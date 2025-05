Mova P50 Pro Ultra

Die neuesten Staubsaugerroboter, die wir hier bei Gamereactor getestet haben, waren Flaggschiffe, das geben wir zu. Die X50 Ultra von Dreame und die Saros 10 von Roborock kosten beide rund 1.000 £, und das kann für viele Verbraucher an sich schon ziemlich ausschließend sein, insbesondere für diejenigen, die noch unschlüssig sind, ob sie überhaupt in einen Staubsaugerroboter investieren sollen.

Das Modell, das wir heute testen, ist nicht gerade billig, aber der Sinn von Movas P50 Pro Ultra (ist es nicht verrückt, sowohl "Pro" als auch "Ultra" im selben Produktnamen zu haben?!) besteht darin, alle Funktionen zu einem etwas niedrigeren Preis anzubieten. Und dieser Preis liegt bei etwa 750 Pfund. Nein, es ist nicht nichts, aber wie wir schnell gemerkt haben, opfert man so wenig, wenn nicht gar nichts, wenn man dieses anstelle einiger der etablierten, teureren Flaggschiffe kauft, dass die Daseinsberechtigung gleich ziemlich klar wird.

Okay, was bekommst du hier eigentlich? Zunächst einmal liefert der P50 Pro Ultra eine satte Saugleistung von 19.000 Pa, die nicht nur mit anderen konkurriert, sondern sie sogar aufhebt. Es gibt eine passende Basis mit Behältern für frisches und schmutziges Waschwasser sowie die Möglichkeit, eine automatische Waschmitteldosierung anzubringen, und diese Basis entfernt automatisch die Wischpads zum Reinigen und Trocknen, so dass alle Aspekte des Staubsaugers und der Basis für ziemlich lange Zeiträume erhalten bleiben.

Auch hier gibt es FlexReach, was bedeutet, dass sowohl Bürsten als auch Wischmopps auf Armen sitzen, die ausgezogen werden können, um sicherzustellen, dass das Gerät in Ecken kommt, es gibt einen 5200-mAh-Akku, der dafür sorgt, dass es weit über eine Stunde lang ununterbrochen gereinigt werden kann, und wenn es fertig ist, entleert es Staub und Schmutz in einen 3,2-Liter-Staubsaugerbeutel.

Werbung:

Auch hier handelt es sich um ein Flaggschiff-Erlebnis in jeder erdenklichen Hinsicht. Ob es das eigentliche Scannen über das LiDAR-Modul, die Bedienung über die recht intuitive App oder die neue Anti-Tangle-Walze ist, die direkt verhindert, dass das Haar die Innenrotation verlangsamt, es gibt wirklich keinen großen Unterschied zwischen der Erfahrung, die Sie hier machen, und der, die Sie in Dreames eigenem X50 Ultra bekommen.

Insgesamt ist die App überraschend intuitiv, obwohl es ein wenig bizarr ist, dass Mova nicht nur unter die bereits ziemlich hervorragende App von Dreame fällt. Aber hier gibt es alles, was man braucht, und die Zeiten, in denen der Durchschnittsverbraucher vom App-Design verwirrt war, sind zum Glück vorbei. Das bedeutet, dass es einfach einzurichten, einfach zu bedienen und sogar einfach zu beheben und zu warten ist.

Und auch die Reinigungsleistung ist solide. Nein, selbst mit 19.000 Pa und zwei rotierenden Wischpads kann der P50 Pro Ultra, oder auch teurere Konkurrenten, mit einem echten Bodenwischer mithalten, aber als Alternative, als Ergänzung, rechtfertigt Mova hier den Preis, indem es diejenigen unterbietet, die mehr kosten, aber das gleiche Erlebnis bieten.

Werbung:

Wenn es ein Problem gibt, auf das man hier hinweisen kann, dann ist es die Fähigkeit des P50 Pro Ultra, Veränderungen in der Oberfläche zu erkennen und darauf zu reagieren. Ob es an der Navigation, der neuen "AI HD RGB"-Kamera oder der Gehirnanalyse liegt, ist schwer zu sagen, aber bei mehreren Gelegenheiten hat der P50 Pro Ultra beim Fahren über Teppich keinen Sog aufgenommen, aber ob Sie das stören wird, hängt davon ab, wie Ihr Zuhause eingerichtet ist.

Insgesamt hätte es ein noch stärkeres Angebot sein können, wenn das P50 Pro Ultra noch billiger gewesen wäre, nur um uns weiter daran zu erinnern, dass man für Markennamen wie Roborock einen hübschen Cent extra zahlt, aber so wie es ist, ist es billig genug, dass sogar Probleme mit der Oberflächenerkennung verzeihlich sind.