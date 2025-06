Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2

Mit einer neuen Handheld-Konsole kommt das Dilemma, eine neue Hülle auszuwählen, in der man sie transportieren kann. In der Vergangenheit habe ich für meine Nintendo Switch Konsole ständig verschiedene Optionen ausprobiert, von der offiziellen und fadenscheinigen Tragetasche von Nintendo selbst bis hin zu einer sehr stilvollen und eleganten Option von Waterfield Designs. Während mich vor allem Letzteres fast traurig macht, dass ich es in der Vergangenheit lassen muss, öffnet dieser Übergang die Türen, um das eine große Problem anzugehen, das jede Tragetasche, die ich zuvor besessen habe, aufgeworfen hat. Ein einfacher Platzmangel und die Unfähigkeit, unterwegs aufzuladen.

Hier kommt Belkin ins Spiel. Die Powerbank-Spezialisten haben ihre ersten Schritte in die Welt des Gaming-Zubehörs in Form einer Reihe von Produkten für die Nintendo Switch 2 gemacht. Es gibt zwei Optionen für die Tragetasche - von denen die größere das Thema des Tages ist - und auch eine Displayschutzfolie. Auch hier liegt der Fokus auf dem Charging Case for Nintendo Switch 2, einem sehr wörtlich benannten Produkt, das alle typischen Tragetaschenaufgaben erledigt, aber auch Platz für eine Powerbank schafft, mit der man unterwegs einen Switch 2 aufladen kann. In der Theorie ist es eine großartige Idee, aber die Frage ist, wie sie sich in der Praxis auswirkt.

Zunächst einmal ist das Gehäuse stabil und recht leicht. Es hat eine Stoffabdeckung, die etwas schützt, das sich wie eine verstärkte Papphülle anfühlt, in der eine Switch 2 Einheit sitzt. Es ist ein ziemlich großes Produkt, und zwar ein tiefgründiges, etwa dreimal so dick wie eine Switch 2 Konsole, was bedeutet, dass es nicht sehr klein ist, obwohl es Sie beim Herumschleppen nicht belastet.

An der Außenseite befindet sich neben dem Reißverschluss, der sich um den Körper erstreckt, ein Tragegriff aus hochwertigem Stoff, und abgesehen von dem dezenten Belkin-Logo gibt es nicht viel, was die Identität dieses Produkts verrät. Im Innenraum ist es ähnlich. Etwa zwei Drittel des Innenraums sind dem Switch 2 in seinem schützenden "Sitz" und der Powerbank darunter gewidmet, während das andere Drittel für eine Netztasche reserviert ist, in der Sie Kabel, SD-Karten und andere nützliche, aber kleine Gegenstände verstauen können, eine kleine Stofftasche für einen AirTag oder Ähnliches und dann auch den umklappbaren Stoffausschnitt, der als Platz für bis zu 12 Switch oder Switch 2 Spielkassetten. Es ist eigentlich eine ganz typische und traditionelle Tragetaschenformel, die Belkin hier vorgestellt hat, und obwohl es interessant wäre zu sehen, wie die Innovation der Formel aussieht, wie man so schön sagt: "Wenn es nicht kaputt ist... "

Werbung:

Was die Passform der Konsole in das Gehäuse angeht, ist es meiner Erfahrung nach eine gemischte Tüte. Ohne die abnehmbare Powerbank unter dem Switch 2 sitzt es bequem und ohne jegliche Probleme. Die Aussparung für die Patrone passt sich auch perfekt an das Display des Switch 2 an, so dass Sie beim Schließen des Gehäuses sicher sein können, dass die weiche Unterseite Ihren Bildschirm vor Kratzern schützt. Wenn man jedoch die Powerbank wieder in die Gleichung einbezieht, wird es etwas voller.

Da das Switch 2 einfach über der Powerbank sitzt, passt alles immer noch wie erwartet zusammen, wenn auch nicht ganz so bündig, wobei die Konsole fast über der Powerbank "schwebt". In der Praxis ist das immer noch in Ordnung, auch wenn ich mir im Idealfall etwas mehr Platz zwischen den beiden technischen Teilen wünschen würde. Die größte Komplikation tritt auf, wenn Sie versuchen, unterwegs aufzuladen, da die gesamte Struktur ein wenig zu kämpfen hat, damit dies funktioniert. Es gibt eine Aussparung im Switch 2 'shell-seat', die es ermöglicht, dass das mitgelieferte USB-C-Kabel an den unteren USB-C-Anschluss des Switch 2 angeschlossen und dann unter dem Gerät verlaufen kann, um es wieder in die Powerbank einzuspeisen. Die Idee hier ist hervorragend, aber in der Praxis fühlt es sich so an, als ob die Skalierung um ein oder zwei Zentimeter falsch eingeschätzt wurde, so sehr, dass, wenn alle Kabel angeschlossen sind, die perfekte und dann etwas vollgestopfte Passform, die ich vorhin erwähnt habe, plötzlich sehr, sehr eng wird. Auch hier funktioniert im Grunde alles, und die Stoff-Displayschutzfolie des Ausschnitts sitzt immer noch wie angegossen, aber ein wenig mehr Spielraum würde viel bewirken.

Werbung:

Wie auch immer, die Powerbank selbst. Diese befindet sich in einer kleinen Tasche unter dem Switch 2, wo ein praktischer Stoffriemen sie fest an Ort und Stelle hält. Die Powerbank, die Belkin ausgewählt hat, ist eine 10.000 mAh 20W Boost Charge, die nach meinen Berechnungen und Erfahrungen groß genug ist, um eine Switch 2 etwa zweimal vollständig aufzuladen, bevor ihnen der Saft ausgeht. Es ist sogar mit einem praktischen LED-Display ausgestattet, damit Sie genau wissen, wie viel Ladung noch übrig ist. Das mitgelieferte Kabel ist auch so konzipiert, dass es zu der bizarren Situation passt, in der es sich befindet, was bedeutet, dass es ein traditionelles gerades Ende und ein Ende hat, das in einem 90-Grad-Winkel sitzt, um in ein getragenes Switch 2 zu passen.

Abschließend sei noch gesagt, dass das Gehäuse über eine abwärtskompatible, generationsübergreifende Unterstützung verfügt, d.h. mit den mitgelieferten Einsätzen auch auf ein originales Switch oder ein OLED-Modell passt.

Alles in allem scheint mir das Belkin Charging Case for Nintendo Switch 2 eine ausgezeichnete Idee mit einer leicht falsch eingeschätzten Ausführung zu sein. Der Großteil dieses Gehäuses schreit nach Qualität und Exzellenz und ich bewundere vieles, was Belkin in diesem Produkt entworfen und geliefert hat, zu einem vernünftigen Preis von £50/$70/€60, einschließlich der Powerbank. Aber die Passform, wenn alle Kabel angeschlossen sind, scheint einfach nicht ganz richtig zu sein, und obwohl es nicht annähernd ausreicht, um dieses Produkt unbrauchbar zu machen, scheint dies für zukünftige Iterationen definitiv ein Bereich zu sein, in dem sinnvolle Arbeit und Verbesserungen einen langen, langen Weg gehen können.