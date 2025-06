Oneplus Pad 3

Es gibt ein neues Flaggschiff-Modell von OnePlus in der Stadt. Es hat es in sich mit einem Snapdragon 8 Elite CPU mit einem eingebauten Adreno 830 GPU-Chip, einem 13,4-Zoll-Display mit 3,4K-Auflösung (3392 x 2400) und 315 PPI, 12-Bit-Farbtiefe und 144 Hz. Sie erwähnen nicht, dass es sich um einen LCD- und nicht um einen OLED-Bildschirm handelt. Ich habe nicht verstanden, warum die Bildqualität immer noch so gut ist, bis ich gesehen habe, dass DeltaE bei etwa 0,7 liegt und die DCI-P3-Abdeckung bei 98 % liegt. Allerdings wirken die Farben leicht übersättigt und warm, aber es ist immer noch viel besser, als ich es seit geraumer Zeit auf der LCD-Vorderseite gesehen habe.

Auf der anderen Seite ist es für Multitasking konzipiert und verwendet das OnePlus-eigene KI-System. Der Speicher verwendet UFS 4.0, und es ist erwähnenswert, dass die RAM-Konfiguration nicht die gleiche ist: Die 12-GB-Version verfügt über LPDDR5x mit 4266 MHz, während die 16-GB-Version LPDDR5T mit 4800 MHz verwendet. Ich verstehe nicht, wie das in Bezug auf die Produktion Sinn macht. Es ist kein neuer RAM-Standard, er ist zweieinhalb Jahre alt, aber er hat eine höhere Bandbreite, aber ich bezweifle, dass er für normale Benutzer wirklich einen Unterschied macht.

Das Design ist sehr sauber und industriell, und die Dicke beträgt weniger als 6 mm. Die Kamera hat 13 MP und es gibt eine 8-MP-Selfie-Cam, aber mal ehrlich, wie oft wird die verwendet? Die Bilder sind für den Heimgebrauch ganz in Ordnung, aber sie sind weit entfernt von dem, was die Handys von OnePlus erreichen können.

Alles in allem fühlt es sich wie ein relativ Hardcore-Gaming-Tablet an, aber mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auf dem Touchscreen ist es ziemlich weit entfernt von den dedizierteren Gaming-Handys. Die Bildschirmhelligkeit ist in Ordnung: 600 Nits normal, 900 Cd/m² in der Spitze. Es ist eines der wenigen Tablets, die ich getestet habe, bei denen ich es nicht ständig mit 100% laufen lassen muss.

Werbung:

Das Oneplus Pad 3 befindet sich derzeit in einer Einführungsangebotsphase, und wie wir es von vielen Handys kennen, gibt es verschiedene Arten von Rabatten, Studentenangeboten und kostenlosen Geschenken in Form von anderen OnePlus 3 Produkten, sowie den halben Preis auf Zubehör. Dies macht es für jedermann schwierig, den tatsächlichen Preis des Produkts herauszufinden, aber auf der anderen Seite ist es nur in einer blau-grauen Farbe erhältlich, und im Moment kostet eine 16/512-Version genauso viel wie eine 12/356, nämlich 529 £ ohne Rabatte und kostenlose Geschenke.

Zum Zubehör gehören ein Stift für 99 £, eine Tastatur für 160 £ sowie ein Etui für 59 £. Wir haben uns diese Artikel ausgeliehen, und obwohl sie ein wenig teuer sind (oder besser gesagt, sie sind es nicht, wenn man sich ansieht, was andere Marken für die gleichen Artikel verlangen), sind sowohl der Stift als auch die Tastatur überraschend gut, aber der Folio Case ist wahrscheinlich das Must-Have-Zubehör. Leider dürfen Tastaturen, die in der EU verkauft werden, keine eingebauten Batterien haben, so dass wir gezwungen sind, sie während des Gebrauchs am Tablet befestigt zu lassen.

Im Lieferumfang ist kein Ladegerät enthalten, sodass Sie für ein 80-Watt-Ladegerät extra bezahlen müssen. Dies ist jedoch völlig unnötig. Der Akku hält gut und hat eine Kapazität von über 12.000 mAh, so dass selbst eine langsame USB-Ladung von Ihrem Computer ausreicht, um ihn dauerhaft am Leben zu erhalten.

OnePlus prahlt mit den acht Lautsprechereinheiten, aber zu sagen, dass es 4 "Basseinheiten" hat, ist vielleicht etwas übertrieben, da man aus einem so kleinen Gerät nicht viel Bass herausholen kann. Der Klang ist jedoch den meisten anderen Handys und Tablets, die wir getestet haben, deutlich überlegen. Und ein großes Dankeschön an die Person, die sich entschieden hat, LDAC, LHDC und AptX HD zu unterstützen. Das sollten mehr Menschen tun. Nur weil Sie Ihre Audiodateien von einem Tablet streamen, sollten Sie nicht gezwungen sein, eine schlechte Klangqualität zu akzeptieren oder sie als WLAN-Wiedergabe auszuführen.

Werbung:

OnePlus sticht wirklich hervor, dass es den gleichen Prozessor wie einige kleinere Laptops verwendet, und ihr OnePlus Open -System für die Verwendung mehrerer Fenster, aber ohne eine eindeutige Unterteilung, ist recht gut. Und es ist etwas einfacher zu verstehen als viele andere ähnliche Systeme. Ebenso kann es als externes Display verwendet werden. Es funktioniert, aber vielleicht nicht ganz so reibungslos, wie man es sich wünscht, aber Updates sind Berichten zufolge auf dem Weg. Wie erwartet verfügt das Tablet über ein einigermaßen fortschrittliches Kühlsystem, das auf dem Prinzip der Verdampfungskammer basiert.

OnePlus bietet auch eine ultra-optimierte Synergie, wenn Sie ein OnePlus-Telefon haben. Das hatten wir nicht zur Verfügung, aber auch wenn die Idee nicht neu ist, ist es immer positiv, dass es die Option gibt. Für alles andere gibt es O+, und es funktioniert überraschend gut.

Egal, ob Sie nur YouTube schauen, zeichnen, surfen oder Spiele spielen, dies ist eindeutig ein solides Premium-Tablet. Ich würde mir jedoch wünschen, dass eine kleinere und etwas handlichere Version verfügbar ist, z. B. 9". Es ist ein großer Pluspunkt, dass es tatsächlich einen Ultrabook Laptop oder ähnliches ersetzen kann, wenn Sie die Tastatur verwenden, aber es ist eine gute Idee, Cloud-basiert zu arbeiten, da es nicht unbegrenzten Speicherplatz gibt.

Ein wirklich solides Produkt, aber leider für diese Art von Produkt zu einem hohen Preis.