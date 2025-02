Gaming-Stühle sind ein wahrer Dschungel. Das wissen Sie. Ich weiß das. Es gibt viele von ihnen in allen verschiedenen Preisklassen von allen möglichen Marken und Herstellern, und das meiste, was verkauft wird, ist dem nächsten Konkurrenten sehr ähnlich. Razer, Zen, Secret Labs, Fractal Design, Noble, Thunder X3... Viele von ihnen sind überteuert und überbewertet, aber es gibt auch ein paar wirklich gute. Ein typisches Beispiel: Asus hat jetzt seinen sehr teuren Destrier Stuhl verkleinert und eine etwas günstigere Variante namens "Core" herausgebracht, die ich in der letzten Woche auf die Probe gestellt habe.

Das Design ist ein bisschen Transformers-esque und die Materialauswahl ist sehr gut.

Asus ROG Destrier Ergo Core ist ein Netzstuhl, was für Uneingeweihte und Uninteressierte bedeutet, dass das Sitzkissen und die Rückenlehne größtenteils aus gespanntem Netz bestehen, das in diesem Fall aus gesponnenem Kunststoff (Polyamid Nylon) besteht. Asus ROG Destrier Ergo Core hält höchstens einer 125 kg schweren Person stand, ohne Gefahr zu laufen, zu brechen, und es kann für diejenigen, die darauf faulenzen möchten, um volle 125 Grad nach hinten gekippt werden, und es kostet etwa 500 £. Die Rückenlehne lässt sich in drei verschiedene Positionen verstellen und ist somit nicht stufenlos, wie es die engsten Konkurrenten bieten, während das Sitzkissen stufenlos verstellt werden kann, je nachdem, wie weit vorne oder hinten man es im Verhältnis zur Rückenlehne haben möchte. Auch die Gesamthöhe des Stuhls und der Armlehnen lässt sich stufenlos verstellen, und es gibt viele Optionen für diejenigen, die wirklich hoch sitzen oder die Armlehnen stattdessen absurd hoch oben haben möchten.

Das Zusammensetzen des Asus ROG Destrier Ergo Core nach dem Auspacken aus der Schachtel war ein Kinderspiel. Die Armlehnen sitzen in je drei M6-Schrauben, die Rückenlehne gleitet in ein Metallgehäuse und wird dann mit vier M8-Schrauben verschraubt. Ich glaube, ich habe etwa 10 Minuten gebraucht, um ihn zusammenzubauen, was für mich ein Rekord für einen Gaming-Stuhl (out of the box) ist, und die Verarbeitungsqualität ist auch wirklich gut. Asus hat in hochwertige Materialien investiert und selbst die Details aus Kunststoff fühlen sich extrem langlebig an, wie zum Beispiel der skelettierte Teil der Rückenlehne, wo der Kunststoff eher an verstärkte Glasfaser oder Kohlefaserverbundwerkstoffe erinnert. Das gilt auch für die Füße selbst und die fünf dazugehörigen Räder, die großzügig dimensioniert und sehr langlebig sind.

Beim Stuhlkomfort hätte Asus allerdings mehr Einstellmöglichkeiten einbauen sollen.

Im Asus ROG Destrier Ergo Core zu sitzen ist eine anerkannte Erfahrung, auch wenn es eine Reihe von Punkten gibt, die ich schwer mag. Zunächst einmal verstehe ich nicht, warum die Rückenlehnenneigung nicht freier einstellbar ist, da ich persönlich weder die erste noch die zweite Position mag. Ich wäre gerne in der Mitte der beiden gelandet und sehe es als den größten Nachteil des Stuhls, zusammen mit der Lendenwirbelstütze, die sich in der Höhe nicht verschieben lässt. Für mich ist die Lordosenstütze etwas zu hoch und obwohl ich die praktischen zwei Kunststoffmuttern auf der Rückseite verwende, um die Stütze abzuschrauben und ihre Wirkung so gering wie möglich zu halten, habe ich das Gefühl, dass sie zu sehr hervorsteht, zu hoch an der Lendenwirbelsäule anliegt und ein wenig zu aufdringlich wird. Der Unwille der Kopfstütze, an einem festen Platz und in einer festen Position zu bleiben, ist ein weiterer Teil dieses ansonsten gut gebauten Stuhls, den ich nicht wirklich mag. Vor allem im direkten Vergleich mit dem Thunder X3 Mesh (das etwa die Hälfte des Preises von Destrier kostet) gibt es bei Asus' neuestem Modell weder Einstellmöglichkeiten noch ergonomisches Denken, was mich ehrlich gesagt verwirrt hat.

Die Armlehnen sind gut, aber das System, um sie zu wechseln, ist klobig. Hätte dieser Stuhl nur halb so viel gekostet, wäre er akzeptabel gewesen, aber nicht zu diesem Preis.

Die Kreation von Asus fühlt sich hier minderwertig an, vor allem im Vergleich zum halb so teuren Thunder X3 Mesh, der ehrlich gesagt in allen Metriken besser ist, und dem unterschätzten Fractal Design Refine Mesh auch. Der einzige Aspekt, bei dem ich denke, dass der Destrier Core diese Konkurrenten übertrifft, ist auf der Designseite, da dieser Asus-Stuhl sehr gut gestaltet ist und ein Top- und Premium-Gefühl in Bezug auf das Aussehen vermittelt. Aber wir sitzen auf unseren Stühlen, anstatt sie anzustarren, und der Sitzkomfort des Asus ROG Destrier Ergo Core erreicht nicht ganz die gleichen Höhen wie die engsten Konkurrenten. Hätte dieser Stuhl nur halb so viel gekostet, hätte er sich vernünftiger angefühlt, als es heute aussieht, wenn man zwei Thunder X3 Mesh Einheiten zum gleichen Preis kaufen kann wie ein einzelnes Asus ROG Destrier Ergo Core.