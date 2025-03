Ich weiß nicht, ob das iPhone 16e der umstrittenste iPhone-Start aller Zeiten ist. Immerhin haben wir die Auslöschung der Kopfhörerbuchse und den kürzlichen Übergang zu eSIM "überlebt", aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Markt und die Verbraucher etwas anderes von diesem spirituellen Nachfolger der ansonsten beliebten SE-Serie erwarten.

Es stellt sich die Frage, ob die Preiserhöhung, der Mangel an Funktionen und die Schnittmenge zwischen konkreten Erwartungen und dem tatsächlichen Produkt dazu führen, dass wir ein Smartphone nicht empfehlen können, oder ob es nur für manche unmöglich ist, es zu empfehlen.

Okay, was ist das wirklich, es sind die Displayabmessungen eines iPhone 14, die Hülle eines iPhone 16, der USB-C-Anschluss, die IP68-Zertifizierung und sogar der A18-Chip aktueller iPhones und eine einzigartige 48-Fusion Megapixel-Kamera mit 26 Millimetern. Und hier kratzen wir nur an der Oberfläche und kommen zu den beiden wichtigsten Opfern, die ebenso unverständlich wie beleidigend sind.

Der iPhone 16e verfügt nicht über MagSafe. Es verfügt über Qi-basiertes kabelloses Laden, aber nicht über die Magnete, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das Telefon mit dem Meer an Zubehör funktioniert, das Apple und eine Vielzahl anderer Hersteller in den letzten Jahren entwickelt haben. Es ist schwer zu fassen, wie sehr das eine Farce ist, wenn man doch die ganze Idee eines billigeren iPhones war, dass man, selbst wenn man weniger bezahlt, Zugang zum sogenannten "Walled Garden", zum Ökosystem hat. Jetzt beginnt Apple anscheinend, diesen "Garten" weiter zu segmentieren, denn wenn MagSafe unter den iPhones nicht universell ist, wo ziehen wir dann die Grenze? Übrigens fehlt auch Ultra Wideband (UWB), was bedeutet, dass man mit dem feinen kleinen Kompass verlorene AirTags oder Apple Geräte wie AirPods nicht orten kann.

Beide Opfer stellen den absoluten Tiefpunkt des 16e dar, denn ich glaube, dass es sich um zwei Funktionen handelt, auf die man einfach nicht verzichten kann, da sie Teil dieses Ökosystem-Vorteils sind, der so wichtig ist, um Apple Produkte jedem zu empfehlen - sie sind kleine Teile eines größeren Puzzles, und je mehr Teile man hat, desto stärker wird das Bild. Und wem empfehlen Sie ein iPhone 16e, wenn Sie ein iPhone 15 vom letzten Jahr mit MagSafe, UWB und einem zusätzlichen Kameraobjektiv bekommen können?

Es müsste Apple Intelligence sein, und es ist erwähnenswert, dass diese Suite zwar im Moment nicht so überzeugend ist, aber in Zukunft sein könnte, und iPhone 15-Besitzer sind ausgeschlossen. Der Vergleich zwischen den Generationen wird auch etwas ermüdend, und die Quintessenz ist, dass die iPhone 16e leicht an anderer Stelle hätten geopfert werden können, um MagSafe und UWB anzubieten.

Das hört sich nicht sehr gut an, oder? Nun, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Es verwendet den neuen A18-Chip, was bedeutet, dass Sie mehr PS erhalten, als Sie jemals verwenden werden, Sie erhalten ein schönes 2532x1170 OLED-Display mit HDR, True Tone und einem Kontrast von 2.000.0000:1. Außerdem hat dieses iPhone die beste Akkulaufzeit, die wir je getestet haben - auf einem Smartphone aller Zeiten. Es kann wirklich mehrere Tage dauern.

Die Kamera ist seltsam und uns fehlt das Ultraweitwinkelobjektiv, aber das 48-Megapixel-26-mm-f/1.6-Objektiv kann ziemlich hervorragende Bilder erzeugen, und 4K Dolby Vision Video mit 60 Bildern pro Sekunde ist auch extrem stabil und scharf. Sie erhalten auch Zugriff auf Apple 's Photonic Engine, Deep Fusion und andere Systeme, die ziemlich coole Bilder produzieren. Ja, Ihnen fehlt die Vielseitigkeit mehrerer Objektive, aber es ist ziemlich wettbewerbsfähig und schlägt viele ähnlich teure Smartphones auf der Android -Seite.

Das iPhone 16e ist kein Zugunglück, aber es scheint, als ob Apple kurz davor stand, ein preisgünstiges Telefon zu enthüllen, das die Leute wirklich hätte umhauen können, aber am Ende war es einfach ein bisschen zu teuer und die falschen Dinge wurden gestrichen. Ich glaube nicht, dass der Durchschnittsverbraucher UWB oder den fehlenden Kern des A18-Chips vermissen wird, aber das 5500 ist kein Budget-Telefon.