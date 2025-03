Lenovo Legion Go S

Wir haben eine relativ positive Bewertung von Lenovos erstem Versuch mit einem Steam Deck Konkurrenten hinterlassen. Sicher, es gab viele Knicke, die Lenovo in einem möglichen Nachfolger ausbügeln musste, aber an Ehrgeiz mangelte es nicht, und es ist immer einfacher, ein Produkt zu lieben, das viele Ideen ausprobiert und nur einige davon richtig macht. Langweilig wird es wenigstens nicht.

Vor diesem Hintergrund ist Lenovos Legion Go S eines der seltsamsten Produkte, die wir seit langem getestet haben. Es ist kein direkter Nachfolger des Legion Go, sondern eine Art Ableger, der viele der ehrgeizigen Ergänzungen und Modifikationen fallen lässt, für deren Einführung Lenovo so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben hatte, und das auch mit einem weniger leistungsstarken SoC.

Okay, gehen wir einen Schritt zurück. Der Legion Go S hat die Besonderheit, dass er der erste Nicht-Valve -Handheld ist, der mit SteamOS veröffentlicht wurde. Aber das ist nicht dieses. Die SteamOS-Variante wird erst im Mai aus dem Versteck auftauchen, und diese ist eine traditionellere Windows -basierte Alternative. Das bedeutet, dass es direkt mit Asus' ROG Ally und sogar Lenovos eigenem Original Legion Go konkurriert. Es kostet Sie etwa 600 GBP für die Version mit 512 GB/16 GB RAM, und Sie können dafür einen MSI Claw erhalten, dafür einen Z1 Extreme ausgestatteten ROG Ally oder den bereits erwähnten Legion Go. Warum ist es also so teuer?

Nun, das ist eine wirklich, wirklich schwer zu beantwortende Frage, weil das Legion Go S nicht das gleiche Z1 Extreme wie die anderen oben genannten Produkte hat. Stattdessen ist es mit einem Z2 Go -Chip ausgestattet, der speziell für die Legion Go S angefertigt wurde. Es ist Teil der neuen Z2-Familie von AMD und wir werden erweiterte Versionen davon in zukünftigen Handhelds sehen, aber diese abgespeckte Version ist auf vier Kerne, acht Threads und eine RDNA 2-GPU mit 12 Kernen beschränkt. Kombiniert wird dies mit einem 55-Wh-Akku, was bedeutet, dass selbst bei gleicher oder sogar etwas schlechterer Leistung als bei der vorherigen Generation von Windows -Handhelds der Legion Go S vier Stunden durchhält, oder vielleicht fünf, was weder beeindruckend noch viel Sinn macht. Vielleicht liegt es daran, dass es sich um Zen 3 -Kerne handelt, anstatt um Zen 4 -Kerne, die Sie in den Z1 Extreme erhalten, die Sie in einem Legion Go bekommen können, der zwei Jahre alt ist, Joy-Con-ähnliche abnehmbare Controller hat und das Gleiche kostet. Seufzen.

Werbung:

Das soll nicht heißen, dass die Legion Go S in jeder Hinsicht ein Zugunglück ist. Die Hardware ist einfacher, aber auch ergonomischer. Es liegt ziemlich gut in der Hand, kein Zweifel, mit abgerundeten Ecken, soliden Materialien und einer rundum guten Verarbeitungsqualität. Er kann mit 100 W aufgeladen werden, was bedeutet, dass er schneller wieder einsatzbereit ist als fast jeder andere Konkurrent, die neuen Frontlautsprecher funktionieren viel besser, und das effizientere Kühlsystem wirkt nicht nur Wunder bei der Handtemperatur unter Druck, sondern erzeugt auch viel weniger Geräusche.

Auch das neue Display ist passabel, wenn nicht sogar an der Grenze zur Beeindruckendkeit. Es handelt sich um ein IPS-Display mit 1920 x 1200 Pixeln, was eine Herabstufung gegenüber den 2560 x 1600 Pixeln von Legion Go darstellt, aber es gibt VRR zwischen 48 und 120 Hz und eine Farbkalibrierung, die alles etwas schärfer aussehen lässt.

Aber wir kommen immer wieder auf den gleichen Ausgangspunkt zurück. Diese Windows -Version der Lenovo Legion Go S schneidet in praktisch jedem Test, den wir aufbringen konnten, schlechter ab als sowohl die Steam Deck OLED (die auch ein bisschen teurer ist), die ROG Ally und die originale Z1 Extreme -ausgestattete Legion Go. Wir sprechen in mancher Hinsicht zwischen 10 % und 30 %, aber Sie zahlen hier ziemlich das Gleiche und erhalten auch eine schlechtere Akkulaufzeit im Paket. Ob es Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider oder Forza Horizon 5 war - das Ergebnis für uns war das gleiche, und das ist auch unabhängig davon, ob man eine künstliche TDP einstellt oder das Gerät auf Strom setzt.

Werbung:

Wenn das Legion Go S als budgetfreundliche Alternative positioniert worden wäre, hätten wir nicht so viele Frustrationen, weil man 85% der gleichen Erfahrung macht. Aber es ist genauso teuer, und das ist inakzeptabel. Vielleicht wird die SteamOS-Variante die Dinge ändern, aber im Moment sollten Sie die Finger von dieser Version lassen.