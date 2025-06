Shark NeverChange Air Purifier

Der durchschnittliche Dyson Air Purifier ist ein Turm, und das ist keine Übertreibung. Sie sind gigantisch. Dyson selbst sagt, dass dies daran liegt, dass die HEPA-Filterung fortschrittlich ist, der Wassertank eine bestimmte Größe haben muss und die Luftkanäle, durch die die kühle, feuchte Luft ausströmt, ebenfalls groß sein sollten.

Dies stellt sich jedoch als alles andere als eine universelle Wahrheit heraus, da Shark jetzt etwas viel Billigeres und viel Platzsparenderes bieten kann. Das neue NeverChange Air Purifier (ja, so heißt es) kostet Sie rund 250 £ und bietet viele der gleichen Funktionen.

In erster Linie ist es, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ziemlich klein. Wir sprechen hier von 30x23x23 Zentimetern und einem Kampfgewicht von gerade einmal zwei Kilo. Dadurch lässt es sich leicht bewegen, aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es auch irgendwo in der Wohnung platziert werden kann, wo es sinnvoll ist, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mehrmals haben die Gäste unseres Hauses sie mit einer kleinen Heißluftfritteuse verwechselt, was vielleicht sehr passend ist, da wir sie hauptsächlich in der Küche platziert haben.

Es ist nicht gerade schön. Auf jeder Seite befinden sich zwei Öffnungen, die einen unnötig futuristischen Look erzeugen, und obwohl das matte Weiß sehr ansprechend ist und das Display ziemlich dezent ist, befindet sich an der Unterseite ein großer messingähnlicher Streifen mit der Aufschrift "Clean Sense IQ", der so kitschig ist, wie es nur sein kann.

Werbung:

Die Platzierung in der Küche bedeutete jedoch, dass wir alles losgeworden sind, was ein NanoSeal HEPA-Filter entfernen soll. Wir sprechen hier von Staub und Rauch, vor allem aber von Gerüchen, die noch lange nach dem Garen in der Luft verweilen können. Hier haben wir einen spürbaren Unterschied gesehen.

Der installierte Filter kann bis zu fünf Jahre halten und fängt laut einem leicht verzerrten Test auf der Website von Shark 99,97 % aller Allergene und störenden Partikel auf. Der Test findet jedoch in einem nur vier Quadratmeter großen Raum statt, wobei die Lüftergeschwindigkeit auf MAX eingestellt ist, was recht laut ist. Wir gehen daher davon aus, dass der Wirkungsgrad geringer ist, und das Problem ist, dass man in jedem Fall nicht direkt spüren kann, ob die Luft, die man atmet, von solchen Partikeln gereinigt wurde, schon gar nicht über einen kurzen Testzeitraum von einigen Wochen.

Wir können jedoch sagen, dass die eingebauten Filter DebrisDefence, Medium Particle, Activated Carbon und der bereits erwähnte HEPA-Filter einen nachgewiesenen Effekt auf die Qualität der Luft haben, die Sie in Ihrem Zuhause atmen, und Sie können selbst auf dem Display sehen, was NeverChange über Ihre Luft denkt, gemessen in Prozent. Ja, es schien etwas optimistisch zu sein, aber als es anfing zu wirken, stieg der Prozentsatz stetig an.

Werbung:

Geräusche sind jedoch in der Regel ein Problem, da sie bei Auto oft in den zweiten Gang schalten, was zu einer spürbaren Veränderung der Klangsignatur führt. Wir sprechen hier von 45 dB und vollen 56 dB auf Fan Speed 3.

Das Shark NeverChange Air Purifier ist gut verarbeitet, kompakt und preislich relativ konkurrenzfähig. Es gibt nur wenige Bereiche, in denen seine Wirksamkeit ein wenig enttäuschend ist.