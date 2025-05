Bowers & Wilkins PX7 S3

Obwohl die neuen PX7-Kopfhörer von B&W, der S3, mit 399 GBP nicht gerade die teuersten der Welt sind - zumindest nicht wirklich teuer für eine Premium-Marke mit adaptiver Geräuschunterdrückung -, sollte der Fokus auf etwas ganz anderem liegen: der Unterstützung von aptX Conductless, aptX HD und aptX Adaptive 24-Bit. Es ist auch an der Zeit, dass verlustfreies 24-Bit/96-kHz-Rendering zum Standard wird, da immer mehr Produkte Bluetooth 5.3 unterstützen. Wenn Sie Qobuz, Tidal oder einen anderen Dienst haben, der hochauflösendes Streaming anbietet, finden Sie hier einen Kopfhörer, der das Format tatsächlich voll ausnutzen kann.

Um diesen Premium-Standard zu ergänzen, haben sie einen Satz kabelloser Kopfhörer mit wirklich guter Verarbeitungsqualität entwickelt. Das heißt, sie haben ein ziemlich schlankes Profil - und wenn Sie es satt haben, Kopfhörer zu haben, die Ihren Kopf so aussehen lassen, als würden Sie die ikonische Frisur von Princess Leia rocken, ist dies eine enorme Verbesserung. Im Lieferumfang ist ein stabiles Etui enthalten, das durchaus zu einem Kopfhörer passt, der auch satte 300 Gramm wiegt.

Unser Testgerät war in der Farbe Indigo Blue. Normalerweise bin ich kein Fan von farbigen Headsets, aber dieses hier nähert sich der Kunst. Es ist wirklich gut verarbeitet, mit einer dünnen Schicht aus perforiertem Stoff, die über große Flächen gespannt ist. Der Rahmen und die Ohrmuscheln sind aus Metall, daher ist es schade, dass die Tasten aus halbbilligem Kunststoff bestehen, der bei der Verwendung ein etwas ungelöstes Klicken erzeugt. Leider hat man hier die Qualität vernachlässigt. Der Stoff soll schmutzabweisend sein, aber wir kümmern uns gut um die Dinge, die wir hier bei Gamereactor ausleihen, daher wurde er nicht getestet.

Die Ohrmuscheln sind recht eng und ich würde empfehlen, dass du sie vor dem Kauf anprobierst - für manche mag es zu viel des Guten sein. Auf der anderen Seite passen sie wirklich gut, was nur für diejenigen von Vorteil ist, die ihren Kopf viel bewegen. Die Geräte sind 40 mm von unbekanntem Typ mit einer leichten Neigung. Es wird jedoch angegeben, dass das Gerät aus Biocellulose besteht, bei der es sich wahrscheinlich um Pflanzenfasern handelt, die aus Kokosnüssen gewonnen werden.

Werbung:

Die Akkulaufzeit wird mit 30 Stunden angegeben, was ziemlich gut mit unseren Tests übereinstimmt. Ich glaube, wir haben sogar einmal 31 Stunden erreicht. Es kommt aber vor allem darauf an, wie hart die acht Mikrofone für ANC arbeiten müssen.

Es wird mit einer App geliefert - der eigenen von B&W. Es ist funktional und das Design unterscheidet sich ein wenig von dem, was Sie normalerweise sehen, aber es ist nicht notwendig, wenn Sie es nicht verwenden möchten. Ich empfehle, den EQ auf "True Sound" zu stellen und ihn in Ruhe zu lassen.

Der Klang ist sehr gut ausbalanciert, aber auch durch das geschlossene Design begrenzt, wodurch ein runder und leicht weicher Klang entsteht, der das Ausgangsmaterial nicht immer natürlich wiedergibt. Auf der anderen Seite wird der Klang nicht von der Umgebung beeinflusst. Die Klangsignatur ist nicht so basslastig wie bei vielen Konkurrenten und der Mitteltonbereich darf mehr leben, als man oft hört. Obwohl die Höhen, wie erwähnt, klar und detailliert sind, leiden sie darunter, dass man hören kann, dass man in einem geschlossenen Raum spielt. Jinjes Pisces zum Beispiel hat einen Hauch von Echo-Effekt, vor allem bei Snare-Drum-Schlägen, der bei offenen Kopfhörern nicht vorhanden ist. Natürlich habe ich auch einfach Pech mit einigen Tracks gehabt, die die natürliche Resonanz des Kopfhörers nutzen. Es bedeutet auch, dass die skurrilen kleinen Höhentöne, die oft einen metallischen Klang erzeugen, nicht vorhanden sind - sei es der Schlag der Hi-Hat in einem Schlagzeug oder das Geräusch von Maschinengewehrfeuer in einem Shooter-Spiel. Und wie bei jedem kabellosen Headset, das ich je gehört habe, tun Batterien als Stromquelle nichts für die Aufprallenergie der Musik, insbesondere in den tiefen Bässen.

Werbung: