Nintendo Switch 2 Pro Controller

Es gab viel Unterstützung für Nintendos Switch 2 Pro Controller, nachdem die Leute im April zum ersten Mal die Chance hatten, das Gerät zu verwenden. Einige, wie unser eigener David, sagten, dass es sein bisher liebster Gaming-Controller sein könnte, und wenn man bedenkt, mit welchen Titanen er mithalten kann - Xbox's Regular und Elite Series, PlayStation's DualSense und Edge, Third-Party-Varianten von Scuf, Razer, Nacon und mehr - dann sind das einige Kampfbegriffe. Jetzt, da das Switch 2 und das aktualisierte Pro Controller hier sind, wo stehen wir wirklich dazu?

Zunächst einmal lassen sich viele der zentralen Designelemente und Philosophien, die Magnus bei seinen ersten Gedanken zur Switch 2-Konsole beeindruckt haben, auch auf diesen Controller übertragen. Das schlanke, matte, fast graphitartige Finish des Erscheinungsbilds, kombiniert mit einem polarisierenden Kunststoffgrau unter den Joysticks und auf der Oberseite des Geräts, sorgt für ein wirklich auffälliges und atemberaubendes Erscheinungsbild. Er ist subtil, aber stilvoll, und ehrlich gesagt ist das genau alles, was man sich von einem Gaming-Controller wünschen kann, da Designkonzepte manchmal etwas zu weit ins Exzentrische tendieren können.

Was die Funktionen betrifft, so ist die Idee des "Pro"-Elements so einfach, wie es auf diesem Gerät nur geht. Zugegeben, das war auch bei der ursprünglichen Pro Controller der Fall, die weniger "pro" war als diese. Jetzt gibt es ein paar belegbare hintere Tasten auf dem Gerät über einer Audiobuchse, wo sich die Pairing-Informationen beim Originalmodell befanden. Es gibt noch ein paar andere "Pro"-Funktionen, die einen Xbox-Benutzer beeindrucken könnten, aber für Switch -Fans, die mit Joy-Cons vertraut sind (oder sogar PlayStation 5-Besitzer), sind dies nicht gerade einzigartige Anziehungspunkte. Ich beziehe mich auf das Vibrationssystem HD Rumble 2, das im Grunde eine abgeschwächte Version des haptischen Feedbacks des DualSense ist, sowie auf die Bewegungssteuerung, die Zugriff auf eine Handvoll Funktionen bietet, die normalerweise besser funktionieren, wenn Joy-Cons verwendet wird. Das mag seltsam klingen, aber wann sitzen Sie jemals wirklich auf einem Stuhl oder auf einem Sofa und wünschen sich, dass Ihr traditioneller Gamecontroller es Ihnen ermöglichen würde, ein Fahrzeug in Mario Kart zu fahren, indem Sie das Gerät selbst bewegen und drehen? Es ist eine lustige und einzigartige Mechanik, aber nicht etwas, das die meisten Leute bei einer klassischen Controller-Lösung bevorzugen.

Also ja, die "Pro"-Seite dieses Geräts ist vielleicht eine Übertreibung im Großen und Ganzen. Im Vergleich zu anderen Alternativen auf dem Markt ist es eine gute, aber normalerweise minderwertige Option, aber verglichen mit dem Verkeilen von Joy-Cons in dieser kleinen Plastikvorrichtung, die mit einer Konsole geliefert wird, ist es eine enorme Verbesserung und definitiv die "Pro"-Option.

Wenn man über diesen Punkt hinausgeht, ist die Verarbeitungsqualität dieses Controllers erstklassig. Das Gerät ist fest und verrät nie, dass es aus edlen Materialien gefertigt wurde. Die Haupttasten A, B, X und Y sind flott und reaktionsschnell, die Auslöser fühlen sich zart an und haben ein angenehmes Tippgeräusch, die Stoßstangen sind fast geräuschlos, wenn sie aktiviert werden, und die Analogsticks sind butterweich und präzise. Das D-Pad funktioniert wie ein Zauber, auch wenn es vielleicht ein wenig an der Haptik einiger alternativer Optionen mangelt, und die zusätzliche Sammlung von Tasten - einschließlich der neuen C-Taste - ist symmetrisch platziert und fühlt sich auf dem Gehäuse wie zu Hause an. Die neuen belegbaren hinteren Tasten funktionieren auch wie erwartet, aber ich denke, dass Nintendo vielleicht die Chance verpasst hat, hochwertigere "Flügel" wie auf einem DualSense Edge oder einem Elite Series Controller anzubieten, oder sogar hervorstehende Tasten, die sich besser an die Position der Finger und Hände anpassen, wie es bei einem Scuf Instinct Pro der Fall ist. Vielleicht hätte so etwas den Pro Controller aus Nintendos idealer Produktions- und Verkaufspreisklasse herausgedrängt, aber ich denke auch, dass dies einen großen Beitrag dazu hätte leisten können, dieses Controller-Design wirklich auf die nächste Stufe zu heben.

Der einzige Bereich, in dem Nintendo PlayStation und Xbox zumindest wirklich geschlagen hat, ist die Akkulaufzeit dieses Controllers. Es wird eine Lebensdauer von über 40 Stunden auf diesem Gerät angegeben, und obwohl ich dies (offensichtlich) noch nicht bestätigt habe, kann ich nach zwei Tagen eifriger Nutzung ohne Zwischenladung mit Sicherheit sagen, dass ich keinen Grund habe, daran zu zweifeln. Man könnte sogar argumentieren, dass über 40 Stunden übertrieben sind - und ich würde dem irgendwie zustimmen - aber nachdem ich ein paar Tage vor der Ankunft des Switch 2 immer frustrierter mit meinem DualSense-Controller war, nachdem er nach drei Stunden Gebrauch keinen Strom mehr hatte, fühlt sich das nicht nur wie ein Hauch frischer Luft an. aber als würde ich zum ersten Mal wieder Luft atmen.

Wenn Sie dies mit einer großartigen Konnektivität über einen vielseitigen USB-C-Anschluss und einer der einfachsten und einfachsten Kopplungen mit einer Switch 2 -Konsole kombinieren, die Sie sich erhoffen können, gibt es viele Gründe, von diesem Gerät beeindruckt zu sein. Wenn man bedenkt, dass er auch zu einem Preis (74,99 £ / 89,99 €) liegt, der knapp über einem typischen Controller-Preis, aber immer noch weit unter den anderen "Pro"-Optionen liegt, ist er eine gute Wahl für Fans, die nach einer präziseren Alternative zu Joy-Cons suchen, wenn sie den Switch 2 im angedockten Zustand verwenden.

Um den Kreis zu schließen, betrachte ich den Switch 2 Pro Controller als einen der besten Controller, die ich je verwendet habe? Es ist ohne Frage ein sehr gutes Gerät, aber es gibt bessere Alternativen. Der Grund, warum dieses Gadget erfolgreich sein wird, liegt darin, dass dieses Gerät, wie Apple und sein Walled-Garden-Ökosystem aus Produkten und Software, eine der wenigen regulären Controller-"Pro"-Optionen ist, die derzeit speziell für die Switch 2 entwickelt wurden, so dass es aus diesem Grund fast in einer eigenen Liga spielt. Aber für mich sticht die vielseitige und zeitlose Designphilosophie der Xbox im Vergleich zu den anderen Optionen auf dem Markt immer noch als der beste traditionelle Controller hervor, den man für Geld kaufen kann, während Scuf immer noch den Titel für die beste echte Pro-Alternative für seine austauschbare Natur, Anpassbarkeit und seine hervorragende Auswahl an echten Pro-Elementen hält.