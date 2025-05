Nothing gehört heute zu den interessantesten Unternehmen in der Tech-Branche. Es begann als Machtspiel von Carl Pei, dem Schöpfer von OnePlus, hat sich aber seitdem zu einer Bastion für die Kombination aus wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Android -Markt und einer Art Leuchtturm für das gesamte Konzept entwickelt, Telefone zu entwickeln, die sich tatsächlich abheben, anstatt in das fade Vakuum der Anonymität zu rutschen.

Und vor einigen Jahren haben sie es sogar geschafft, die Marke CMF zu gründen, eine Art Submarke, die aus noch günstigeren Smartphones und dazugehörigem Zubehör besteht, bei der aber das verspielte Design beibehalten wird.

Dieses Telefon kostet 250 GBP für 256 GB - es ist nicht nichts, aber es lässt Sie sofort die Ohren spitzen, da es eine völlig andere Welt ist als das, was Samsung und vielleicht insbesondere Apple als "budgetfreundlich" bezeichnen würden.

Wie beim bisherigen CMF-Telefon wird die Rückseite des CMF Phone 2 Pro mit Schrauben in einem standardisierten Design gehalten, so dass Sie die Rückseite selbst wechseln oder ein kleines Schlüsselband hinzufügen können. Trotzdem hat das Telefon eine IP54-Zertifizierung, was bedeutet, dass es tatsächlich für ein paar Minuten ins Wasser fallen gelassen werden kann und ohne Probleme überlebt. Ja, die Tatsache, dass Nothing eine IP-Zertifizierung zu diesem Preis gesichert hat, ist auffällig. Es gibt noch mehr gute Nachrichten, denn der Akku hat satte 5000 mAh und kann mit 33 W aufgeladen werden. Das Fehlen von kabellosem Laden ist immer schwer zu akzeptieren, aber wenn der Preis hier weit unten liegt, halb so hoch wie ein Pixel 9a und weit unter einem iPhone 16e, ist es hier vielleicht erschwinglicher als anderswo.

Sie erhalten immer noch ein gigantisches Display, insbesondere ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 1080 x 2392 Pixeln und 120 Hz Unterstützung und HDR10+ - es kann sogar Spitzenwerte von 3000 NITS erreichen, obwohl Sie routinemäßig eine viel geringere Helligkeit sehen werden. Allerdings muss ich zugeben, dass ich diesen hohen NITS-Wert bei direkter Sonneneinstrahlung nicht wirklich sehen konnte, sondern eher ein leicht abgedunkeltes Panel unter den falschen Bedingungen. Wird es Sie stören? Es ist schwer zu sagen, aber diese spezielle Komponente scheint im Vergleich zu dem, was sie tatsächlich auf dem Papier sagt, ein wenig zu enttäuschen.

Im Inneren finden wir ein Dimensity 7300 Pro, ein 4nm SOC, das aus acht Kernen besteht. Das ist an sich noch keine Garantie für eine gute Leistung, aber in der begrenzten Anzahl von Alltagsszenarien, die ich das Telefon durchgemacht habe, gab es keine Anzeichen von Ermüdung, selbst beim Multitasking. Pokémon TCG Pocket, YouTube, PiP-Video und Chat gleichzeitig, dazu diverse Smart-Home-Apps, und es ist wirklich nicht so schlimm, aber natürlich ist es extrem schwierig, auf Dauer zu testen, wie Software und Hardware in... naja, fünf Jahre. Zu diesem SoC gesellen sich 8 GB RAM, was immer noch ausreichend für Android 15 mit Nothing OS oben drauf zu sein scheint, und obwohl man "nur" 256 GB Speicherplatz bekommen kann, ist tatsächlich Platz für eine microSD.

Obwohl Nothing OS ein wenig unausgegoren anfing, hat Nothing langsam aber sicher aufgeholt, mit absichtlichen First-Party-Redesigns von allem, von der Taschenrechner-App bis hin zu einer Vielzahl cooler Widgets. Es ist alles reaktionsschnell, ästhetisch kohärent und einzigartig anzusehen, so sehr, dass Sie sich gezwungen fühlen, Ihre Gewohnheiten zu ändern, um die Verwendung dieser neu gestalteten Apps und Elemente der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

Die große Ausnahme bei dieser ganzen Liebeserklärung ist leider das Kamerasystem. Ja, es ist verrückt, dass Nothing Ihnen drei Objektive in einem 250-Pfund-Telefon bietet, und Sie haben hier wirklich alles, was Sie brauchen. 50 Megapixel 24 mm Standard-Weitwinkel, 50 Megapixel 50 mm Teleobjektiv mit 2-fachem optischem Zoom und 8 Megapixel 15 mm 120 Grad Ultraweitwinkel. Hohe Auflösung, 2-facher optischer Zoom, viele Optionen für Komposition und Bildausschnitt - es ist großartig. Aber egal, ob es an der mangelnden Nachbearbeitung oder einfach nur an schlechten Objektiven liegt, dieses Handy macht einfach keine guten Bilder. Die Farbchemie aller drei ist einfach langweilig und tot, und bei jeder Aufnahme, die wir gemacht haben, fehlten Details, Dynamikumfang und Korrektur für die tatsächlichen Lichtverhältnisse. Dunkle Einstellungen waren zu hell, helle Einstellungen waren zu dunkel und alles, vom Hautton bis zu den Lichtern, war ziemlich oft durcheinander.

Aber auch hier gilt: 250 £ und Sie erhalten tatsächlich drei (schlechte) Linsen zum Spielen. Es ist einfach erstaunlich, was Nothing Ihnen für Ihr Geld bietet, also auch wenn die Kamera manchmal geradezu beleidigend ist, ist das Telefon so gut ausgestattet, dass wir es trotzdem mit ernster Miene empfehlen.