Der ThunderX3 XTC Mesh ist bei weitem der beeindruckendste Netzstuhl, den ich unter 250 £ getestet habe, und da mein Rücken immer Netzstühle bevorzugt, ist es mein Ding geworden, sie alle auszuprobieren. Fractal Refine, Asus Destrier, Razer Fujin, DXRacer Air... Es gibt heute viele Möglichkeiten, aber meiner Meinung nach ist nichts komfortabler oder erschwinglicher als das XTC Mesh. Es ist wunderbar und die Tatsache, dass man es heute für etwa 250 £ kaufen kann, ist fast absurd. Es ist ohne Zweifel das Doppelte dieses Preises wert und wenn Sie gezögert haben und es noch nicht gekauft haben, sollten Sie dies jetzt tun.

Die verstellbare Lordosenstütze ist zweiteilig und bietet somit eine sehr gute Ergonomie.

Der ThunderX3 Flex Pro Mesh ist der große Bruder des XTC Mesh. Es baut auf der gleichen Basis auf, es baut auf der gleichen Grundidee auf, aber es gibt hier einige Innovationen und andere Möglichkeiten, die Ergonomie nach Ihren Wünschen anzupassen. Der erste und größte Unterschied zu XTC Mesh besteht darin, dass der Lendenwirbelbereich ein separater Teil des Stuhls ist, der nach außen und innen verstellt werden kann und den gewünschten Winkel der Lendenwirbelstütze bestimmt. Das funktioniert gut und ich hatte keine Probleme, eine perfekte Unterstützung für meinen unteren Rücken zu finden.

Das nächste Teil, das sich von seinem kleinen Bruder unterscheidet, ist die Kopfstütze, die nun zusätzlich zu der Höhenverstellung, die am XTC Mesh vorgenommen werden kann, nach vorne und hinten verschoben werden kann. Das ist meiner Wenigkeit nicht besonders wichtig, da ich meinen Kopf nie so weit nach hinten neige, aber es ist eine willkommene Ergänzung, die das auslöscht, was viele als Minuspunkt im Konzept für ein einfacheres Stuhlmodell innerhalb der gleichen Produktserie zu sehen scheinen.

Die Konstruktion ist sehr solide und der Stuhl wiegt so viel wie ein Kleinwagen.

Ein weiterer Aspekt, den ThunderX3 als "großartige Nachricht" bezeichnet, ist, dass die Armlehnen diesmal um 360° gedreht werden können, zusätzlich zu den Höhenverstellmöglichkeiten. Persönlich finde ich es schwer zu verstehen, warum jemand die Armlehnen so winkeln möchte, dass sie gerade aus den Seiten des Stuhls herausragen, auf dem man sitzt, oder warum jemand sie um 180° drehen möchte und so nur eine kleine Kante hat, um seine Ellbogen zu stützen, aber es gibt immer jemanden, von dem es profitiert - genauso wie meine Bedürfnisse nach steifer Lendenwirbelstütze im Vergleich zu jemandem, der Ein vollkommen gesunder Rücken ohne Titanschrauben darin.

Das ThunderX3 Flex Pro Mesh ist auf die gleiche Weise komfortabel wie das XTC Mesh, direkt nach dem Auspacken. Nun, nein... Es ist bequemer, weil sich der Stoff und das Mesh weicher anfühlen und gleichzeitig mehr Halt bieten. Ich mag die Lordosenstütze und die extra Einstellmöglichkeiten hier sehr und sitze bequem in diesem Stuhl. Allerdings gibt es eine Reihe von Dingen, die mich etwas nerven und die ich nicht übersehen kann. Erstens verstehe ich nicht wirklich, warum die Neigung der Kopfstütze vorgegeben ist und nicht stufenlos nur in drei vorgewählten Stufen eingestellt werden kann. Ich würde es vorziehen, irgendwo zwischen Modus eins und zwei zu liegen, und (wie beim Destrier Core von Asus) wird das für mich zu einem Ärgernis.

Ein guter Stuhl mit tollem Sitzkomfort, aber XCT Mesh ist immer noch "the one to buy".

Ich verstehe nicht wirklich, warum es nicht möglich ist, die Armlehnen mit einer Schraube zu arretieren, für diejenigen, die sie nicht drehen wollen. So funktionieren auch die meisten Razer-, Secret Labs -, Noble - und (günstigeren) ThunderX3-Stühle, und das gefällt mir nicht. Ich bevorzuge die verriegelten Armlehnen an meinem XTC Mesh, die sich viel solider und stabiler anfühlen. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass ThunderX3 auch bei diesem Stuhl in Bezug auf die reine Sitzergonomie an der Spitze steht. ThunderX3 Flex Pro Mesh ist ein guter Stuhl mit solider Verarbeitungsqualität, anständiger Materialauswahl und wirklich hervorragender Ergonomie. Ich bin jedoch immer noch der Meinung, dass XTC Mesh trotz des Fehlens einer verstellbaren, zweiteiligen Lendenwirbelstütze besser ist, und die Tatsache, dass es auch halb so viel kostet, bedeutet meiner Meinung nach, dass Sie es immer noch kaufen sollten und sonst nichts.

