LG bringt jedes Jahr einen neuen Fernseher auf den Markt, und um uns die Mühe zu ersparen, riesige 77-Zoll-Monster die Treppe hinaufzuschleppen, um sie zwei Wochen später wieder nach unten zu schleppen, werfen wir normalerweise zunächst einen Blick auf die 42-Zoll-Version der C-Serie. Erstens ist die C-Serie von LG die beliebteste und gilt als treuer "Mid-Ranger", und zweitens bedeutet die geringere Größe auch, dass man sie im Grunde auch als großen Monitor verwenden kann.

Wir haben hier die C4 42" getestet, hier die C3 und sogar die C2 hier - alles in 42", es gibt also eine ganz schöne Kontinuität, und sie geht heute weiter mit dem Test der C5 42", dem natürlich etwas später die größere G5 folgen wird.

Okay, was gibt's Neues? Auf den ersten Blick nicht viel. Er hat das gleiche relativ schlanke Profil von 41 Millimetern und die gleichen zwei schlanken Füße, die keine Höhenverstellung zulassen, was die Einstellung etwas schwieriger machen kann, es sei denn, Sie montieren ihn über VESA an einem Arm. Er wiegt jedoch weniger als 10 Kilogramm und ist damit leichter als die meisten schweren Gaming-Monitore der gleichen Größe, sodass die Montage ein Kinderspiel sein sollte. Auch hier gibt es vier HDMI 2.1-Anschlüsse (obwohl es cool wäre, eines Tages DisplayPort zu haben), die jeweils 4K/120Hz, VRR und ALLM unterstützen. Darüber hinaus gibt es für PC-Besitzer Unterstützung für Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und sogar eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.

Das bedeutet, dass der Fernseher mit einem ziemlichen Arsenal an Waffen auf das Schlachtfeld kommt, zusätzlich zu den traditionellen Technologien, die wir von LG gewohnt sind, wie HDR10, HLG und Dolby Vision. Es gibt sogar eine Reihe von USB-A-Anschlüssen, Ethernet und Wi-Fi 6.

Das Panel ist immer noch ein WOLED, was bedeutet, dass das neue OLED mit vier Stacks und der Helligkeit dem größeren G5 vorbehalten ist, und die Micro Lens Array -Technologie, die im letztjährigen G4 verwendet wurde, fehlt ebenfalls. Das ist eine interessante Entscheidung, da die Flaggschiff-Technologie in der Regel im folgenden Jahr auf günstigere Modelle durchsickert, so dass es zwar Verbesserungen gibt, auf die wir noch eingehen werden, dies aber bei weitem kein entscheidender Quantensprung für den kleinen C5 ist.

Das bedeutet, dass der kleine 42" nicht mit den ca. 1200 NITS mithalten kann, die der größere Fernseher in Standard Mode erreichen kann, eben weil er nicht mit der neuen Brightness Booster -Technologie ausgestattet ist, aber er kann immer noch problemlos jene 1000 NITS erreichen, was noch vor wenigen Jahren für einen OLED unmöglich schien. Der neue a9 Gen 8 KI-Prozessor sorgt auch für ein wirklich effektives Upscaling, so dass unabhängig davon, ob der Inhalt oder das Signal 1080p ist oder ob Sie in antiquierteren Formaten fernsehen, dieses Mal wirklich etwas passiert, und die zusätzliche Leistung bedeutet, dass das ansonsten träge webOS die meiste Zeit reibungslos läuft.

Darüber hinaus gibt es dieses Mal glücklicherweise eine neue, neu gestaltete Fernbedienung, die endlich die Flut von Tasten und das klavierschwarze Design zugunsten von etwas Minimalistischerem, Matterem und Modernerem hinter sich lässt, und meine Güte, funktioniert es - es ist jetzt wirklich auf Augenhöhe mit der von Samsung.

Die Nutzung des kleinen 42-Zoll-Fernsehers ist nach wie vor eine Freude für allgemeine redaktionelle Arbeiten sowie ein schneller Umstieg auf Spiele. Wir haben in der letzten Zeit ein Meer von Spielen auf diesem Fernseher überprüft und können nur zu dem Schluss kommen, dass dies als Hybrid zwischen Geschäft und Vergnügen eine erhabene Lösung ist. Gleichzeitig ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Preis von rund 1.300 GBP für diese kleinere Version im Moment, da die C5 42" gerade in die Läden kommt, etwas zu viel ist, vor allem, wenn man bedenkt, wie aggressiv die Angebote in Kürze sein werden.

Dies ist immer noch eine uneingeschränkte Empfehlung des C5 42" als hervorragender Fernseher und noch besserer Monitor, aber wenn man bedenkt, wie wenig sich tatsächlich geändert hat, ist es vielleicht am besten, noch etwas zu warten.