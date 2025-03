DJI Osmo Mobile 7P

DJI hat den Gimbal-Markt bereits ziemlich in die Enge getrieben. Ja, es gibt mehr Konkurrenz unter den professionelleren Lösungen, aber auch dort dominiert die RS-Serie. Ob Sie ein Osmo Pocket 3 oder ein Osmo Mobile benötigen, ist eine ganz andere Diskussion, aber die Tatsache bleibt, dass DJI eine sehr, sehr starke Position auf dem Markt hat. So ist es eben.

Das bedeutet auch, dass sie nicht das Bedürfnis haben, so viel zu innovieren, und wenn Sie das neue Osmo Mobile 7P auspacken, gibt es so vieles, das gleich ist. Das Layout, das kleine Display, die Faltung, das mitgelieferte Zubehör, der Befestigungsmechanismus über die Magnetklemme – es ist klar, dass DJI hier auf der Stelle tritt, und wer zum Beispiel ein Osmo Mobile 6 hat, hat Zugriff auf fast das gleiche physikalische Gerüst wie hier.

Was DJI getan hat, ist, die typische Unterteilung zwischen einer normalen und einer "Pro"-Variante vorzunehmen. Aus diesem Grund stellen wir heute den Osmo Mobile 7P vor, während auch ein Modell ohne "P" auf den Markt gekommen ist, das 99,99 € statt 169,99 € kostet. Es wiegt 68 Gramm mehr, hat aber den gleichen 3350-mAh-Akku, der etwa 10 Stunden Betriebszeit bietet, was eine massive Steigerung gegenüber dem Osmo Mobile 6 ist, aber während das 7P Ihnen eine eingebaute Verlängerungsstange und ein Stativ an der Unterseite des Griffs bietet, fehlt dies beim regulären 7. Ja, es ist typisch und fühlt sich de facto wie eine Preiserhöhung an, wenn Funktionen, die Teil der vorherigen Generation waren, jetzt aufgeteilt werden.

Nichtsdestotrotz handelt es sich offensichtlich um einen äußerst beeindruckenden und hervorragenden Gimbal, der alles bietet, was man von einem solchen Gerät erwartet, und noch mehr. Die 3-Achsen-Stabilisierung von DJI befindet sich jetzt in der siebten Generation und liefert extrem stabiles, vielseitiges und brauchbares Filmmaterial, egal ob im Feld oder in kontrollierteren Umgebungen. Wir haben die üblichen Tests gemacht, um zu sehen, ob der eingebaute Motor ein wenig außer Kontrolle geraten kann, aber es ist wirklich schwierig.

Während andere das neue Stativ an der Unterseite kritisiert haben, funktionieren es und die bereits erwähnte Verlängerungsstange hervorragend und dienen als wirklich solide Basis, von der aus man sich selbst oder andere aufnehmen kann. Und die Magnetklemme ist immer noch eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Telefone ohne Qi 2-Standard (der Android Telefonen eine Art MagSafe verleiht) oder einfach nur MagSafe sicher befestigt werden können. Ich denke, das gesamte Gerät könnte etwas kleiner oder zumindest so faltbar sein, dass es nahtlos in einer Jackentasche getragen werden kann, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Es sollte auch gesagt werden, dass Sie, wenn Sie für eine 7P bezahlen, auch eine kleine Tasche bekommen sollten - die Tasche ist in Ordnung, aber wenn der Kunde mehr für ein luxuriöseres Erlebnis bezahlt, sollte das gesamte Paket diesem Beispiel folgen.

Und dann gibt es noch das neue OM Multifunctional Module, ein modulares Add-on, das magnetisch an einer Seite befestigt wird. Dieses kleine Modul verbessert ActiveTrack 7.0 in jeder Hinsicht, aber es ermöglicht Ihnen tatsächlich, einige dieser Funktionen zu nutzen, ohne unbedingt über die mitgelieferte Mimo-App aufnehmen zu müssen. Es ist eine ziemlich nette Ergänzung, und es hat sogar ein kleines Licht, das den Lautsprecher beleuchten kann, und es kann auch Audio empfangen. Es hilft wirklich, das Osmo Mobile 7P in ein kleines Produktionsstudio zu verwandeln.

Eine dediziertere Audiolösung fehlt meiner Meinung nach ein wenig. Das Osmo Pocket 3 ist mit einem kleinen DJI Mic bereits gekoppelt und einem Pop-Filter verfügbar, und sobald Sie es einschalten, wird Audio aufgenommen, ohne dass Sie daran herumbasteln oder optimieren müssen.

Nichtsdestotrotz ist die Osmo Mobile 7P eine raffinierte, optimierte und vielseitige Lösung, die zweifellos vielen Content-Erstellern gefallen wird, sowie denen, die einfach nur stabile Aufnahmen im Freien machen möchten. Ob der P das zusätzliche Geld wert ist, ist schwer zu sagen, aber DJI hackt hier und da auf dem Weg zur Perfektion immer wieder ab. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, aber es ist klar, dass ihre Machtposition wohlverdient ist.