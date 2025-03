Glorious Model O 2 Mini Wireless

Glorious ist ein relativ neues Unternehmen im Bereich PC-Komponenten, das wir hier in der Redaktion am besten von ihren Tastaturen kennen, insbesondere von ihrer "Build it yourself"-Serie. Sie stellen auch eine Reihe von Mäusen her, und wir haben bereits einige Modelle ausprobiert, von denen wir nicht besonders beeindruckt waren. Daher waren wir etwas skeptisch, als wir uns die Mini Wireless Version ihrer Model O2 genauer angesehen haben.

Wie so viele andere Mäuse handelt es sich um eine ultraleichte Konstruktion von 57 Gramm in Wabenstruktur. Die O-Serie als "legendär" zu bezeichnen, ist vielleicht ein kleiner Marketing-Trick, da sie erst seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt ist und nicht gerade Rekorde bei den Verkäufen oder der Nutzung durch Profis gebrochen hat.Glorious Letzteres kann jedoch etwas schwierig zu vergleichen sein, da es oft Sponsoren gibt, die in Betracht gezogen werden müssen.

Der Sensor im Inneren ist Glorious ' eigenes BAMF 2.0, bei dem ich nur schwer herausfinden konnte, wo sie ihn herstellen. Es ist nicht etwas, das man einfach so macht, ob proprietär oder nicht, und ich vermute, dass es sich um eine benutzerdefinierte Auflage eines PixArt PAW3395-Sensors handelt. Es hat eine Auflösung von 26.000 DPI, eine Tracking-Geschwindigkeit von 650 IPS - was wahrscheinlich für Profis relevanter ist - und es ist energieeffizienter und kann 8.000 Hz Polling in Kombination mit Motion Sync verarbeiten. Dies sollte jedoch ausgeschaltet werden, wenn die Abfragerate über 4.000 Hz gemäß Glorious selbst ausgeführt wird. Dieses Modell ist auf eine Abfragerate von 1.000 Hz beschränkt, die Glorious meiner Meinung nach zu verbergen versucht, indem sie nicht direkt auf der Produktwebsite erwähnt wird.

Der Sensor funktioniert gut genug, ist aber mit verschiedenen Oberflächen inkonsistent. Ich habe ein ziemlich festes Mauspad, das den Cursor oft hüpfen, tanzen und stottern ließ. Nachdem ich auf ein Mauspad umgestiegen bin, das feiner gewebt, aber auch mit weniger Widerstand ist, hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Bei einem dritten Mauspad lag es wieder falsch. Es ist keine große wissenschaftliche Analyse, aber wie gesagt, Sie sollten gewarnt sein, dass Sie möglicherweise Ihr Mauspad wechseln müssen, denn meine Erfahrung war je nach Oberfläche sehr entweder-oder. Theoretisch hätte ich eine verrückte Einstellung einschalten können, aber ich bezweifle, dass das das Problem gelöst hätte, und ich glaube nicht, dass ich so etwas Inkonsistentes jemals zuvor erlebt habe.

Auch die Schalter in der Maus sind ihre eigenen. Sie können 80 Millionen Klicks aushalten und sind proprietäre optische Schalter... oder besser gesagt, sie lassen sie in Kailh herstellen. Es ist Kailh GM 8.0, was interessant ist, weil das reguläre O2-Modell, wenn ich mich richtig erinnere, Omron verwendet. Wir leben wirklich in einer postfaktischen Gesellschaft. Sie sind, nun ja... Überstrapaziert, taktil, sehr reaktionsschnell und machen einen guten Job, wenn es darum geht, mit Megageschwindigkeit zu ihren Ausgangspunkten zurückzukehren, eine Eigenschaft, die ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht. Das Mausrad ist auch ziemlich gut, da es präzise ist, sich taktil anfühlt und bequem zu bedienen ist. Allerdings vermisse ich die Stufenloskeit vieler Modelle von Logitech und Razer.

Die Software ist Glorious Core. Es gibt sich wirklich Mühe, es mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche einigermaßen klar zu machen, aber die Verwendung einer hellen, kontrastierenden gelben Farbe ist nicht mein Ding. Es wurde offensichtlich mit angemessener Sorgfalt hergestellt, könnte aber eine Generalüberholung durch einen Designer vertragen, da es etwas rudimentär aussieht.

Die Maus kostet 100 Euro. Es ist nicht billig, aber es ist auch nicht teuer. Ich würde jedoch sagen, dass es nur wenige Produkte mit diesen Spezifikationen oder sogar in dieser Kategorie gibt, die deutlich günstiger sind. Unter den bekannten Marken finden wir... äh... Darmoshark. Der Punkt ist, dass 100 Euro für eine leichte kabellose Maus, die sich an ambitionierte Gamer richtet, vielleicht doch nicht so teuer sind. Es gibt einige billigere Alternativen, wie z. B. das reguläre Model O2 Wireless, und es gibt deutlich teurere Alternativen, die bis zum 2,5-fachen Preis kosten.

Die Akkulaufzeit soll weit über 200 Stunden betragen, aber das ist mit Modifikationen eine Wahrheit. Obwohl die Maus selbst mit minimalem Stromverbrauch fährt, sind es allein mit Bluetooth 200+ Stunden. Mit 2,4 GHz und aktiviertem RGB - letzteres ist am stromhungrigsten - beträgt die Akkulaufzeit sogar weniger als 50 Stunden. Vor allem, wenn man wie ich vergisst, die Maus auszuschalten, weil ich eine automatisierte Schlaffunktion erwarte...

Leider hat die Glorious O2 Mini Wireless den Nachteil, dass sie sich schwer anfühlte, als ich wieder zu meiner gewohnten Maus zurückkehrte. Tatsächlich habe ich schon immer sowohl leichte als auch ultraleichte Mäuse verabscheut, aber die Erkenntnis kommt oft später. Obwohl ich mich nicht als Ultra-Hardcore-PCMR-Typ betrachte, stelle ich leider fest, dass ich in Zukunft wahrscheinlich hauptsächlich leichte Mäuse verwenden werde. Die gesteigerte Geschwindigkeit und Präzision im Tandem ist bei mir angekommen - vielleicht ist es eine Art minimaler Zeitgeist - aber im Moment macht es für mich Sinn.

Ich habe Glorious in der Vergangenheit wegen ihrer Preisgestaltung und der Qualität ihrer Produkte hart kritisiert. Vielleicht bin ich deshalb bereit, zu applaudieren, wenn sie ein gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis liefern - obwohl 100 Pfund für etwas Plastik immer noch etwas sind, das mein Gehirn nur schwer akzeptieren kann. Aber es ist ein bisschen wie bei den Sondereditionen von Ferrari und Lamborghini - es kostet, Gewicht zu verlieren.