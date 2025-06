Apple haben mit den AirPods den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie Ende 2016 zum ersten Mal auf den Markt kamen. Das offene, apostrophförmige Design, bei dem die Gummispitze fehlte, die in den Gehörgang eingeführt wurde, ermöglichte eine völlig andere Passform/Ergonomie als bei 99,9 % aller Konkurrenzmodelle. Dieses "offene" In-Ear-Design hat seinen Ursprung im Jahr 2001 mit den iPod-Ohrhörern, die einen Trend auslösten, der sich seitdem fortsetzt.

Ich persönlich bevorzuge immer klassische In-Ear-Kopfhörer, die geschlossen sind, mit Gummispitzen, die in den Gehörgang gesteckt werden. Meiner Erfahrung nach klingen sie besser, meine Ohren bevorzugen das Design und ich schätze immer die passive Geräuschreduzierung, die mit dem Verstopfen der Gehörgänge einhergeht. Abgesehen davon weiß ich, dass viele Menschen das Gegenteil empfinden. Viele Leute, mit denen ich im Laufe der Jahre über In-Ear-Kopfhörer gesprochen habe, bevorzugen das offene Design, weil sie aus verschiedenen Gründen keine Ohrhörer in ihren Gehörgang stecken wollen, und für diese potenziellen Käufer ist Sennheiser jetzt auf den "offenen" Zug aufgesprungen.

Sechs Stunden Akkulaufzeit pro Ladung sind zwar etwas geizig, aber gleichzeitig vielleicht durchaus akzeptabel, wenn man bedenkt, dass es sich ja um preisgünstige Kopfhörer handelt.

Sennheiser Accentum Open ist, wie der Name schon sagt, ein Accentum Produkt, was bedeutet, dass es zum Budget-Sortiment des deutschen Kopfhörerriesen gehört. Diese Kopfhörer werden im Handel für rund 130 US-Dollar verkauft, und schon früh in diesem Test gibt es keinen Zweifel an ihrer Erschwinglichkeit. Diese Kopfhörer sind ausgezeichnet. Konstant hervorragend, nicht zuletzt im Vergleich zur Konkurrenz im gleichen Preissegment.

Accentum Open beherbergt (trotz seines bescheidenen Preises) dynamische Treiber mit einer Größe von 11 Millimetern, die dem Klang eine Offenheit und Räumlichkeit verleihen, mit der nur wenige 6-mm-Treiber mithalten können. Ich mag, wie der Bass hier wirklich durchkommt, ich mag die Räumlichkeit des Klangs und ich mag es, dass sie sich nie angestrengt anfühlen, egal wofür ich sie verwende. Egal, ob ich Touch & Go mit dem Intervals spiele, zu Audioslave oder dem Esbjörn Svensson Trio wechsle, der Accentum Open schafft es immer, einen warmen, fröhlichen und fesselnden Klang zu vermitteln, der anderswo für den gleichen Preis schwer zu finden ist. Das Nero-TX aus Sound by Sweden kann durchaus mit dem JBL Live Pro 2 TWS mithalten, aber darüber hinaus gibt es in diesem Segment nur wenige sinnvolle Alternativen, bzw. "Konkurrenten".

Werbung:

Das Airpods-Design von Apple ist mittlerweile eine Ikone, und praktisch jeder Hersteller hat es kopiert.

Was die Akkulaufzeit betrifft, so hält sie sechs Stunden pro Ladung durch, 28 Stunden Strom gibt es im mitgelieferten Speicherkoffer, der übrigens clever gestaltet ist und nur sehr wenig Platz einnimmt. Eine höhere IP-Schutzart könnte man auf jeden Fall gebrauchen, denn IPX4 (spritzwassergeschützt) bedeutet, dass sie nach dem Training nicht abgespült werden können, aber ansonsten findet man hier kaum etwas zu meckern. Das Sennheiser Accentum Open ist ein wirklich tolles Gadget, und obwohl ich ein geschlossenes Design bevorzuge, ist es schwer, es zu schlagen.