Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, sind in den letzten Tagen vollständige Kritiken zum Nintendo Switch 2 eingetroffen, da Nintendo selbst eine echte Pressestrategie zugunsten des gleichzeitigen Zugangs aller Spieler aufgegeben hat. Am Tag der Veröffentlichung. Das bedeutet, dass ihr kurz nach dem Launch unsere ersten Eindrücke von der Maschine hier auf der Seite lesen konntet, aber seitdem habe ich mir Zeit genommen, um sicherzustellen, dass ich wirklich verstehe, was Nintendo hier anstrebt und ob die Konsole es schafft, diese Ziele zu erreichen.

Das bedeutet, dass Sie eine Reihe der gleichen Textschnipsel lesen werden, die in den ersten Eindrücken erschienen sind, aber mit ein wenig neuen Erkenntnissen, die auf einer guten Woche fleißiger Nutzung und Erfahrung mit einer Vielzahl von Spielen basieren. Okay, hier kommt also die abschließende Überprüfung der Nintendo Switch 2.

Switch 2 ist ein erhabenes Stück Hardware, rein aus einer nüchternen, physischen Perspektive. Die mattschwarzen Materialien mit dezenter Farbcodierung strahlen Qualität aus, die Abmessungen von 116x272x13,99 Millimetern lassen ihn vor allem in Anbetracht seiner Größe schwindelerregend dünn und leicht in der Hand erscheinen, und der neue Magnetgriff in jedem Joy-Con 2 ist weitaus intuitiver und unendlich zuverlässig. Die etwas größere Größe im Allgemeinen macht es auch für diejenigen von uns mit etwas größeren Händen viel angenehmer zu halten. Um es ganz offen zu sagen: Diese Konsole fühlt sich nicht alt, unambitioniert oder billig an - sie fühlt sich an wie eine reifere, erwachsenere und verfeinerte Version einer bereits bestehenden Idee.

Es gibt eine Reihe von Verfeinerungen, die sofort ersichtlich sind, das ist sicher. Die neuen Joy-Con 2 Controller sind absolut fantastisch. Sie sind etwas größer, was es für diejenigen von uns mit größeren Händen einfacher macht, die Konsole und den mitgelieferten Halter/Controller richtig zu greifen, und das neue Magnetschloss ist geradezu genial - viel stärker als die "Schienen", die Nintendo für das Original Switch verwendet hat, während es auch ein reaktionsschnellerer und zuverlässigerer Mechanismus ist. Der neue Ständer auf der Rückseite erstreckt sich auch über die gesamte Rückseite der Konsole und macht sie dadurch deutlich stabiler. Kleinigkeiten? Vielleicht, aber sie sind entscheidend für das Gefühl von Qualität und Vielseitigkeit, das den Kern des ganzen Switch Versprechens ausmacht. Dies ist immer noch ein Switch, aber es ist ganz klar ein großer Sprung nach vorne, wenn es darum geht, die gleiche zentrale Idee zu verfeinern und zu verbessern. Mit anderen Worten, die gleiche Switch Idee.

Man könnte es ein Switch auf Steroiden nennen, oder, wie gesagt, einfach ein Switch, das wieder auf dem Reißbrett war, wo jeder einzelne Aspekt seiner Verwendung aktualisiert, rationalisiert und verbessert wurde. Einige Fans mögen den Verlust verrückter Innovationen betrauern, aber ich gehöre nicht dazu. Nintendos Switch Idee funktioniert - im Grunde.

Es ist extrem schwierig, auf lange Sicht zu sagen, ob Switch 2 "von Anfang an" genug PS hat. Ich mache mir keine besonderen Sorgen um WI-FI 6 oder die Bluetooth-Verbindung zu diversem Zubehör, noch erzeugen die Lautsprecher im Handheld-Modus etwas anderes als kristallklaren Klang. Auch der UFS-Speicherplatz von 256 GB ist kein Problem, da Sie microSD-Karten mit bis zu 2 TB verwenden können. Nein, wir sprechen über das SoC-Design von Nvidia und darüber, ob es genug Overhead bietet, um die Grafik- und Leistungsentwicklung zu erreichen, die es sich wie eine "Switch 2" anfühlt - selbst in drei Jahren.

Um ganz ehrlich zu sein, geht es mir nach einer Woche immer noch so. Spiele wie Cyberpunk 2077, Yakuza 0 Director's Cut und Sonic X Shadow Generations beweisen, dass es diesmal mehr PS gibt, mit denen man spielen kann, aber gleichzeitig bewegen sich die grafischen Standards in Lichtgeschwindigkeit, so dass sich grafisch intensive Spiele von visuell ambitionierten Studios nicht schnell in der gleichen Situation wiederfinden wie beim Original Switch ? Es ist im Moment extrem schwer zu sagen, aber basierend auf meinen Erfahrungen mit Spielen von Drittanbietern mache ich mir keine großen Sorgen, dass diese Konsole mit zu wenig PS unter der Haube aus den Startlöchern kommt.

Natürlich haben wir Mario Kart World, und wenn es flüssig in 4K/60fps läuft, erfüllt mich das mit Zuversicht über das "Kraftpaket", das Switch 2 zu bieten hat. Wenn man bedenkt, wie viel Nintendo und andere aus dem uralten Tegra -Chip des ursprünglichen Switch herausgeholt haben, scheint es, dass sie eine gute Balance gefunden haben. Natürlich bleiben wir vorsichtig, aber es gibt auch eine hervorragende Balance in Bezug auf die Geräuschentwicklung, die ich noch nicht erlebt habe, oder die Wärme, die mit der von Nintendo gewählten Kühllösung recht gut optimiert zu sein scheint.

Jetzt, wo wir über die Auflösung sprechen, gehöre ich zu denen, die es gerne gesehen hätten, wenn Nintendo ein OLED-Panel verwendet hätte. Es ist nicht so, dass dieses 1080p HDR10-Panel nicht beeindruckend wäre, aber durch die Einführung des Switch OLED vor einigen Jahren wurden Erwartungen geweckt, die sich hier widerspiegeln sollten, da es sich um ein so spezifikationsorientiertes Upgrade handelt. Darüber hinaus finde ich es schade, dass sich bei diesem 7,9-Zoll-1080p-LCD ein ziemlich auffälliger Bildschirmrahmen befindet. Es ist nicht gerade anstößig, aber auf einem Handheld-Gerät wäre es von Vorteil gewesen, so viel wie möglich von der physischen Bildschirmfläche zu nutzen.

Was die Benutzeroberfläche angeht, finde ich sie immer noch geradezu erhaben. Die gesamte Navigation, alle Menüs und jedes einzelne User-Interface-Design bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen kindlicher Verspieltheit und verfeinerter, funktionsorientierter Nutzung. Die kleinen UI-Sounds sind ebenfalls zurück und sind nach wie vor eine hervorragende Note. Die zusätzliche Leistung macht die Verwendung des eShop etwas reibungsloser, und alle Formen der Interaktion zwischen Ihnen und der Konsole sind unendlich leicht zu verstehen. Aber GameChat ist, gelinde gesagt, ein etwas seltsames Feature. Die mitgelieferte Kamera ist nicht besonders gut, und obwohl die Benutzeroberfläche recht reaktionsschnell ist, ist sie weder besonders innovativ noch besonders ansprechend. Ja, es ist schön, dass das Mikrofon in die Konsole selbst eingebaut ist, so dass man nicht mehr Equipment als unbedingt nötig benötigt, aber gleichzeitig versteckt sich dieses Feature hinter einem Switch Online + Expansion Pack Abonnement, was auch eine etwas seltsame Entscheidung ist, da dies als eines der rudimentärsten Dinge angesehen werden muss, die ein Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, dass es im Preis der Konsole enthalten ist.

Abgesehen davon ist es ein ziemlich kleines Problem, da alle Konsolen mit "Gimmicks" auf den Markt gebracht werden, und ein reaktionsschneller, guter Voice-Chat ist schön, da die Online-Infrastruktur nicht immer Nintendos Stärke war. GameChat funktioniert gut, aber das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann.

Allerdings habe ich nur Gutes über das andere zentrale "Gimmick" Mouse Mode zu sagen, das aktiviert wird, wenn einer der beiden Joy-Con 2 Controller mit dem LED-Streifen nach unten platziert wird. Nein, es ist nicht die ergonomischste Art, es zu halten, aber ich war, gelinde gesagt, überrascht, wie intuitiv und präzise die Bedienelemente sind. Und um ganz ehrlich zu sein, ist dies eine viel organischere Umsetzung einer Herausforderung, die Konsolenhersteller seit Anbeginn der Zeit plagt. Könnten wir eine Flut von RTS-Spielen sehen, die zu Switch 2 kommen? Basierend auf meinen Eindrücken ist es sehr gut möglich, und zumindest ist dies eine weitaus reaktionsschnellere Möglichkeit, diese Form der Eingabe anzubieten, als beispielsweise die haptischen Platten von Valve auf dem Steam Deck.

Basierend auf etwas intensiveren Tests ist die Akkulaufzeit etwas schlechter als beim OLED-Modell - und das ist vielleicht immer noch der größte wirkliche Kritikpunkt an der eigentlichen Hardware. Ich liebe die Form, ich liebe die Qualität der Materialien, ich liebe die Designphilosophie, ich liebe sogar die Benutzeroberfläche, aber die Akkulaufzeit sollte etwas besser sein, daran besteht kein Zweifel.

Nichtsdestotrotz ist dies ein aufregender neuer Tag für diejenigen, die das Switch -Konzept grundsätzlich mögen, und ich gehöre sicherlich zu dieser Gruppe. Wir warten gespannt darauf, wie große und kleine Entwickler auf die Menge an PS reagieren werden und wie sich Elemente wie DLSS und Ray-Tracing auf das Ressourcenbudget der einzelnen Studios auswirken werden, aber im Moment kann man mit Sicherheit sagen, dass Nintendo bei der Zusammenstellung dieser Konsole sorgfältig vorgegangen ist. Switch 2 verdient all den Erfolg, den es derzeit auf dem Markt genießt, und auch wenn die Anzahl der Must-Have-Launch-Titel etwas spärlich ist und es klug gewesen wäre, es zusammen mit Donkey Kong Bananza zu starten, ist dies immer noch ein überwältigender Konsolen-Launch.

