit ist, aber auch daran, dass sich nur ein einziger Hersteller in dieser speziellen Art des Backens einen Namen gemacht hat: Ooni.

Ooni gehört zu den Herstellern, die sich in einem bestimmten Marktgenre so fest etabliert haben, dass die Begriffe "Pizzaofen" und "Ooni" synonym verstanden werden. Wir haben bereits eine Alternative zu Ninja gelobt, in Form ihres Woodfire Outdoor Oven, aber diese Ooni Volt 12 strahlt etwas mehr Absicht aus, und es ist klar, dass Ooni hier die Erfahrung hat.

Der Volt 12 ist eigentlich, um genau zu sein, der erste elektrische Pizzaofen von Ooni, aber genau das gleiche Konzept, mit ungefähr dem gleichen Rahmen und den gleichen Materialien, wurde verwendet, um ihre äußerst erfolgreichen Gasöfen herzustellen, die Sie wahrscheinlich in den letzten Jahren hier und da gesehen haben. Sie sind sicherlich beliebt, aber während wir von einer kleinen tragbaren Gasflasche auf Elektrizität umsteigen, verliert die Volt 12 praktisch nichts von dem, was Ooni auf die Landkarte gebracht hat.

Der Volt 12 besteht aus einem recht soliden Stahlrahmen, der dann mit einer so dicken Schicht pulverbeschichtet wird, dass er eine maximale Wärmedämmung beibehält. Es gibt eine Reihe praktischer Griffe, die es ziemlich tragbar machen, und dank eines 1600-Watt-Motors kann es in etwa 20 Minuten die magischen 450 Grad erreichen, wonach es in nur 90 Sekunden eine klassische Pizza mit dünnem, knusprigem Boden backen kann, die im Ausland als "Neapolitaner" bekannt ist - mit anderen Worten, Das Volt 12 spiegelt die Leistung der etablierteren Gasvarianten hier wider.

Wir übergaben das Volt 12 an einen professionellen Koch, der folgende Bilder machte:

Er ist kompakter, aber man hat immer noch 33 Zentimeter zur Hand, was an einen Cordierit-Pizzastein (ein festes Material, das von vielen Herstellern verwendet wird) und eine Pizzaschaufel angepasst ist, die zusätzlich gekauft werden kann. Die Bedienelemente an der Außenseite sind einfach - das kann man über das gesamte Produkt sagen, und es ist eigentlich als Kompliment gemeint. Du bekommst den Stein, das Handbuch und das Volt 12 in die Box, und es ist im Grunde genommen fertig. Ja, es gibt eine Boost-Funktion, die die Hitze wieder hochfahren kann, wenn die kleine Tür zu lange geöffnet war, und es gibt ein kleines Licht im Inneren, damit Sie die Zutaten garen sehen oder den Boden überprüfen können.

In vielerlei Hinsicht ist es Ooni, das einmal mehr zeigt, dass die Kernfunktionalität des Produkts und wie effektiv es die Aufgabe erfüllt, die Sie von ihm erwarten, das Wichtigste ist, so dass die erstmalige Einrichtung eines Volt 12 eine ausgesprochen benutzerfreundliche Erfahrung ist, und die Ergebnisse sind schwer zu kritisieren.

Aber wenn ich es unbedingt versuchen müsste, würde ich sagen, weil die Tür, also das Fenster, so eng ist, dass ich es oft für notwendig hielt, sie zu öffnen, um richtig zu überprüfen, und mit dem Thermometer konnte ich sehen, dass die Hitze ziemlich schnell entwich. Ja, Übung macht hier definitiv den Meister, aber ein bisschen mehr Platz im Inneren wäre ideal gewesen, oder vielleicht könnte Ooni einen Volt 12+ verkaufen?

Das heißt, der Volt 12 kommt montiert an, funktioniert sofort und hat die Ergebnisse geliefert, die wir uns erhofft haben.