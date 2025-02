Huawei Freebuds Pro 4

Heutzutage dreht sich viel um Technologie, am besten das Neueste zum richtigen Preis, und das ist der Punkt, an dem Huawei schon immer stark war.

Das neueste Angebot an der Audiofront ist Freebuds Pro 4, ein vom Art Deco inspiriertes und sehr gut gestaltetes Set moderner In-Ears aus Huaweis neuer Audio-Abteilung Huawei Sound. Um sich auf dem Markt zu differenzieren, haben sie drei schöne Farben ausgewählt. Das von uns getestete war schwarz mit goldenen Akzenten und kleinen Keramikdetails, aber es gibt auch ein zartes Grün und ein Weiß. Alle drei haben einen starken Art-Déco-Geschmack, was für die meisten Menschen ein klassisches und sehr stilvolles Design bedeutet, insbesondere mit den kleinen lasergravierten Mustern und skurrilen Charakteren auf jedem Gerät. Es ist ein sehr klares und klassisches Design, das den meisten Menschen gefallen wird.

Die Geräte selbst sind etwas fortschrittlicher als das, was wir normalerweise sehen. Den Bass liefert ein 11-mm-Treiber, wobei ich "Quad-Magnet" etwas übertrieben finde. Viel wichtiger ist, dass für den Hochtöner ein planar-magnetisches Gerät verwendet wird. Dabei handelt es sich um extrem dünne Oberflächen, fast wie ein Stück Alufolie, die in der Lage sind, sich deutlich schneller als normale dynamische Einheiten zu bewegen und somit für einen deutlich besseren Klang sorgen. Es wurde eine neue Art von adaptivem EQ gewählt, um zu verhindern, dass Ihr Trommelfell bei Titeln mit einem großen Lautstärkeunterschied auseinandergerissen wird. Meine Hauptsorge ist, ob man etwas mehr Dynamik verpasst, aber das ist schwer zu beurteilen, da der Klang bereits überraschend dynamisch ist, vor allem im Bass.

Unterstützt wird der neue HWA-Codec - auch wenn er schon einige Jahre alt ist - der sich im Besitz von Huawei befindet. Die Idee ist ziemlich gut: Sie verwenden einen LHDC-Codec (Huaweis Version von Sonys LDAC-Standard), der dann einige garantierte Mindestspezifikationen sowohl für den DSP- als auch für den DAC-Teil hat. Es ist eine großartige Idee, aber das Problem ist, dass Sie derzeit ein Huawei-Telefon benötigen. Es gibt keine AptX-Unterstützung, aber LDAC wird tatsächlich unterstützt, ebenso wie L2HC 3.0, das eine 50 % höhere Bitrate bietet, aber auch hier ein Huawei-Handy erfordert. Und es ist nicht so gut wie HWA, das Ihnen zusätzliche 50 % mehr Bitrate bietet. In jedem Fall ist 24-Bit-Audio nur eine Option, wenn Sie ein Huawei-Telefon haben.

Werbung:

Alles wird über die AI Life -App von Huawei gesteuert. Es ist gut gestaltet und einfach zu bedienen, aber es ist auch eindeutig eine Steuerungs-App und keine spezielle App für Ihre In-Ears. Es gibt ein paar zusätzliche Einstellungsoptionen und eine Schaltfläche "Suchen", etwas, das ich oft gebraucht habe. Es gibt auch die Möglichkeit, eine spezielle Abstimmung für klassische Musik einzuschalten, und es hat tatsächlich eine ziemlich gute Akkulaufzeit, über 30 Stunden, sogar mit Geräuschunterdrückung. Sie können wählen, ob Sie die Verbindung oder die Qualität priorisieren möchten - das ist in Ordnung -, aber das Scannen/Optimieren des Gehörgangs hat keinen Unterschied gemacht und ich habe meine Zweifel, ob es tatsächlich funktioniert.

Die Geräuschunterdrückung ist eine seltsame Sache. Sie bieten eine ziemlich gute passive Geräuschunterdrückung, und es gibt Anpassungen für beide, aber sie zielen eher auf konstantes Rauschen ab. Ich fand die maximale Einstellung schlechter als die adaptive, aber insgesamt ist sie wirklich gut, abgesehen von lauten Gesprächen mit schrillen Stimmen. Wenn Sie jedoch Musik abspielen, übertönt sie alles, selbst bei moderater Hörlautstärke. Ebenso ist die Geräuschunterdrückung deutlich besser, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

Die Anrufqualität ist für Huawei eine große Sache, wenn man ihr Marketingmaterial liest, und ich muss zustimmen, dass die Anrufqualität in beide Richtungen ziemlich gut ist. Insgesamt ist die Klangqualität gut, deutlich besser als bei vielen anderen Handys und eher auf dem Niveau von 300 Euro, was angesichts des Preises von 180 Euro beeindruckend ist. Auch der Tragekomfort ist hervorragend, und auch nach wenigen Stunden waren sie noch angenehm zu tragen.

Werbung:

Aber das Beste daran ist die Klangqualität. Obwohl es kein AptX HD gibt und auf eine Bitrate von unter 1 Mbit/s beschränkt ist, ist dies wahrscheinlich einer der am besten klingenden In-Ears, die ich je ausprobiert habe. Der Dynamikumfang, vor allem im Bass, ist enorm beeindruckend, vor allem für den Preis, und die Höhen sind knackig und klar, aber wenn man ihn ganz aufdreht, überwältigt ihn der Klang. Wenn Sie ein Audio-Snob sind, der über hochauflösendes Streaming verfügt, empfiehlt es sich, sich vom Acid Rock zu verabschieden und vielleicht neue Genres auszuprobieren, wie z. B. die orchestrale Machtdemonstration in der Musiknummer Defying Gravity, bei der Sie feststellen, dass das Marketinggerede von Huawei, ein Produkt auf der Grundlage von Erfahrungen aus klassischer Musik entwickelt zu haben, möglicherweise nicht nur leere Worte sind. Der Klang ist im Allgemeinen recht genau und natürlich, luftig und alles, was ich von einem Produkt erwarten würde, das planare Geräte verwendet. Die endgültige Auflösung fehlt, aber das liegt wahrscheinlich am fehlenden 24-Bit-Audio.

Huaweis Freebuds Pro 4 schafft es gerade in meine aktuellen Top 5 der In-Ears. Ich bin ein wenig traurig, dass sie Aptx HD nicht unterstützen, aber auch ohne Aptx ist der Klang deutlich besser als bei den meisten anderen, und obwohl es nicht im Angebot ist, kosten sie immer noch unter 180 Euro.