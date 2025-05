Simlab SQ1 Sequential Shifter

Für mich dauert die Suche nach dem optimalen sequentiellen Sim-Racing-Getriebe nun schon seit fast fünf Jahren an, wie eine ewige Aufgabe, die in mein etwas fanatisches Sim-Racing-Hobby eingebettet ist und mich über lange Zeiträume geplagt hat. Es gibt viele wirklich gute sequenzielle Boxen in der Sim-Racing-Welt. Ich mag die Heusinkveld Magshift, Simagiq Q1, Oktane Design Seq Shifter, Moza SGP, Meca Evo, Aiologs Sim Shifter... aber ich mag sie nicht so sehr wie die neuen von Simlab.

Es ist das schönste, das kleinste, das stärkste und das billigste von allen in der gleichen Kategorie.

Die neueste Handbremse von Simlab war ein skurriles Produkt mit guter Einstellbarkeit und einem coolen Design. Es war einfach zu montieren und vermittelte ein hochwertiges Gefühl der Handbremse, aber es war etwas zu schwer im Vergleich zum Heusinkveld Handbrake im Besonderen. Viele dieser Lektionen sind in das Design des SQ1 Sequential Shifter eingeflossen, der meiner Meinung nach das Beste ist, was man unter 1.000 £ kaufen kann, über alle Kategorien, Marken, Modelle und Hersteller hinweg. Es ist fantastisch gut.

Zunächst einmal ist der Formfaktor hier genial. Der SQ1 Sequential Shifter nimmt halb so viel Platz ein (wenn überhaupt) wie jeder seiner Konkurrenten und schafft es dennoch, eine robustere, robustere und langlebigere Konstruktion zu bieten als vieles andere, was ich bisher testen durfte. An der Unterseite des Schaltknüppels selbst befindet sich die für Simlab typische Aluminiumkrone (blau eloxiert) und durch Drehen können Sie einfach und schnell den gewünschten Widerstand in Ihren Schaltvorgängen einstellen.

Das Schaltgefühl ist brillant. Das SQ1 Sequential Shifter kann einiges aushalten und ermutigt von Anfang an zu hartem Schalten ohne Gnade. "Videospiele spielen" mit dem in der Faust wird nicht funktionieren, da Sie wertvolle Schichten verpassen. Stattdessen ist es wichtig, wie ein echter Rennwagen zu schalten und die Gänge mit Kraft zu drücken, und es ist auffällig, dass Simlab auf die Verwendung von Kunststoff oder Verbundwerkstoffen verzichtet hat, um einen Stick zu bauen, der damit umgehen kann. Ich mag die Fahrstrecke, wie lang die Schaltbewegung ist, und ich mag es, dass sie nicht so übermäßig klickt wie das Heusinkveld Magshift. Das "Klicken" ist hier deutlich sanfter, was zusammen mit dem Gefühl der Bewegung selbst und dem Gefühl, wenn der Gang "einschreitet", eine ausgezeichnete Wahl ist.

Der hellblaue Aluminiumring an der Unterseite des Sticks dient dazu, den Widerstand in den Zahnrädern selbst einzustellen.

Auch der Zusammenbau ist super einfach und hier schlägt Simlab wieder einmal alle Konkurrenten. Der skurrile Formfaktor und die quadratische Form machen es einfach, aber Simlab liefert es mit einer brillanten kleinen pulverbeschichteten Stahlplatte aus, die es ermöglicht, den SQ1 Sequential Shifter auf einem 40 Millimeter breiten Aluminiumprofil zu montieren, und dies ist der erste sequentielle Stick, den ich in unserem Renn-Rig getestet habe, den ich genau dort platzieren konnte, wo ich ihn haben wollte und der Durch den sperrigen Körper und die flexible Montage hat es nicht Platz eingenommen, wo mein Heusinkveld Handbrake bereits montiert ist.

Die mitgelieferte Platte aus CNC-gefrästem, pulverbeschichtetem Stahl erleichtert die Montage auf einem Aluminiumprofil-Rig.

Simlab hat sich hier selbst übertroffen, ohne zu zögern. Das SQ1 ist ein geniales kleines Getriebe, das auch noch zu einem fast schockierend günstigen Preis verkauft wird. 196 Pfund dafür sind geradezu pervers und wenn man bedenkt, dass man unter anderem für Fanatecs ziemlich lausige Clubsport SQ Shifter viel ausgeben muss, fällt es mir leicht, dies zum neuen König des Produktsegments zu krönen. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten sequenziellen Sim-Racing-Getriebe sind, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, ist das neue von Simlab genau das Richtige für Sie.

