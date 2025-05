DJI Mavic 4 Pro

In den letzten Jahren hat DJI ein Plateau der Perfektion erreicht, auf dem es schwierig ist, die vorherige Zahl konstant zu übertreffen. Der Preis ist wettbewerbsfähig genug geworden, das Angebot ist umfangreich genug geworden (manchmal sogar verwirrend), so dass jeder eine Drohne finden kann, die zu ihm passt, und die Qualität hat sich nur verbessert.

Wir haben hier bei Gamereactor sogar ein oder zwei 10 oder zwei vergeben, weil es ausgesprochen schwierig war, ein fehlendes Feature oder eine offensichtliche Beschwerde für den Verbraucher zu finden, für den es gedacht war, und jetzt stehen wir wieder am Fuße eines Meisterwerks. Wenn Sie also bereits Schwierigkeiten haben, die Zeit zu finden, einen vollständigen Testbericht über eine professionelle Drohne zu lesen, fassen wir einfach zusammen, dass dies die beste professionelle Drohne ist, die DJI je hergestellt hat - und das will etwas heißen.

Wir haben bereits unser Lob für den neuesten RC 2 Smart Controller geteilt, der eine viel stärkere Konnektivität über längere Strecken bietet, zusammen mit einer reaktionsschnellen Steuerung und vielen Funktionen, also überspringen wir das. Wir empfehlen aber auch hier wieder den Kauf einer Fly More Combo, da sich die Tasche diesmal mehr von der Air -Serie inspirieren lässt, was nur positiv ist.

Er wiegt nur 1063 Gramm, man braucht also noch ein Zertifikat, aber für diese semiprofessionellen Drohnenpiloten wird dies erwartet. Es ist immer noch etwas umständlich zu falten, aber nicht so sehr, dass man es beschädigt, aber es wäre von Vorteil, wenn DJI irgendwann einen Weg finden würde, die Rotorblätter daran zu hindern, sich zu drehen, während man es einpackt. Der Akku hat eine Kapazität von 6654 mAh, was Ihnen eine Flugzeit von gut 51 Minuten ermöglicht, wenn auch natürlich etwas weniger in der Praxis, wo Sie zwischen Normal und Sport wechseln können, und die Entfernung wird zwischen 16 und 20 Kilometern berechnet, die wir... Ich habe mich einfach nicht getraut, zu testen, aber wir haben zuvor die vorherige Mavic 3 Pro mit überraschend positiven Ergebnissen gepusht, so dass diese Zahlen sicherlich nicht aus der Luft gegriffen sind.

Werbung:

Es gibt alle die gleichen Funktionen wie zuvor und ein paar neue. Homepoint funktioniert immer noch einwandfrei, und jetzt funktioniert es ohne GPS-Signal, was bedeutet, dass es wirklich keine Verbindung benötigt, um eine sichere Rückkehr zum Ausgangspunkt zu gewährleisten, und Sie können jetzt stattdessen ein Dynamic Homepoint über Ihren Controller platzieren.

Obwohl es schwierig ist, direkt auf einen Austausch oder eine Verbesserung der Materialien hinzuweisen, arbeitet DJI kontinuierlich daran, die Qualität des Fluges selbst zu verbessern, und dieses Mal, besonders diesmal, zeigt sich das. Das Mavic 4 Pro ist spürbar stabiler und eignet sich besonders gut für das schöne Cine Panning, das in den EV Hour Aufnahmen zu sehen ist, mit denen wir getestet haben.

Das neue Kamerasystem besteht wieder aus drei Objektiven, einem 28 Millimeter großen 4/3-Objektiv mit 100 Megapixeln, das zwischen einer Blende von f/2 oder f/11 eingestellt werden kann. Dann haben Sie ein 70-Millimeter-Objektiv mit 48 Megapixeln und schließlich ein 168-Millimeter-Objektiv mit 50 Megapixeln. Bei den beiden letztgenannten Objektiven handelt es sich um Doppelteleobjektive, die Ihnen viele Möglichkeiten zur Bildgestaltung bieten, und mit dem größeren Hauptobjektiv können Sie in 6K/120fps fotografieren, was angesichts dessen, was für einige zu einem gängigen Konsumprodukt wird, geradezu absurd ist. Alle drei Kameras verfügen über DJIs Dual Native ISO Fusion, das einen Algorithmus verwendet, um Staub zu entfernen und den Dynamikbereich sowohl bei Fotos als auch bei Videos zu erweitern, insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen. Nein, es ist kein echter Night Mode, DJI hat nicht die Verarbeitung, die beispielsweise Google erreichen kann, aber es ist enorm beeindruckend. Aber um ehrlich zu sein, hat sich diese Hasselblad-Kollaboration wirklich ausgezahlt, und abgesehen davon, dass sie in einer Vielzahl von Aufnahmemodi unendlich zuverlässig ist und weiterhin fantastisches Tracking bietet, haben DJI-Kameras eine Haltung und man sieht sofort, dass die Ergebnisse für sich sprechen. Farbchemie, Tiefe, Schärfe - das ist das einzig Wahre.

Werbung:

All dies führt uns zu der unbestreitbaren Tatsache, dass es sich um einen Geniestreich für sogenannte "Prosumenten" handelt, jene Verbraucher, die kurz davor stehen, größere, schwerere professionelle Drohnen zu benötigen, aber mit dem darunter liegenden Niveau problemlos auskommen können. Mit mehr Funktionen, besserer Verarbeitungsqualität und mehr Vielseitigkeit, als man es sich jemals wünschen könnte, ist das Urteil klar.