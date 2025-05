Nacon Revolution X Unbegrenzt

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit waren Premium-Controller ziemlich selten. Sie könnten benutzerdefinierte Controller mit coolen Aufklebern, Lackierungen und mehr erhalten, aber in letzter Zeit fühlt es sich so an, als gäbe es eine Welle nach der anderen von teuren Controllern, die darauf abzielen, Ihr Spiel auf die nächste Stufe zu heben. Xbox und PlayStation haben natürlich ihre eigenen Versionen in den Elite- und DualSense Edge-Controllern, aber auch im Bereich der Drittanbieter gibt es viele Optionen.

Zwischen 150 und 200 Euro finden Sie Dutzende von Controllern, die Ihr nächster Gaming-Kamerad sein wollen. Es ist ein umkämpfter Bereich, aber die neue Revolution X Unlimited von Nacon ist mit vielen Anpassungsoptionen, großartiger Leistung und einem schlanken, schönen Design auf den Markt gekommen.

Lassen Sie uns zuerst über diesen Look sprechen. In der Vergangenheit war ich etwas hart mit den Zubehörteilen von Nacon wegen ihres plastischen, schwerelosen Gefühls, aber das kann man von der Revolution X Unlimited nicht sagen. Dieser Controller ist ein gewichtiges Biest, von dem ich ein großer Fan bin. Er ist schwerer als mein treuer Thrustmaster ESWAP X R Pro, der selbst kein schlankes Huhn ist. Das schlanke Schwarz, die strukturierten Panels und Trigger sowie der LCD-Bildschirm in der Mitte sorgen für einen futuristisch aussehenden Controller, der so gut aussieht, wie er sich (meistens) in der Hand anfühlt. Du kannst dem Controller auch zusätzliches Gewicht hinzufügen, so dass du ihn je nach Spiel, das du spielst (und dem Schaden, den du anrichten möchtest, wenn du das Ding auf deinen Zeh fallen lässt), nach deinen Wünschen anpassen kannst.

Die Anpassung ist ein wichtiger Bestandteil des Pakets, das Sie mit dem Nacon Revolution X Unlimited erhalten. Es ist ein teurer Controller, der zum Zeitpunkt des Schreibens auf der Website von Nacon 179,90 £ kostete. Das mag einige Leute abschrecken, aber Sie bekommen Ihren Controller nicht einfach in einer Box mit einem Kabel für diesen Preis. Du bekommst eine robuste Tragetasche, einen USB-Dongle und ein Kabel für kabelgebundenes Gameplay, zusätzliche Thumbsticks, ein weiteres, traditionelleres D-Pad, die oben genannten Gewichte und vieles mehr, damit du am Controller herumfummeln und ihn zu deinem machen kannst. Während der Preis für jeden, der diesen Controller kaufen möchte, immer noch eine schwer zu schluckende Pille sein wird, fühlt es sich bei der Menge an zusätzlichen Bits, die Sie erhalten, ein bisschen so an, als würden Sie einen Controller und seinen Erweiterungspass kaufen.

In Bezug auf die Leistung ist es schwierig, beim Revolution X Unlimited etwas zu bemängeln. Die Stäbe und Auslöser des Hall-Effekts sorgen dafür, dass alles, vom Rennen bis zum Kampf, extrem reaktionsschnell ist. Die Eingaben sind genau und so gut, wie Sie es erwarten können, und mit den Anpassungsoptionen können Sie Ihr Profil weiter auf die Spiele abstimmen, die Sie gerne spielen. Ich habe den Controller sowohl mit seiner kabelgebundenen Verbindung als auch drahtlos ausprobiert und muss sagen, dass der Unterschied zwischen den beiden überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Vielleicht waren meine Eingaben beim Einstecken etwas reaktionsschneller, aber ich konnte es wirklich nicht mit Sicherheit sagen. Es ist eine wahre Freude, damit zu spielen, egal wie Sie es verwenden oder welche Spiele Ihnen Spaß machen.

Die Akkulaufzeit könnte jedoch der Punkt sein, an dem wir bei der Revolution X Unlimited auf einen kleinen Haken gestoßen sind. Mit einer einzigen Ladung können Sie eine Akkulaufzeit von 10 Stunden mit dem Controller erzielen. Als jemand, der in erster Linie eingesteckt und nicht 10 Stunden am Stück spielt, war mir das nicht allzu wichtig. Aber für alle, die dieses kabellose Gerät verwenden und längere Sitzungen genießen, könnte die Akkulaufzeit von 40 Stunden der Konkurrenz etwas verlockender sein. Aber eine Ladestation ist zusammen mit den unzähligen anderen Kleinigkeiten in der Revolution X Unlimited-Box enthalten. Auch hier hat Nacon vorausgedacht und die potenziellen Mängel des Controllers ausgeglichen, bevor man die Chance hat, sie zu beheben.

Es gibt einige kleinere Bedenken bei der Revolution X Unlimited. Vor allem die Tasten auf der Vorderseite fühlen sich recht weich an und fühlen sich etwas wackelig an. Ich bin auch kein Fan des Basis-D-Pads, aber das kann man ändern. Was die Gesichtstasten angeht, bin ich mir als jemand, der in erster Linie einen Controller einsteckt, wenn es darum geht, einen Gegner in einem Kampfspiel zu verprügeln, nicht sicher, wie lange sie bei konsequentem Mashing durchhalten. Außerdem scheint Nacon in dem Bemühen, scheinbar so viele Tasten und Tastenkombinationen wie möglich auf dem Controller unterzubringen, ein wenig über Bord gegangen zu sein. Wenn man den Controller in der Hand hält, kann es viel zu einfach sein, zwei empfindliche Blenden an der Rückseite zu drücken, was zu etwas Eingabefrust führt.

Der Revolution X Unlimited mag derzeit einer der teureren Controller auf dem Markt sein, aber er tut sein Möglichstes, um diese zusätzlichen Kosten mit einer Bootsladung an Anpassungsoptionen und Möglichkeiten zur Ausstattung Ihres ultimativen Zubehörs zu rechtfertigen. Es gibt hier und da ein paar Haken, die ihn nicht zu meinem absoluten Lieblingscontroller machen, aber er ist eine großartige Wahl und ein Zubehör, das sich wirklich wie ein großer Fortschritt gegenüber einem normalen Controller anfühlt. Unter seinen Mitbewerbern bietet er dank Hall-Effekt-Sticks eine hervorragende Leistung und eine längere Lebensdauer und ist ein würdiger Controller, den Sie in Betracht ziehen sollten.