Nintendo Switch 2 Camera & GameChat

Ja, das ist richtig, wir schlagen in diesem Test zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir werden uns nicht nur das Nintendo Switch 2 Camera -Zubehör ansehen, sondern auch GameChat, und der Grund dafür ist einfach, dass das Camera nur zusätzlicher Kunststoff ohne die Integration von GameChat ist. Konzentrieren wir uns also zunächst auf die Camera und sprechen dann über GameChat.

HQ

Nintendo Switch 2 Camera

Dies ist vielleicht der "effekthascherischste" Teil der Nintendo Switch 2 -Reihe. Es ist ein fadenscheiniges und ziemlich billig anmutendes Gerät, auf das Nintendo einen ziemlich hohen Preis von 50 Pfund klatschen kann. Zum Vergleich: Es ist eine glorifizierte Webcam, und das meine ich auch so. Es handelt sich um eine kleine Kamera, die auf einer Metallstange montiert ist, die wiederum auf einem Metallsockel mit einer Gummiunterseite montiert ist. Es ist ganz in Schwarz gehalten und hat ein Kabel, das aus der Rückseite der Kameraeinheit herauskommt, die Stange nach unten dehnt und mit einem kleinen Kabelmanagement-Clip arretiert, bevor es weiter verlängert wird, damit Sie das USB-Ende an einen der Anschlüsse an Ihrem Switch 2 Dock anschließen können. Es ist kein USB-C, was bedeutet, dass es in das Dock gesteckt werden muss und kein Switch 2 Konsolenanschluss, und abgesehen davon hat es einen kleinen verschiebbaren äußeren Rand um das Kameraobjektiv, der als Möglichkeit dient, die Kamera zu "öffnen oder zu schließen", und die Möglichkeit, den Kamerakopf nach oben und unten zu neigen, Aus Sicht der Hardware und des Designs gibt es im Grunde nichts weiter zu beachten.

Auch hier handelt es sich um eine glorifizierte Webcam. Ich hätte kein Problem damit, wenn es billiger wäre oder eine höhere Videoqualität bieten würde, da es für 50 GBP mit Produkten wie der C920 von Logitech vergleichbar ist, die Full HD 1080p-Grafiken und ein wirklich gutes und breites Bild bietet. Nintendo gibt zwar an, dass das Switch 2 Camera auch ein 1080p-Bild liefert, aber meine Erfahrung ist, dass es deutlich schlechter und abgehackt ist und weit von der idealen Videoqualität entfernt ist. Und das ist wichtig, da Sie andere Webcams an die Switch 2 anschließen können, um sie stattdessen zu verwenden, wie die oben erwähnte Logitech-Version. Und wenn Sie sich für einen Drittanbieter entscheiden, verlieren Sie nicht einmal die Sprachunterstützung, da das verwendete Mikrofon aus dem Switch 2 selbst und nicht aus dem Camera stammt - auch wenn es von schlechter Qualität ist und für jeden, der mit Freunden oder Familie über GameChat sprechen möchte, ist es absolut empfehlenswert, sich ein Headset zu besorgen.

Der Punkt ist, was die grundlegende Nutzbarkeit angeht, erfüllt das Switch 2 Camera seine Aufgabe. Aber gibt es bessere, weniger ungewöhnlich aussehende, noch günstigere Alternativen? Ohne Zweifel. Behalten Sie das also im Hinterkopf.

Werbung:

GameChat

Nintendo hat es noch nicht geschafft, ein intuitives soziales System anzubieten, und obwohl GameChat besser ist, ist es immer noch weit von der Konkurrenz entfernt. Ich finde das besonders frustrierend, denn im Gegensatz zur Ära der Switch und davor, in der Online-Spiele beliebt, aber vielleicht nicht so alltäglich waren wie heute, hat Nintendo jetzt jede Menge Inspiration und Beispiele, auf die man sich beziehen kann, seien es Arbeitsplatz-Tools wie Microsoft Teams und Zoom, Spielalternativen wie Discord, und sogar konsolenspezifische Setups aus dem brillanten Social-Media-Format von PlayStation und Xbox, das seit langem führend bei der Konsole ist... jemals.

Werbung:

Vor diesem Hintergrund fühlt sich GameChat manchmal ein bisschen beleidigend an. Es ist fast so, als ob Nintendo nicht möchte, dass seine sozialen Funktionen intuitiv und kohärent sind, da es immer noch Designentscheidungen und Stile verwendet, die Sie entweder verwirren oder Ihnen die Haare ausreißen möchten. Wie das Camera funktioniert auch GameChat grundlegend, aber es könnte - und sollte - so viel besser sein. Lassen Sie mich erklären, warum.

HQ

Zum einen versteckt Nintendo seine sozialen Funktionen immer noch in einer Seitengasse. Es gibt keinen klaren und offensichtlichen Weg, um über das Hauptmenü zu den sozialen Funktionen zu gelangen, sondern Sie müssen Ihr eigenes Profil durchgehen, um die sozialen Elemente zu finden, einschließlich der Verwendung von archaischen Friend Codes. Während Sie auf so ziemlich jeder anderen erdenklichen Plattform Freunde anhand ihres Benutzernamens suchen und hinzufügen können, müssen Sie sie hier einlösen, indem Sie eine Folge von Buchstaben und Zahlen eingeben, die für jeden Freund einzigartig sind. Funktioniert es? Ja. Wünscht ich mir, es würde anders funktionieren? Auch ja.

Aber hey, sobald Sie einen Freund hinzugefügt haben (was normalerweise erfordert, dass Sie eine Friend Code über eine andere soziale Plattform teilen... bizarr, oder?) Sie können ganz einfach ihre Profile anzeigen und herausfinden, was sie gespielt haben, ob sie online sind und all den zusätzlichen Jazz. Hier auf meiner Seite gibt es keine Probleme. Dann kommen wir zu GameChat...

Das Drücken der C-Taste zum Öffnen von GameChat funktioniert einwandfrei, woraufhin Ihnen einfache Menüs angezeigt werden, die Ihnen helfen, einen Chat einzurichten. Auch hier gibt es bisher keine Probleme. Sobald Sie jedoch Freunde eingeladen haben und sich in einem Chat befinden, stellen Sie fest, dass einige sehr grundlegende Funktionen fehlen, nämlich das Hinzufügen anderer Freunde zu einem bestehenden Chat, was unmöglich ist, ohne einen Chat zu schließen und einen neuen zu öffnen. Außerdem wird aufgrund der Einrichtung von GameChat ein großer Teil Ihres Bildschirms mit der GameChat -Oberfläche überwältigt, die eine massive Blackbox um Ihr Gameplay herum enthält. Man kann dies ändern und an ein anderes Format anpassen, aber es wäre schön, wenn es mehr Overlay-Effekt gäbe, bei dem Freundessymbole über dem Gameplay erscheinen und nicht in einem externen Bereich. D.h. im Grunde, wie der In-Game-Chat für so ziemlich jedes andere existierende Spiel funktioniert.

Da Nintendo darauf besteht, dass Ihre Stimme vom Mikrofon des Switch 2 aufgenommen wird, ist die Audioqualität in der Regel nicht großartig, es sei denn, das Gerät befindet sich in unmittelbarer Nähe, selbst wenn das Geräuschunterdrückungselement gut funktioniert, es sei denn, Sie befinden sich in ungewöhnlich lauten Umgebungen, z. B. mit einem Staubsauger in der Nähe oder mit Kindern, die Lärm machen. Was die Videoqualität betrifft, so ist es ebenso schrecklich, insbesondere wenn Sie die Kamera nur auf Ihr Gesicht fokussiert haben und Hintergründe verwischen. Wenn Sie Kopfhörer tragen, weiß die Software nicht, was sie tun soll, und hat ernsthafte Schwierigkeiten, ein kohärentes Bild zu präsentieren, ähnlich wie die generierten Live-Untertitel gelinde gesagt etwas unzuverlässig sind. Es ist schön, Gameplay-Material mit Freunden und Familie streamen zu können, aber das fühlt sich auch ein bisschen effekthascherisch an, so dass es zwar eine nette Ergänzung ist, sich aber nicht wie ein Game Changer anfühlt.

Auch hier gilt, was die grundlegende Benutzerfreundlichkeit betrifft, GameChat Funktionen. Es fühlt sich aber auch wie ein verzweifelter Versuch an, alternative soziale Systeme zu reflektieren, was vielleicht sogar am besten als Temu Discord beschrieben werden kann. Nintendo, trotz all seiner Brillanz und Exzellenz, wenn es darum geht, großartige Konsolenhardware und erstklassige und innovative Spiele zu entwickeln, kann es soziale und kommunikative Funktionen nicht ganz knacken, und GameChat ist das jüngste Beispiel für diese gedämpften Bemühungen. Für Nintendo-Reinblüter mögen sich GameChat und die Camera wie ein großer Schritt nach vorne anfühlen, aber jeder, der Erfahrung mit alternativen Lösungen hat, wird wissen, dass das, was hier angeboten wird, bestenfalls hinter der Zeit zurückliegt.