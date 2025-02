Samsung S25 Ultra

Samsungs neues Flaggschiff-Modell ist etwas kleiner, etwas rundlicher, etwas leichter, aber immer noch mit einem riesigen Bildschirm, der durch das Beste geschützt ist, was Gorilla zu bieten hat, Victus 2. Es bedeutet auch, dass Samsung zwar stolz auf sein Umweltbewusstsein ist, die vorhandenen Abdeckungen jedoch nicht passen, was ich zutiefst frustrierend finde, da sich das Objektiv jedes Mal ein paar Millimeter bewegt. Die Abmessungen und die Platzierung sind seit einigen Generationen ziemlich gleich geblieben, fast bis zu der Zeit, als es noch Note hieß, und die Tatsache, dass Sie Ihre ansonsten halb teure Abdeckung nicht wiederverwenden können, macht mich ziemlich verärgert. Das heißt, es passt zum S25 Ultra, etwas runder und ein wenig mehr gestaltet zu sein.

Der Bildschirm ist auf 6,9" gewachsen und hat einen etwas höheren Anteil an der Bildschirmfläche. Auf der anderen Seite hat sich die Pixeldichte verringert, da Sie immer noch 1440x3120 verwenden. Nicht, dass ich das sagen könnte... Es handelt sich immer noch um ein dynamisches LTPO AMOLED 2X-Display mit 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 2600 Nits.

Der Chipsatz ist Qualcomms Snapdragon 8 Elite auf 3nm, auf dem Android 15 läuft, und Samsungs One UI 7 -Schnittstelle, was ziemlich süß ist. Es wird beim Spielen kaum warm, und das sollten Sie auch, denn es ist derzeit das beste Gerät, das Sie für mobiles Spielen bekommen können, da es sogar Ray-Tracing unterstützt.

Alles ist wunderschön in Titan gehüllt, und dazu gehört auch das immer wieder beeindruckende S Pen. Oder... S Pen Lite, da diese Version fast alle zusätzlichen Funktionen verloren hat, die ihr Markenzeichen waren. Ich bin ein begeisterter S Pen Benutzer, aber mit der Einschränkung, dass ich die erweiterten Funktionen in den fast 10 Jahren, in denen ich verschiedene Ultra /Note Telefone habe, wahrscheinlich nicht mehr als 5-6 Mal verwendet habe. Es eignet sich hervorragend als Schreibwerkzeug, und so habe ich es auch benutzt, aber nicht für viel mehr. Trotzdem ist es ein wenig seltsam, dass Bluetooth, Beschleunigungsmesser, Gyroskop und alles andere, was das S Pen besonders gemacht hat, entfernt wurde.

Werbung:

Die Kamera wurde aufgerüstet und die KI-Funktionen können Geräusche und Stimmen entfernen. Ersteres funktioniert ziemlich gut und letzteres ist etwas gemischter. Die große Neuigkeit ist, dass die Ultrawide-Kamera jetzt 50 MP statt 12 MP hat, und neben solider Hardware ist natürlich auch KI integriert, um ein möglichst stabiles Erlebnis zu bieten. Die Kamera ist einer der Bereiche, in denen KI meiner Meinung nach am sinnvollsten ist, insbesondere wenn es darum geht, Bildrauschen zu entfernen. Oh, und Videoaufnahmen sind jetzt übrigens 10-Bit.

Es gibt einen neuen Bildprozessor, und wie zu anderen Zeiten ist es vielleicht kein großer Quantensprung, aber es ist eine vernünftige Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Ich denke, dass vor allem Nachtaufnahmen im Allgemeinen ziemlich anständig aussehen, etwas, mit dem alle Mobiltelefone aufgrund der physikalischen Einschränkungen des verwendeten Sensors enorm zu kämpfen haben. Für diejenigen, die es professioneller angehen, gibt es sowohl RAW-Fotos als auch LOG-Videos, die eine Vielzahl von Bearbeitungsoptionen eröffnen. Es ist nichts, was ich täglich benutzen werde, aber es ist toll, dass es da ist.

Ansonsten ist es die gleiche Geschichte wie immer: ein 5000-mAh-Akku ohne Schnellladefunktion und nur 15 Watt kabelloses Laden, was alles Teil der Strategie von Samsung ist, die Leute dazu zu bringen, ihr Telefon länger zu nutzen, bevor sie wieder ein Samsung kaufen. Auf der anderen Seite hält der Akku auch einen ganzen Tag durch - selbst bei "starker Nutzung" - was ich über den Testzeitraum bestätigen kann. Tatsächlich ist es beeindruckend, dass es an keiner Stelle nach einer Pause gefragt hat, weil ich es mit der gleichzeitigen Nutzung vieler schwerer Apps bombardiert habe.

KI ist das große Schlagwort. Vielleicht liegt das daran, dass das S25 Ultra über ein integriertes Samsung Galaxy AI verfügt, das in Wirklichkeit das Gemini von Google ist. Es sind mehrere Ebenen integriert und Sie können wählen, ob Sie die Dinge nur auf Ihrem Telefon oder über die Cloud ausführen möchten, und obwohl es ein wenig komplex ist, fällt es als Benutzer nicht auf. Es gibt auch Gemini Advanced, das Geld kostet, aber viel besser versteht, was Sie wollen, sei es große Texte, die Integration in Ihre E-Mails und andere lustige Dinge. Aber das Basismodell, bei dem Sie "natürlich" mit Ihrem Telefon sprechen können, kostet kein Geld.

Werbung:

Aber KI hat immer noch ein großes Problem.

Es versteht den Kontext überhaupt nicht. Ich bat sie, zwei bestimmte Kopfhörer zu vergleichen, und sie fand Preise, versuchte dann aber, mir eine längere allgemeine Erklärung zu geben, warum teurere Kopfhörer besser sind als billige. Mein Problem ist, dass ich eine alte Seele bin und so ziemlich alle Funktionen schneller selbst erledigen kann, als ich sie der KI diktieren kann. Ich werde jedoch Punkte für die KI-Kernfunktionalität geben, die auf Mobilgeräten ausgeführt wird, da dies die Chance erhöhen sollte, private und sensible Informationen zu behalten, wie z. B. "Galaxie, wann hat meine Frau Geburtstag?" KI kann definitiv viele coole Sachen machen, aber ich bin nur ein Dinosaurier, der es schwer hat, sie natürlich in meinen Alltag zu integrieren.

Es ist praktisch, dass es zusammenfassen und einen Überblick über den Tag geben kann, aber ich kann das in zwei Sekunden tun, indem ich auf meinen Kalender schaue. Die Suchfunktion, vor allem für Bilder und Texte, ist aber sehr nützlich, und ich bin auch für die Verbesserungen der Kamera. Gleichzeitig sollte erkannt werden, dass Samsung es dem Nutzer überlässt, was lokal auf dem Gerät in seinem sicheren Knox System verarbeitet wird und was in die Cloud geht.

KI auf Mobilgeräten fehlen einige grundlegende Funktionen, wie z. B. eine einfache Möglichkeit, ganze Websites oder Texte zusammenzufassen. Es erfordert immer noch, dass Sie den Text, den Sie zusammenfassen möchten, manuell auswählen, was bei größeren Texten auf Mobilgeräten praktisch unmöglich ist - es ist nur manchmal schlecht. Das ist die Schuld von Gemini und nicht von Samsung, aber es ist trotzdem ärgerlich. Eines der Dinge, in denen KI meiner Meinung nach brillant ist, ist die Notiz-/Zusammenfassungsfunktion, aber wenn ich mehrere Minuten damit verbringen muss, sie zum Laufen zu bringen, lese ich den Text lieber selbst.

Auf der anderen Seite sind die Preise im Moment recht günstig. Alle Modelle sind mit 12 GB RAM ausgestattet, aber die Modelle mit 256 GB und 512 GB Speicher haben die ähnlichen Startpreise von 1.249 GBP bzw. 1.349 GBP. Die 1-TB-Version, die die meisten normalen Menschen nicht benötigen, kostet 1.549 GBP. Es gibt ihn in sechs Farben, von denen PinkGold und JadeGreen nur online erhältlich sind.

Aber das ist nicht das Problem. Leider ist es in der heutigen Zeit kein exorbitanter Preis für ein Flaggschiff-Handy. Das Problem ist, dass die Advanced Edition des Gemini AI -Systems, die den Spaß wirklich freischaltet, ein Abonnement erfordert... Ich sehe einfach nicht, dass die integrierte KI-Funktionalität mein Leben auf ein Niveau bereichert, auf dem ich bereit bin, dafür auch nur annähernd 18 Pfund pro Monat zu bezahlen, vielleicht sogar mehr...

Und das ist so etwas wie die Schlussfolgerung. Es ist ein wirklich cooles Flaggschiff-Modell mit einem, wenn nicht sogar dem besten Bildschirm auf dem Markt, einem S Pen für diejenigen, die sich oft Notizen machen müssen, ein paar anständige Lautsprecher, einen soliden Akku und einige der besten Kamerafunktionen auf dem Markt. Der KI-Teil hat viel zu bieten, und wenn man sich mehr dafür interessiert als ich, fühlt es sich sehr futuristisch an, mit seinem Handy zu kommunizieren, anstatt es nur zu benutzen, aber die Tatsache, dass Samsung seinen Kunden keinen besseren Preis oder ein spezielles Abonnement anbieten durfte, ruiniert es für mich.

Ich weigere mich, für ein weiteres Abonnement zu bezahlen, und ich weigere mich, für "erweiterte Funktionalität" zu bezahlen, wenn ich bereits so viel Geld für ein Mobiltelefon bezahlen muss.