Acer Vero HL6810ATV 240Hz

HQ

Der Markt ist voll von relativ billigen Projektoren, die Zugang zu 4K bieten. Diese basieren jedoch in der Regel auf LCD-Panels mit einer mittelmäßigen Lichtquelle und Optik - obwohl es heutzutage tatsächlich eine beeindruckende Anzahl von Projektoren knapp über oder knapp unter 1.000 GBP gibt. Aus irgendeinem Grund haben sie den VGA-Anschluss immer noch nicht aufgegeben, obwohl es wahrscheinlich 15 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal einen verwendet habe.

Acer möchte Ihnen etwas bieten, das nur ein bisschen besser ist, und hier kommt das HL6810-Modell ins Spiel. Bei unserem Testgerät handelt es sich um die etwas teurere ATV-Version, die über ein integriertes Android TV -Modul verfügt und damit etwa 100 Euro teurer ist.

Das bedeutet aber auch, dass es mit zwei Fernbedienungen geliefert wird, was etwas seltsam und unpraktisch erscheint. Man lernt aber, damit zu leben - wenn der Projektor einmal aufgestellt ist, benutzt man die Fernbedienung sowieso nur zum Ein- und Ausschalten. Ich wünschte, beide HDMI-Anschlüsse würden eARC unterstützen, aber nicht so sehr, wie ich mir wünschte, die Smart TV -Fernbedienung hätte hintergrundbeleuchtete Tasten.

Werbung:

Insgesamt hat der Projektor ziemlich solide Standardspezifikationen für einen billigen DLP-Projektor, aber was wirklich einen Unterschied macht, sind die 4.000 Lumen Helligkeit einer LED/Laser-Hybrid-Lichtquelle, die auch einen wirklich guten Kontrast bietet. Zudem hat die Lichtquelle eine deutlich längere Lebensdauer. Während ein billiger Projektor normalerweise 3.500 bis 4.000 Stunden hält, kann dieser bis zu 20.000 Stunden halten - und bis zu 30.000 Stunden im Eco -Modus. Das ist ziemlich beeindruckend. Allerdings muss man davon ausgehen, dass eine neue Lichtquelle zwar etwas mehr kostet, dafür aber keine Schwermetalle in der Produktion verwendet werden und die Lichtquelle leichter auszutauschen sein sollte. Gleichzeitig muss der Projektor über zwei Jahre lang ununterbrochen laufen, bevor er das Ende seiner Lebensdauer erreicht...

Das hört sich alles gut an, aber das Wichtigste ist, ob der Beamer ein gutes Bild liefert. Leider ist 4K HDR10 kein Garant für Top-Qualität. Soweit ich das in Erfahrung bringen kann, kommt ein DMD 0,65" DLP Chip zum Einsatz. Allerdings glaube ich irgendwo gesehen zu haben, dass Pixel-Shifting tatsächlich zum Einsatz kommt, aber das wird im offiziellen Material von Acer nicht erwähnt.

Wenn es um Spiele geht, sind Sie leider auf 1080p bei 240 Hz beschränkt. Das ist schade, denn ein Spiel wie Warhammer 40,000: Space Marine II verdient eine Bildschirmdiagonale von 120" oder mehr. Ich empfehle dringend, auf einem Projektor mit der richtigen Art von Spiel zu spielen - und dann müssen Sie möglicherweise mit 60 Hz leben.

Es gibt eine Reihe von Anzeigemodi - weit mehr als ich bisher gesehen habe - und es gab sogar DICOM SIM, die meiner Meinung nach zur Darstellung von Röntgenstrahlen und dergleichen verwendet wird. Ich habe jedoch Mühe, den Sinn davon zu erkennen. Glücklicherweise gibt es auch drei benutzerdefinierte Profile, wenn Sie wirklich experimentieren möchten. Normalerweise verwende ich Dark Cinema, aber am Ende habe ich Rec.709, da es die geringste Korrektur erforderte. In erster Linie wurde die blaue Farbe etwas zu stark aufgedreht, und Bright und Football sollten am besten vermieden werden. Auf der anderen Seite verliert man in Rec.709 in der Regel etwas an Helligkeit, und selbst mit HDR glaube ich nicht, dass wir die 4.000 Lumen erreichen, die Hardcore-Laserprojektoren liefern können. Leider verfügen wir nicht über die Geräte, um Farbe und Helligkeit auf laserbasierten Geräten zu messen.

Werbung:

Am einfachsten ist es, Eco Mode laufen zu lassen, sonst ist der Beamer leider recht laut - wir haben ihn mit 42 dB gemessen, allerdings kann man den Lüfter auch manuell einstellen. Ich erwähne dies, weil ich fand, dass das Bild mit Dynamic Black - was ironischerweise nicht mit Eco Mode kompatibel ist. Für den unkritischen Gebrauch lief es jedoch konsequent in Eco Mode, muss ich zugeben.

Ich glaube, es gibt ein paar eingebaute Lautsprecher - ich benutze sie konsequent nicht. Es ist zutiefst dumm und sollte verboten werden. Es gibt eine Buchse für Audio, aber das ist nicht der Punkt - es ist ein Projektor, kein Boom Blaster. Es unterstützt sogar Bluetooth, also denke ich, dass Sie das auch verwenden können, aber es verursacht normalerweise Synchronisations- und Latenzprobleme.

Die Einrichtung ist einfach und sobald Sie den Fokus und den Zoom mit den physischen Tasten sortiert haben, kann alles über die Fernbedienung gesteuert werden. Wenn Sie mehr als nur eine Trapezkorrektur benötigen, gibt es sogar einen schönen Digitalzoom. Der Throw Ratio beträgt 1,15 bis 1,5, was vielleicht ein wenig am unteren und oberen Ende liegt - es begrenzt, wie weit Sie den Projektor von der Leinwand entfernt platzieren können. Ich hätte mir etwas mehr horizontale Verschiebung gewünscht, da sie in Bezug auf ihren wirklichen Nutzen ziemlich begrenzt ist. Daher sollten Sie planen, den Beamer relativ mittig in Bezug auf die Projektion zu montieren.

Es wurde kein Regenbogeneffekt beobachtet, das Bild war durchweg scharf und für einen billigen Projektor war der Schwarzwert überraschend gut mit angenehmen, lebendigen Farben. Ich denke eigentlich, dass man dem ein wenig Anerkennung zollen sollte, da billigere Projektoren oft darunter leiden. Schaut man sich Testbilder wirklich genau an, erkennt man kleine Farbabweichungen und Fehler, die mir aber bei normaler Nutzung gar nicht aufgefallen sind.

Insgesamt sind die Farben klar und natürlich und die Farbbalance war direkt nach dem Auspacken sehr optimal. Dies ist ein großes Plus für einen einfach zu bedienenden Projektor, der vielleicht sogar der erste des Besitzers ist. Ich glaube eigentlich nicht, dass es für den Preis viel Negatives über die Bildqualität zu sagen gibt.