BenQ ScreenBar Halo 2

Letztes Jahr haben wir die ScreenBar Halo von BenQ getestet, eine Monitorleuchte, die angeblich beim Arbeiten schärfer und konzentrierter macht und gleichzeitig die Augen schont. Wie wir in unserer Rezension schrieben, war es schwierig, diese Behauptung aufgrund der begrenzten Verwendung im Zusammenhang mit der Rezension entweder zu legitimieren oder zu widerlegen. Mit anderen Worten, ob ScreenBar Halo Sie fokussierter machen oder Ihre Augen schützen kann, ist schwer zu bestimmen.

Jetzt ist ScreenBar Halo 2 da, und obwohl es extrem einfach ist, dieses Gadget für eine einfache, effektive Beleuchtung Ihres Heimbüros zu empfehlen, glaubt BenQ jetzt auch, dass sie ein wenig mehr empirische Beweise haben, um zu beweisen, dass es dies oder jenes kann.

Also, was ist es? BenQ gibt in seinem Pressematerial an, dass es mit dem National Taiwan University of Science and Technology und dem Illuminating Engineering Society of North America zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass sowohl die nach vorne als auch nach hinten gerichteten Lampen eine sanfte Umgebung schaffen und dass die Beleuchtung dazu beiträgt, die besten Bedingungen für diejenigen zu schaffen, die farbkritische Arbeiten ausführen.

Es steckt also viel mehr Forschung dahinter, legitime Kooperationen, aber wir sind immer noch ziemlich dort, wo wir angefangen haben. Eine montierte Lampe kann Ihren Monitor weder farbgenauer machen, noch kann sie die Menge an blauem Licht von einem LED-basierten Monitor überhaupt reduzieren. Was BenQ dieses Mal erreicht hat, ist, dass der ScreenBar Halo die Lichtverhältnisse dekodieren und fein abstimmen kann, so dass das schädliche Licht, das die Augen reizen kann, angepasst wird, aber dies kann auf eine Weise mit einer sorgfältigen Beleuchtung rund um Ihren Arbeitsplatz im Allgemeinen erreicht werden.

Auch hier können wir nicht leugnen, dass ein ScreenBar Halo die Fähigkeit von Filmemachern verbessern kann, farbkritische Arbeiten zu beurteilen und zu bearbeiten, aber wir können ihr auch nicht unser Gütesiegel geben, ohne eine tatsächliche unabhängige Bestätigung, die immer noch nicht vorliegt.

Abgesehen davon ist die ScreenBar Halo 2 vielleicht die coolste Schreibtischbeleuchtung, von der man träumen kann, und auf dieser Grundlage haben wir keine Bedenken, sie zu empfehlen.

Zum einen wurde die nach hinten gerichtete Lampe, die so konzipiert ist, dass sie eine Lichtkaskade an der Wand hinter Ihrem Arbeitsplatz erzeugt, neu gestaltet. Die neue ASYM-Technologie von BenQ hat eine sogenannte "Triple-Curvature-Hintergrundbeleuchtung" geschaffen, die laut BenQ 423 % schärfer sein kann als zuvor. In der Praxis bedeutet dies, dass diese Lampe wirklich durchscheint und die ScreenBar Halo 2 das Einzige ist, was Sie brauchen, um Ihren Arbeitsplatz auf super stilvolle Weise zu beleuchten.

Sie haben auch die kleine drahtlose Steuereinheit neu gestaltet, um sie reaktionsschneller, taktiler und solider zu machen. Sie können sowohl die Helligkeit als auch die Temperatur von 2700 K bis 6500 K einstellen. Das bedeutet, dass das Licht viel natürlicher und auf die restliche Beleuchtung im Raum abgestimmt wirken kann, und wenn die Einstellung über dieses stilvolle kleine Befehlsmodul vorgenommen wird, können Sie sie jederzeit ganz einfach anpassen.

Mit ScreenBar Halo 2 hat BenQ wieder einmal eine Lampe geliefert, die wirklich jeden Arbeitsplatz erhellt (Wortspiel beabsichtigt), und obwohl es unmöglich ist, die Behauptungen über Gesundheit oder Arbeitseffizienz zu überprüfen, ist dies einfach eine großartige Lampe und in gewisser Weise allein aus diesem Grund den Preis wert.