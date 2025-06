Samsung S95F

Nicht umsonst zählt Samsung immer wieder zu den einflussreichsten und umsatzstärksten TV-Herstellern auf dem Markt. Ob durch QLED, die neueren miniLEDs oder sogar das jüngste OLED-Projekt, es gibt eine merkwürdige und effektive Mischung aus Benutzeroberfläche, Fernbedienung, Inhalt, Bild und Verarbeitungsqualität, die die Verbraucher vor allem zu den Top-Modellen strömen lässt.

Wir haben kürzlich die neueste S95F erhalten, eine OLED von einem Unternehmen, das erst vor relativ kurzer Zeit mit der eigentlichen OLED-Produktion begonnen hat, aber in dieser kurzen Zeit bewiesen hat, dass man ihnen bei Ihrer nächsten großen TV-Investition problemlos vertrauen kann.

Okay, wir haben das 55-Zoll-Modell getestet, aber es gibt sie in deutlich größeren Größen. Hierbei handelt es sich um ein OLEDGlare Free Certified 4K -Display mit 165 Hz, das HDR 10+, VRR, ALLM und eine Vielzahl anderer Standards unterstützt, was bedeutet, dass es wirklich ein Flaggschiff in praktisch jedem Parameter ist.

Das Design ist das gleiche "kastenförmige" Industrieprofil, und man bekommt immer noch das raffinierte One Connect Box, was bedeutet, dass alle wichtigen Anschlüsse, von Apple TV bis zur PlayStation 5, in kurzer Entfernung vom eigentlichen Fernseher platziert werden können, aber meiner Meinung nach fehlen keine Anschlüsse oder tatsächliche Alltagsfunktionen. Darüber hinaus hat Samsung immer noch die beste Fernbedienung, denn auch wenn LG Fortschritte gemacht hat, sind sie Samsung immer noch nicht gewachsen.

Egal, ob es sich um das Designprofil Infinity One, die Wandhalterung Slim Fit oder die Fernbedienung handelt, Samsung ist der König der kleinen Details zur Benutzerfreundlichkeit, die zusammen einen wichtigen Grund dafür bilden, sich für ein S95F gegenüber einem Konkurrenzmodell zu entscheiden.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine QD-OLED, die 165 Hz erreichen kann, und dank ALLM wird Game Mode immer automatisch aktiviert, und über FreeSync Premium Pro besteht eine feine Korrelation zwischen den Frames, die in den meisten Anwendungsfällen einen reibungslosen Übergang gewährleistet. Das beeindruckendste Merkmal ist die Helligkeit. Bei der Wiedergabe von ordentlichen HDR-Inhalten, also unter perfekten Bedingungen, kann dieses OLED-Panel gute 2100 NITS liefern. Dies geschieht jedoch wie immer in kleinen Teilen des Gesamtpanels. Kombinieren Sie dies mit einer beeindruckenden Farbabdeckung, die sowohl in sRGB als auch in DCI-P3 gemessen wird, und Sie haben ein riesiges, helles Panel für Spiele und Unterhaltung.

Und dann ist da noch der Kontrast - normalerweise die absolute Stärke eines OLED-Panels. Sowohl im tatsächlichen Kontrast, also dem Sehen von beleuchteten Objekten auf komplett schwarzem Hintergrund, als auch in den Übergängen, also wie viel "Bloom" ein leuchtendes Objekt erzeugt, wenn es sich über einen schwarzen Hintergrund bewegt. Samsung ist hier überraschend gut darin, die Menge der Blüte zu kontrollieren, aber es gibt ein Problem. Wir wurden von einem anderen Medium alarmiert, das uns fragte, ob wir auch einen seltsam hellen Schwarzwert erlebten, wenn der Fernseher in einer besonders hellen Umgebung aufgestellt wurde. Anscheinend passiert dies bei QD-OLED-Panels im Allgemeinen, und vielleicht ist es die matte Oberfläche des Fernsehers, die ihn besonders auffällig macht. Unabhängig davon wird empfohlen, den Fernseher an einem Ort zu verwenden, an dem es kein starkes natürliches Licht gibt.

Nichtsdestotrotz ist das S95F eine eindrucksvolle Erinnerung daran, dass Samsung nicht nur Benutzerfreundlichkeit, intuitives Design und Verarbeitungsqualität versteht, sondern dass sie zu den stärksten Akteuren auf dem OLED-Markt gehören. Wir werden demnächst die deutlich teureren und ambitionierteren Neo QLED 8K-Modelle testen, aber im Moment ist es extrem einfach, das S95F zu empfehlen.