AEG 8000 SenseBoil & Fry SaphirMatt Induction Hob

Es mag jetzt etwas willkürlich erscheinen, darauf hinzuweisen, aber wir umgeben uns mit Technologie, und obwohl wir (wahrscheinlich von Medien wie uns, sorry) darauf trainiert wurden, uns hauptsächlich auf das Smartphone in unserer Hand und die Grafikkarte in unserem Computer zu konzentrieren, gibt es unzählige Produktkategorien, in denen auch der Wettbewerb hart ist und in denen es sich lohnt, etwas Bühnenbeleuchtung und redaktionelle Schwerpunkte zu setzen.

Wir haben bereits einen großen Sprung in die intelligentere Küche gemacht, indem wir uns Airfryer, Mixer und Stabmixer angesehen haben, denn wie ein iPhone sind sie vollgepackt mit Technologie, Generationsverbesserungen und verschiedenen Wettbewerbern mit ihren eigenen Vorstellungen, was Innovation für den Verbraucher tun sollte.

Nun kommen wir zu etwas so Rudimentärem wie dem Herd, der wohl der Eckpfeiler des Kochens ist. Während die Meinungen darüber, wie die Hitze erleichtert werden sollte, geteilt sind, ist der Komfort eines Induktionskochfelds schwer zu ignorieren, und es wird schnell zum Defacto-Kochfeld des modernen Hauses.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, das wilde Topmodell von AEG zu testen, das 8000 SenseBoil & Fry Kochfeld, das sich nicht nur durch die Anzahl der einzigartigen Funktionen auszeichnet, sondern auch durch eine Oberflächenbehandlung, auf die AEG besonders stolz ist. SaphirMatthäus. Also, eine matte Beschichtung auf dem Kochfeldglas selbst, was ist das Besondere daran? Nun, erstens hat AEG für SaphirMatt beim Red Dot 2024 gewonnen, und zweitens ist es nicht nur eine visuelle Überarbeitung des gesamten Konzepts, sondern eine Verbesserung, die für jemanden, der am Ende SaphirMatt verwendet, völlig pragmatische Vorteile hat. Der Name ist sehr treffend, was bedeutet, dass es sich um eine genoppte Oberfläche handelt, die die Oberfläche in erster Linie viel widerstandsfähiger gegen alles macht, was sonst ein herkömmliches Kochfeld zerkratzen würde. Es bedeutet auch, dass es fettige Finger nicht auf die gleiche Weise aufnimmt, und man könnte meinen, dass es während des Gebrauchs wahrscheinlich sowieso ein wenig klebrig wird, was absolut wahr ist. Richtig ist aber auch, dass es keine Kratzer gibt, wenn man endlich mit einem Tuch darüber fährt, und es ist auch leichter zu reinigen.

Neben der offensichtlichen Verbesserung der Materialien, die für die Herstellung des Produkts verwendet werden, ist dieses Kochfeld auch moderner in Bezug auf das Meer von Sensoren, die kombiniert werden, um ein intelligenteres Kochen zu ermöglichen. Nehmen Sie zum Beispiel SenseBoil, das dem Kochfeld seinen Namen gibt. Die Idee ist, dass Sensoren aktiv Wasser oder irgendetwas anderes, das kocht, überwachen, und wenn es kurz vor dem Überkochen steht, wird die Temperatur automatisch angepasst, um sicherzustellen, dass es nicht... naja, überkochen. Es klingt so unendlich einfach und arbeitet so unendlich effizient.

Es ist immer noch zonenbasiert, aber über die Funktion Bridge können Sie zwei Zonen kombinieren, sodass Sie einen Bräter oder etwas Ähnliches platzieren können und trotzdem eine gleichmäßige Hitzeverteilung in der Pfanne erhalten. Auch hier klingt es einfach, und es ist sicherlich etwas, das bis zu einem gewissen Grad von konkurrierenden Kochfeldern angeboten wird, aber wenn man von etwas Archaischerem wie mir kommt, ist es sehr erfrischend zu sehen, dass etwas so Offensichtliches so nahtlos umgesetzt wird.

Es ist immer noch eine Slider-Touch-Funktion, die die primäre Art der Steuerung ist, und obwohl Hersteller wie AEG einen langen Weg zurückgelegt haben, um diese reaktionsschnell zu machen, gibt es hier noch einen weiten Weg zu gehen. Das Schieben des Fingers über die Hitze, um die Hitze zu erhöhen, muss manchmal mehrmals ausgeführt werden, und wenn etwas Fett oder nur Dampf vom Kochen vorhanden ist, reagiert die Touch-Funktion nicht annähernd so schnell. An sich ist das kein großes Problem, und das Modell von AEG ist hier um Pegel besser als unser eigenes Kochfeld, aber auch hier wäre ein Paradigmenwechsel wünschenswert. Vielleicht könnten wir hier irgendwann komplexere Bildschirme bekommen, die uns beim Kochen und Einstellen der Hitze über Rezepte auf dem Laufenden halten könnten?

Aber in Bezug auf die Verarbeitungsqualität, die Auswahl der Materialien und die tatsächliche Funktionalität über PowerBoost und die bereits erwähnte Bridge -Funktion ist dies ein bemerkenswertes Upgrade für das, was ich für die meisten Induktionskochfelder halte, auf die Sie in normalen Haushalten stoßen, und obwohl es nicht gerade billig ist (weit über 900 Pfund für das kleinere 60-Zentimeter-Modell), Es ist unmöglich, diese Funktionen täglich zu missen, wenn Sie sich einmal mit ihnen vertraut gemacht haben.