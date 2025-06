Kingston Fury Renegade G5

Kingston hat endlich ein PCIe-5.0-Laufwerk auf den Markt gebracht, das wenig überraschend "G5" genannt wird. Der Grund für die Verzögerung ist wahrscheinlich, dass sie das 14.000+ MB/s-Segment erreichen wollten - den wirklich Hardcore-Teil - auch bekannt als 5.0x4. Aus offensichtlichen Gründen konnten wir das Laufwerk früher nicht testen, aber wir haben generell gute Erfahrungen mit Kingston in Bezug auf die Zuverlässigkeit gemacht und empfehlen, uns generell an Markennamen zu halten, wenn es um fragilen Speicher und RAM geht.

Der Preis liegt bei etwa 300 GBP für das 2-TB-Modell, das wir hier getestet haben. Der Preisunterschied mit und ohne Kühler beträgt ca. 10 £, unabhängig vom Modell. Das 4-TB-Modell kostet etwas mehr als 560 GBP. Das ist meiner Meinung nach immer noch etwas teuer, aber auf der anderen Seite kann man sich über die Leistung nicht wirklich beschweren.

Der Speicher ist 3D TLC NAND in 218 Schichten, der von vielen anderen verwendet wird. Es ist relativ günstig in der Herstellung, hält viele Jahre und ist, wie Sie am Anfang dieses Textes lesen können, schnell. Der Nachteil ist, dass es nicht so viele Schreibzyklen aushält, aber Sie können dies ausgleichen, indem Sie mehr davon in das Produkt stecken und so die gleiche Haltbarkeit erreichen, ohne dass es viel kostet.

Kingston verwendet einen SM2508-Controller, der dafür bekannt ist, dass er bei der Verwaltung einzelner Zellen besonders energieeffizient ist. Pro 1 TB Laufwerkskapazität ist 1 GB Cache vorhanden. Das Laufwerk wird mit einer fünfjährigen Garantie geliefert, aber da die MTBF (Mean Time Between Failures ) - also die erwartete Lebensdauer des Laufwerks - mit zwei Millionen Stunden (entspricht 228 Jahren) angegeben wird, können Sie getrost mehr als nur fünf Jahre Lebensdauer erwarten. Darüber hinaus liegt die Ausdauer – also wie viele Daten auf das Laufwerk geschrieben werden können – bei einem Petabyte pro TB Kapazität. In diesem Fall bedeutet dies bei 2 TB, dass das Laufwerk mit maximaler Geschwindigkeit ohne Unterbrechung oder Verlangsamung über 54 Stunden am Stück beschrieben werden kann.

Die theoretische Übertragungsgeschwindigkeit wird mit 14.700 MB/s angegeben. Der höchste gemessene Wert lag bei 14.398 MB/s. Nicht ganz oben - aber als wir einen weiteren Test (CrystalDisk ) durchführten, erreichten wir 14.759 MB/s in der Lesegeschwindigkeit und 14.099 MB/s in der Schreibgeschwindigkeit. Unterschiedliche Softwaretests werden auf unterschiedliche Weise mit unterschiedlichen Datenmengen in unterschiedlichen Blockgrößen getestet, sodass die Ergebnisse nie mit der Realität identisch sind. Ich mache oft ein manuelles Backup von ca. 700 GB Daten - einige davon müssen nur verschoben werden, andere müssen verschoben und überschrieben werden - und obwohl es die gleichen Laufwerke sind, die die Daten übertragen, variieren die Geschwindigkeit und vor allem die Gesamtzeit enorm. Große Datenmengen können manchmal auf etwa 350 MB/s sinken. Zum Beispiel zeigte ATTO Benchmark Geschwindigkeiten von 700-800 MB/s niedriger als CrystalDisk, und meine manuellen Übertragungen waren etwa die Hälfte der Messungen von CrystalDisk.

Das Laufwerk wird nicht sehr heiß, etwa 35 Grad. Das ist hervorragend, aber eigentlich so cool, dass es die Geschwindigkeit beeinträchtigen kann. Die Speicherzellen haben eine optimale Betriebstemperatur, die, wenn ich mich richtig erinnere, etwas höher ist. Der Preis für 2 TB ist hoch, aber im Allgemeinen ist der Preis für Laufwerke, die 14.500+ MB/s liefern können, immer hoch. Jedes Mal, wenn Sie bei PCIe 5.0-basierten NVMe-Laufwerken die Geschwindigkeit etwas erhöhen, steigt der Preis erheblich. Ich würde mir wünschen, dass sie eine Version mit beispielsweise 10.000 MB/s und einem Preis von 180 GBP erstellen. Auf der anderen Seite ist es aber verständlich, dass sie nur ein Produkt in der absoluten Spitzenklasse anbieten wollen – und das spiegelt sich auch im Preis wider.