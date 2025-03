Seit der Veröffentlichung der Xbox gibt es eine Diskussion darüber, was das Beste zwischen symmetrisch oder asymmetrisch platzierten Analogsticks auf Controllern ist. Die Wahrheit ist, dass in vielerlei Hinsicht beide genauso gut sind wie die anderen, und es kommt vor allem auf die persönlichen Vorlieben an. Sicher, man kann argumentieren, dass der linke Analogstick im Falle des asymmetrischen Xbox-Controller-Formats ergonomisch etwas besser ist, während dies eher auf das D-Pad im alternativen PlayStation-Format zutrifft.

Es gibt einige Fälle, in denen keine dieser Varianten die optimale ist. Für alle, die zum Beispiel Kampf- oder Retro-Spiele spielen, stehen Analogsticks meist nur im Weg. An dieser Stelle hätte der Controller besser optimiert werden können, und vor diesem Hintergrund wurde die Turtle Beach Stealth Pivot entwickelt. Es handelt sich um eine drahtlose Hybridlösung mit drehbaren Modulen, die es Ihnen ermöglichen, die Position der Analogsticks zu entfernen oder zu ändern, um dem Controller ein nützlicheres Setup zu geben, wenn die Situation dies erfordert, und um leichter zugängliche Tasten zu bieten.

Das Display auf der Vorderseite kann beispielsweise für Profile und Social Media genutzt werden.

Bewegliche Teile sind immer ein Warnzeichen, das normalerweise zu einer instabileren Konstruktion führt, aber glücklicherweise ist der Stealth Pivot solide gebaut mit einem anständigen Gewicht und einer praktischen Möglichkeit, die drehbaren Module durch Betätigen eines Schalters auf der Rückseite zu arretieren. Als normaler Controller erinnert er an den Turtle Beach Stealth Ultra, und das ist sicherlich kein schlechter Ausgangspunkt, da ich ihn für einen der beiden besten Controller halte, die für Xbox verfügbar sind. Es ist außerdem mit Hall-Effekt-Analogsticks, zusätzlichen programmierbaren Tasten auf der Rückseite und sperrbaren Auslösern ausgestattet (was es für fast alles außer Rennen besser macht).

Wenn Sie den linken Analogstick wegnehmen, kann er durch ein besser positioniertes D-Pad und zwei zusätzliche Tasten mit der Bezeichnung LSB und RSB ersetzt werden, die dem Druck auf die Analogsticks entsprechen. Es fühlt sich etwas seltsam an, ist aber unbestreitbar eine bessere Lösung, wenn ich Sega Mega Drive Classics oder Street Fighter spiele. Wenn ich den rechten Analogstick wegnehme, bekomme ich stattdessen zwei extra programmierbare Tasten und habe so ein Set vor mir, das denen entspricht, die normalerweise in Capcoms Kampfspielen benötigt werden.

Die drehbaren Module sind hier der große Anziehungspunkt.

Natürlich gibt es auch Profile, damit du die Buttons schnell so anordnen kannst, wie es für dich am besten passt, denn schließlich sollen Darkstalkers und Mega Man nicht auf die gleiche Weise gespielt werden. Es ist auch eine RGB-Beleuchtung verfügbar, um die Stealth Pivot weiter zu personalisieren.

Im Falle des Stealth Pivot habe ich wirklich nichts zu meckern, aber in den Tagen, in denen ich den Controller getestet habe, war ich nicht wirklich überzeugt, bis ich gemerkt habe, was gefehlt hat. Wenn ich Retro-Spiele spiele, bevorzuge ich einen einfacheren und flüssigeren Controller, der das Gefühl vermittelt, wie Spiele in der Vergangenheit waren, während Turtle Beach Stealth Ultra meine Hauptoption für normales Spielen ist. Was ich hier bekomme, ist ein Controller, der trotz allem nicht ganz an das Retro-Feeling heranreicht, das z.B. 8BitDo bietet, der aber auch nicht so solide konstruiert ist wie ein regulärer Controller.

Der Akku hält mit einer Ladung etwa 20 Stunden.

Das bedeutet, dass der Stealth Pivot am Ende ein Controller ist, der 110 GBP kostet und mich an keiner Front wirklich vollständig zufriedenstellt. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ein großartiger Controller, aber ich hätte lieber eine dedizierte Retro-Lösung und einen normalen vernünftigen Controller als einen leicht abweichenden Hybrid. Und da es so viel kostet, wie es kostet, hätte ich das auch haben können. Meine Bewertung muss daher bei einer Sieben bleiben, denn während das Stealth Pivot Sie glücklich machen wird und eine einzigartige und aufregende Lösung bietet, gibt es für den anspruchsvollen Gamer bessere Optionen.