Nothing produziert in der Regel Ausrüstung, bei der die Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund steht, was bedeutet, dass sie billiger ist als die engsten Wettbewerber. Zum Beispiel haben sie gerade das CMF Phone 2 Pro auf den Markt gebracht, das mit 200 GBP die Grenzen dessen sprengt, was wir von einem budgetfreundlichen Telefon erwarten können. Es wird auch von dem neuen CMF Buds 2 begleitet, aber dieses hat einen etwas anderen Klang.

Die Preisgestaltung von CMF ist hier etwas gemischt, das muss gesagt werden. Einige Einzelhändler bieten sie zu unterschiedlichen Preisen an, sowohl über als auch unter dem UVP auf der eigenen Website von Nothing für 39 £, was fast als eine Art Schnäppchen bezeichnet werden kann. Sollte der Preis in die Höhe schnellen, sind sie nicht alleine, denn Sie können ein Paar Samsung Galaxy Buds FE, ein Paar OnePlus Buds 3 oder fast Nothing Ear(a) bekommen, so dass CMF hier wirklich nicht allein ist. Aber auch hier gilt: Wenn der Preis bei 39 £ bleibt, können Sie dies ignorieren.

Und das kann man vor allem, weil die Spezifikationen für dieses Geld ziemlich wild sind. Nein, leider bekommt man kein kabelloses Qi-Laden, das ist ein großes Opfer, aber das ist bei diesem Preis vielleicht zu erwarten.

Sie erhalten aber auch 11-Millimeter-PMI-Treiber mit einem Dirac Opteo DAC und einer aktiven Geräuschunterdrückung von bis zu 48 Dezibel. Es sind sechs Mikrofone montiert, drei an jedem, und mit jeder Ladung können Sie 13,5 Stunden lang (ohne ANC) arbeiten, insgesamt 55 Stunden zwischen den Ladevorgängen. Es gibt sogar Spatial Audio-Unterstützung und eine IP55-Zertifizierung.

Es ist eine Kleinigkeit hier, aber es gibt Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Dual-Konnektivität und Bluetooth 5.4, und das wunderschöne matte Gehäuse ist sogar in etwas kühleren Farben erhältlich als das langweilige Schwarz, das wir erhalten haben.

Abgesehen von der Tatsache, dass Sie nicht drahtlos aufladen können, sind diese also den bescheidenen Preis wert? Nun, fast allein nach Spezifikation, mit 39 GBP (vorausgesetzt, der Preis hält) ist dies eine absurde Menge an Funktionalität für das Geld. Hier gibt es fast alles, was man sich nur wünschen kann.

Auch in der Praxis funktioniert alles ziemlich einwandfrei. Sicher, die Touch-Steuerung über jeden "Stiel" an den Geräten ist nicht ganz so reaktionsschnell wie Apple oder Bowers & Wilkins, und die Passform ist auch nicht ganz so intuitiv. Nichtsdestotrotz ist der Klang überraschend geräumig und kann sich mit In-Ears messen, die doppelt so teuer, wenn nicht sogar dreimal so teuer sind. Diese Hybrid-ANC-Funktionalität funktioniert angemessen - es ist nicht das Vakuum, das Sie bei den Flaggschiffen haben, aber es ist in der Lage, sowohl harte als auch plötzliche Geräusche zu entfernen.

Egal, ob Sie Queens of the Stone Age, The Gamereactor Show (hören Sie uns rein) oder YouTube-Videos im Zug hören, es gibt kein Szenario, in dem CMF Buds 2 Ihnen nicht alles bietet, was Sie brauchen, und es gibt keine Anzeichen in der Verarbeitung oder Klangqualität, dass hier etwas nicht stimmt.

Das ist wirklich beeindruckend, genau wie wir es von Nothing und CMF gewohnt sind.