Die Lücke zwischen dem OnePlus Watch und dem OnePlus Watch 2 war relativ groß. Dort ist viel passiert, viele Änderungen, viele Neuigkeiten, viele Upgrades, viele Verbesserungen. Der Sprung zwischen OnePlus Watch 2 und Oneplus Watch 3 ist deutlich kleiner... Die neue Uhr hat eine drehbare Krone, die weitgehend wie bei einer Apple Watch funktioniert, und es gibt jetzt neue Gesundheitsfunktionen, die im letzten Modell fehlten, mit denen aber Benutzer von Apple oder Google Smartwatches verwöhnt wurden. Insgesamt hat OnePlus ein sehr attraktives Paket zu einem sehr attraktiven Preis geschnürt.

In Bezug auf das Design ist es auf den ersten Blick nicht ganz einfach, den Unterschied zwischen OnePlus Watch 2 und 3 zu erkennen. Ein größerer Bildschirm, eine drehbare Krone, die etwas mehr Platz einnimmt, eine etwas andere Präsenz am Handgelenk, alles Dinge, die nur positiv sind. Das Gehäuse (aus Titan gefertigt und damit superleicht) misst diesmal 46,6 x 47,6 x 11,75 Millimeter, der Bildschirm ist 1,5 Zoll groß (der vorherige lag bei 1,43 Zoll), basiert auf einem AMOLED-Panel (466 x 466 Pixel) und gibt eine maximale Helligkeit von 2200 Nits ab. Der Bildschirm ist, wie zu erwarten, sehr gut. Die Uhr ist IP68-zertifiziert, hat auch die gleiche STD-810H-Einstufung wie das Vorgängermodell (mit anderen Worten extrem robust) und ist sehr stilvoll. Persönlich besteht kein Zweifel daran, dass dies die Art von Design ist, die eine Smartwatch haben sollte, und nicht das rechteckige Ding, das Apple im Besonderen tut.

Eine Smartwatch, die tatsächlich aussieht wie eine zeitlos elegante Armbanduhr und nicht wie ein rechteckiger Scheißhaufen? Ja bitte.

Die größte Neuigkeit neben der rotierenden Krone in dieser Uhr sind die neuen Funktionen zur Überwachung des Herzens, mit denen Apple Watch seit mehreren Hardware-Generationen an Boden gewinnt. In dieser Hinsicht verspricht OnePlus mehr Funktionen als seine Konkurrenten und kann zusätzlich die Herzfrequenz, die anhaltende Herzfrequenz, die Sauerstoffversorgung des Blutes und vieles mehr verfolgen. Das Oneplus Watch 3 kann jedoch auch viele andere Dinge im Zusammenhang mit Ihrer Gesundheit verfolgen, einschließlich Ihres Schlafs, genau wie im Vorgänger, und hier funktioniert alles gut.

Ansonsten ist es schwer, etwas Negatives über Googles Wear OS5 zu sagen, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Das GPS wurde spürbar verbessert, Sie können jetzt die Kamera Ihres OnePlus-Smartphones mit der Uhr steuern (was auch erstaunlich gut funktioniert) und die Navigation zwischen Apps und Funktionen ist flüssiger als je zuvor. Es sollte beachtet werden, dass ich niemandem, der kein OnePlus-Smartphone hat, empfehle, sich dieses zuzulegen, da es meiner Meinung nach zu viele wirklich hervorragende exklusive OnePlus-Funktionen gibt, die man sonst nicht nutzen oder nutzen könnte.

OnePlus sollte die Watch 3 in zwei verschiedenen Größen und auch mit einem Leder-/Nylonarmband anbieten. Sonst? Eine erstaunliche Leistung.

Die größte Verbesserung gegenüber dem Vorgänger ist zweifelsohne die Akkulaufzeit, denn das Oneplus Watch 3 bietet dank des größeren Akkus und der verbesserten Akkutechnologie, die vom OnePlus 13 übernommen wurde, eine blitzschnelle Akkulaufzeit. Der neue Akku bietet 613 mAh pro Ladung und kann über die Vooc-Schnellladung geladen werden, was einwandfrei funktioniert. Während meiner Tests habe ich etwas mehr als vier Tage pro Ladung genutzt, was doppelt so viel ist wie beim letzten Apple Watch -Modell, das ich verwendet habe.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass OnePlus in vielerlei Hinsicht die günstigste Smartwatch bietet, die Sie derzeit kaufen können, die mit einem hervorragenden Design, einer tadellosen Verarbeitungsqualität, einem hervorragenden Bildschirm, einer hervorragenden Akkulaufzeit und einem sehr guten Sitz am Handgelenk ausgestattet ist.