Navee EasyRide 20

Bevor ich vor einigen Jahren aus Kopenhagen weggezogen bin, war die "Elektroroller-Revolution" in vollem Gange. Vermieter wie Lime und Voi platzten auf den Plan, und zu der Zeit war es gelinde gesagt beeindruckend, dass man mit einer App immer ziemlich schnell nach Hause kommen konnte. Die Gesetzgebung sollte es diesen Rollern etwas erschweren, den allgegenwärtigen, reibungslosen Transport zu bieten, der der Sinn des Konzepts war, aber Elektroroller sind nicht nur hier, um zu bleiben, sie haben weiterhin eine ständig wachsende Präsenz sowohl im Stadtbild als auch in den Vororten, in denen ich heute lebe.

Das neue EasyRide 20 von Navee ist makellos, und Sie können dieses günstigere Modell sogar für etwa 250 £ bekommen, aber wenn ich auf all die Jahre zurückblicke, nachdem ich angefangen habe, sie zu mieten, als ich von der Stadt nach Hause in meine Wohnung musste, bin ich ein bisschen überrascht, wie wenig mit dem Design passiert ist. Benutzerfreundlichkeit und Funktionen.

Es wurden keine Abstriche gemacht, wenn es um die grundlegenden funktionalen Erwartungen geht, die ein moderner Verbraucher haben könnte. Er wiegt 15 Kilogramm und lässt sich leicht "brechen", zusammenklappen und eventuell auf dem Fahrrad transportieren. Es ist überraschend, dass wir noch keinen Weg gefunden haben, das Gewicht oder die Masse so weit zu reduzieren, dass ein Benutzer ein Modell schnell in etwas zusammenfalten kann, das relativ tragbar ist, möglicherweise über einen eingebauten Griff oder ein faltbareres Design, das kleinere Abmessungen bietet.

Der Motor hat eine Leistung von 250 W, aber mit einer von den Herstellern so genannten "Spitzenleistung" von 450 W. Das bedeutet eine einigermaßen ordentliche Beschleunigung, aber da Sie wahrscheinlich die meiste Zeit im Verkehr fahren werden, gibt es eine feste Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, so dass Sie unabhängig von der Spitzenleistung auf die gleiche Geschwindigkeit wie alle anderen beschränkt sind. Der Motor sorgt jedoch dafür, dass man mit steilen Hängen umgehen kann, und ich habe es nicht erlebt, dass er mich in der hügeligen Landschaft um mich herum oder in der Nähe der Gamereactor-Redaktion bremst oder mir der Saft ausgeht.

Werbung:

20 Kilometer mit einer Ladung scheinen nicht besonders viel zu sein. Es brauchte nicht viele Google-Suchen, um Elektroroller zu finden, die in etwa gleich viel wiegen (E-Wheels E2S V2 Pro wiegt 15 Kilogramm - einer mehr), aber eine Reichweite von 50 Kilometern haben. Es scheint, dass der Bereich der primäre Bereich ist, in dem Einsparungen erzielt wurden, aber hier scheint Navee einen Schritt zu weit gegangen zu sein.

Auf der anderen Seite ist die Verarbeitungsqualität überraschend erhaben. Er verfügt über eine IPX5-Zertifizierung, damit Sie problemlos im Regen fahren können, pannensichere Reifen und ein felsenfestes ABS-System, das Sie überzeugend zum Stillstand bringt, ohne ins Schleudern zu geraten oder die Traktion zu verlieren, selbst wenn die Bremsung plötzlich und hart erfolgt. Aber vielleicht vor allem wurden keine Kosten für die Qualität der praktischen Materialien gescheut, die ausmachen, wo Sie stehen, was Sie halten, wohin Sie schauen. Und auch die dazugehörige App reagiert mit einer stabilen Bluetooth-Verbindung, feinen Fahrdaten und der Möglichkeit, direkt zu entsperren.

Obwohl ich ein wenig Innovation vermisse, vielleicht im Design oder auch nur in der Funktionalität, ist es schwer, gegen einen so niedrigen Preis zu argumentieren. EasyRide 20 erfindet das Konzept nicht neu und ist nah an den ersten Elektrorollern, mit denen ich vor vielen Jahren durch Kopenhagen gebraust bin, aber gleichzeitig ist es schwer zu leugnen, wie viel zugänglicher dieses Verkehrsmittel dank so wettbewerbsfähiger Preise wird, und ich muss zugeben, dass man viel für sein Geld bekommt, auch wenn ich persönlich bereit wäre, für ein bisschen mehr Flair etwas mehr zu bezahlen.

Werbung: