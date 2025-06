Samsung Galaxy S25 Edge

HQ

Samsung wollte schon lange ein Flaggschiff-Handy herstellen, das weniger schwer und geschäftsorientiert ist. Das Ultra ist ein fantastisches Telefon, aber es ist auch groß, sperrig und sehr auf den professionellen Einsatz ausgerichtet. Die Antwort ist das Galaxy Edge - ein Telefon, das so weit abgespeckt wurde, dass es durchaus beneidenswert ist. Er ist nur 5,8 mm dick und wiegt gerade einmal 163 Gramm. Letzteres ist ganz entscheidend; Während des Testzeitraums hatte ich auch andere Handys in der Hand, die sich im Vergleich alle groß und klobig anfühlten.

Es ist in drei attraktiven Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und ein sehr helles Blau mit einem Rahmen aus Titan. Es ist super stylisch, und die Keramik Gorilla Glass 2 ist wie immer sehr angenehm zu berühren und zu bedienen. Das Design ist der Art und Weise, wie Samsung seit einigen Jahren Telefone entwirft, sehr ähnlich - es gibt nichts Neues oder Innovatives unter der Haube, aber das spielt keine Rolle, wenn es solide, funktional und klassisch ist.

Bei der Kamera handelt es sich um Samsungs 200-MP-Modell mit Weitwinkel und 12 MP Ultraweitwinkel. Es gibt nur einen 2-fachen optischen Zoom an der Hauptkamera, aber irgendetwas fehlt... Es gibt zu wenig. Ich möchte mindestens 3-fach, vorzugsweise 5-fach, optimal bis zu 10-fach optischen Zoom auf dem Kameramodul, wenn ich gebeten werde, im Jahr 2025 1.100 Pfund für ein Mobiltelefon auszugeben. Das ist einfach nicht gut genug. Und ob KI-gestützt oder nicht, ich glaube nicht, dass es die gleiche Bildqualität erreicht wie die 50-MP-Objektive im Modell Ultra. Auch bei Fotos mit wenig oder schlechter Beleuchtung gibt es mehr Bildrauschen. Mir fehlt ein Teleobjektiv, ein Periskop oder etwas anderes; Ein Makroobjektiv wäre auch nicht schlecht gewesen.

Das KI-System Gemini wird immer besser. Es gibt viele Kleinigkeiten, und ich freue mich besonders, wenn ich die Wettervorhersage bekomme, ohne danach fragen zu müssen. Das neue One UI 7 war etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist auch ganz schön zu bedienen. Sie erhalten beim Kauf kostenlos Google One AI Premium - inklusive 2 TB Speicherplatz - aber nur für sechs Monate. Danach kostet es etwa 17 £ pro Monat. Meiner Meinung nach sollten es 24 Monate sein, wenn Sie ein so teures Telefon kaufen, aber auf der anderen Seite dauern Premium-Abonnements für andere Dienste, die damit verbunden sind, in der Regel nur drei Monate. Vielleicht beschwere ich mich also nur unnötig – aber es summiert sich auf lange Sicht zu einer Menge Geld.

Die Kombination aus Snapdragon 8 Elite CPU und 6,7" AMOLED 2X Display mit 120 Hz ist wirklich gut. Vor allem die Farben verdienen Lob, und die Lautsprecher sind für ein so schmales Telefon tatsächlich überraschend gut. Es eignet sich besonders gut für Spiele und Filme/Serien/Videos, und egal ob es sich um KI handelt oder nicht, das Upscaling ist bemerkenswert gut.

Der Akku ist nicht so groß - 3900 mAh - und ehrlich gesagt, ist das zu wenig. Ich kann problemlos 12-13 % des Akkus pro Stunde verbrauchen, und im Durchschnitt hielt der Akku 18,5 Stunden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Sie ein Telefon mehr als üblich verwenden, wenn Sie es überprüfen, oder ob die Software die Dinge nicht gut genug verwalten kann. Die automatische Bildschirmabschaltung und andere Lichtsparfunktionen wurden nicht ausgeschaltet, aber das reicht nicht aus für ein Telefon, das zweimal am Tag aufgeladen werden muss, um sicherzustellen, dass Sie genügend Strom haben. Hier vermisst man wirklich den Akku des Modells Ultra, der mehr als 25 % größer ist. Und wie bei allen anderen Samsung-Handys beträgt die Ladegeschwindigkeit über eine Stunde, wenn der Akku vollständig entladen ist - darauf habe ich keine Zeit, darauf zu warten.

Es kommt mit 12 GB RAM und wahlweise 256 GB oder 512 GB Speicherplatz – und die große Kapazität bekommt man wie immer zum Preis der kleinen Kapazität im Einführungsangebot. Es ist jedoch zu beachten, dass das Telefon, wenn nicht limitiert, nur in einer limitierten Auflage produziert und vertrieben wird. Es ist daher nicht sicher, dass es trotzdem viele mit der geringen Kapazität geben wird, die zum Verkauf stehen.

Das bringt mich in eine Zwickmühle, wenn es darum geht, es zu bewerten. Es hat ein sehr attraktives, leichtes, hochwertiges Design mit einem erstklassigen Bildschirm. Aber die Akkulaufzeit ist notorisch schlecht, und ich kann einfach nicht akzeptieren, dass es so begrenzte Optionen mit der Kamera gibt, wenn man selbst für die billigste Version 1.100 GBP bezahlen muss, was äußerst ärgerlich ist, da es so wenige Telefone gibt, die ich rezensiere, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, mich nach dem Testzeitraum selbst zu kaufen. Und dieser hier ist einer von ihnen. Aber vielleicht bin ich auch nur offen kritisch, weil ich das Privileg habe, das meiste von dem, was der Markt zu bieten hat, ausprobieren zu dürfen.