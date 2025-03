Das DJI Flip ist ein weiteres Produkt, das schwer zu fassen ist, es sei denn, man schaut sich das Sortiment des Herstellers sehr genau an, nur um festzustellen, dass es perfekt zwischen zwei anderen Produkten passt. Es ist billiger als ein Mini 4 Pro und doppelt so teuer wie ein Neo, so dass es relativ einfach wäre zu erkennen, dass die Funktionalität auch absichtlich so gestaltet ist, dass sie nicht zu viel oder zu wenig tut.

Das ist, grob gesagt, was Flip ist. Ja, es gibt hier einige Feinheiten, die hoffentlich den Weg für neue Designentscheidungen ebnen, die sich auf den Rest der Herstellerpalette auswirken, aber dies ist wirklich die Drohne, die Sie kaufen, wenn eine Mini 4 Pro zu teuer ist, aber eine Neo zu billig.

Aber das Beste, was DJI zu bieten hat, gibt es auch hier. Das Kunststoffgehäuse ist leicht, nur 249 Gramm, was natürlich eine magische Zahl in Bezug auf die Lizenzen ist, die zum Fliegen benötigt werden, aber es liegt felsenfest in der Hand. Eine der großen Neuerungen hier ist, dass Flip kreisförmige Schutzvorrichtungen hat, die die Propeller schützen, diese aber so "umgeklappt" werden können, dass sie sozusagen unter dem Körper der Drohne sitzen. Das bedeutet, dass Flip unglaublich kompakt sein kann, und da sich die Propeller in diesen Turbinen befinden, sind sie nicht so eigensinnig, wie man es normalerweise bei weitaus teureren Drohnen sieht. Tatsächlich kann es so klein sein, dass man geneigt wäre zu sagen, dass es in eine Jackentasche passt.

Da Flip über Schutzvorrichtungen verfügt, ist es auch viel unwahrscheinlicher, dass es bei einer Kollision kaputt geht, was auch notwendig ist, da es an multidirektionalen Sensoren mangelt, die erkennen, ob Sie im Begriff sind, von der Seite oder von oben gegen etwas zu stoßen. Es gibt nur einen Sensor unter der Drohne, aber auch hier ist der Flip so konzipiert, dass er ab und zu ein paar Stöße einstecken muss, genau wie der Neo. Allerdings gibt es an der Front einen Infrarotsensor, der Frontalzusammenstöße automatisch vermeidet, und plötzliches Bremsen funktioniert tatsächlich gut.

Da die Propeller nicht frei fliegen, ist der Flip weitaus steifer als der Mini 4 Pro, was bedeutet, dass er zwar bei gutem Wetter extrem stabil sein kann, aber auch schneller das Gleichgewicht verliert, wenn der Wind auffrischt. Es ist jedoch alles andere als ein Dealbreaker, und insgesamt ist es stabil genug, dass wir während des Tests keine wirklichen Probleme bemerkt haben.

Die Kamera selbst ist ein 48 Megapixel 1/1,3" QUad Bayer CMOS-Sensor und kann in 4K/60fps oder 4K/100fps in Zeitlupe aufnehmen. Die Kamera sitzt auf dem gleichen reaktionsschnellen Gimbal wie andere DJI-Drohnen und kann natürlich Standbilder im RAW-Format mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln aufnehmen. Und wenn Sie mehr Videos suchen, gibt es HDR, D-Log M, HLG und andere Farbprofile. Tatsächlich ist dies genau die gleiche Kamera, die Sie auf der Mini 4 Pro finden, und das ist fast das Beste an der Flip.

Sie kann 31 Minuten lang mit einem Akku fliegen, der vollständig wiederaufladbar ist, und dank des zusätzlichen Schutzes und der Tatsache, dass sie wie die Neo aus der Hand abheben kann, macht dies die Flip zu einer vielseitigeren Drohne als alles andere, was DJI anbietet. Sicher, sie ist ein wenig zu direkt konzipiert, um in ein überfülltes Line-up zu passen, aber das heißt, dies ist vielleicht die einfachste Drohne, die DJI dem Durchschnittsverbraucher empfehlen kann. Sie erhalten den Schutz, die Akkulaufzeit, die Kamera und die Benutzererfahrung, und wenn Sie bereit sind, auf die zusätzlichen Sensoren zu verzichten, ist dies tatsächlich weit mehr als nur "okay".

