Asus Zenfone 12 Ultra

Letztes Jahr haben wir dem Asus Zenfone 11 Ultra eine relativ hohe Punktzahl gegeben. Und das, obwohl Asus sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich von praktisch allen Features und Designmerkmalen verabschiedet hatte, die die Zenfones von anderen Konkurrenzserien abgesetzt hatten. Die etwas kleinere Bildschirmgröße, die Vinyl-ähnliche Rückseite und der wettbewerbsfähige Preis.

Wir sahen es als Ergänzung, da Asus den Namen "Ultra" als Extra aufnahm, aber es sollte sich als die einzige Gestalt erweisen, die die Zenfone-Serie annehmen würde. Ein Jahr später ist das Zenfone 12 Ultra da und sagen wir einfach, die Resonanz war heftig.

Ob es sich um Matthew Moniz, Android Authority oder eine Vielzahl anderer Influencer und Mainstream-Medien handelt, die Presse ist anscheinend nicht allzu glücklich mit dem Ansatz von Asus, und es ist leicht zu verstehen, warum. Denn hier haben wir ein Telefon, das in Größe, Design, Funktionsumfang und vielen anderen Aspekten den Hauptkonkurrenten von Google, Samsung, Motorola und OnePlus ähnelt, und es gibt weder ein wichtiges neues Gimmick oder Feature noch einen wirklich scharfen Preis. Tatsächlich kostet es ungefähr so viel wie ein OnePlus 13 mit den gleichen Spezifikationen und einiges mehr als Motorolas Edge 50 Ultra.

Es ist nicht so, dass irgendetwas als solches verschont geblieben wäre. Nein, es handelt sich wieder um Milchglas, was angesichts der vinylartigen Rückseite, die das Zenfone 10 auszeichnete, wirklich schade ist. Es wiegt 220 Gramm, es gibt einen schönen Aluminiumrahmen und das Kameramodul ragt nicht zu sehr heraus. Es ist nichts Falsches daran als solches, es ist nur unheimlich anonym und es fehlt nur ein bestimmtes Merkmal.

Der Akku hat eine Kapazität von 5500 mAh, was wettbewerbsfähig ist, er bietet kabelgebundenes Laden mit 65 W, was ebenfalls zuverlässig ist, und es gibt auch kabelloses Laden, wie es sein sollte. Die neuen Multimagnet-Stereolautsprecher funktionieren gut, und natürlich erhalten Sie Bluetooth 5.4 und sogar eine Kopfhörerbuchse.

Im Inneren setzt Asus auf das neue Snapdragon 8 Elite und bis zu 16 LPDRR5X GB RAM und bis zu 512 GB UFS 4.0 Speicherplatz. Es ist zweifellos ein Flaggschiff, aber wenn Asus auch für das Modell 512/16 rund 8500 verlangt, ist das zu erwarten.

Der Bildschirm ist, wie so viele seiner direkten Konkurrenten, mit 6,78 Zoll gigantisch. Lustigerweise handelt es sich um ein 1080p-OLED-Panel, während Asus beispielsweise 2K anbietet. Es handelt sich jedoch um ein LTPO-Panel, das mit bis zu 144 Hz betrieben werden kann, so dass es auch hier nichts zu beanstanden gibt. Die Farbkalibrierung ist scharf, die eher flüssige Bildrate ist genau das, und egal ob es sich um Spiele, Netflix oder einfach nur den täglichen Gebrauch handelt, die Zenfone 12 Ultra ist eine Freude zu bedienen.

Die Software-Suite ist von Natur aus federleicht, und diese Android -Version ist so nah am Standard, wie Sie nur sein können. Es ist nicht mehr ganz so einzigartig wie früher, aber es gibt coole kleine Details wie Video Genie und Game Genie, mit denen Sie Benachrichtigungen deaktivieren und die Leistung optimieren können, je nachdem, wofür Sie das Telefon verwenden. Und dann ist da noch die KI - seufz. Es gibt hier so viele KI-Funktionen, dass es überwältigend ist. Die meisten von ihnen kommen direkt über Google Gemini, was natürlich bedeutet, dass praktisch keine von ihnen einzigartig für die Zenfone 12 Ultra ist, aber auf so ziemlich allen Telefonen mit Android 15 und höher verfügbar sind. Sind sie nützlich? Im Großen und Ganzen nein, aber es gibt hier und da ein paar nette kleine Details, und die Tatsache, dass so viel davon "auf dem Gerät" ist, ist für mich auch in Ordnung.

Aber wie Sie vielleicht schon erraten haben, gibt es hier nicht viele solcher wilden Kritikpunkte. Das Zenfone 12 Ultra beleidigt niemanden, aber da Asus den Preis erhöht und die lustigen kleinen Macken der Serie weggeschliffen hat, haben wir ein Telefon, das so anonym ist, dass es fast schwer zu empfehlen ist. Und ja, Asus hat gegenüber Android Authority verraten, dass sie nur zwei Plattform-Upgrades für die Zenfone 12 Ultra garantieren werden - großes Huch.

Die Kamera ist so ziemlich die gleiche wie im letzten Jahr, drei Sensoren, ein 50 Megapixel Sony Lytia 700 Sensor mit Gimbal Stabiliser, ein 13 Megapixel 120 Grad Ultra-Wide und schließlich ein 32 Megapixel Teleobjektiv mit 3x optischem Zoom. Wie Sie vielleicht spüren, nehmen alle drei Objektive feine Bilder auf, und es gibt solide Details und einen Dynamikumfang sowie eine feine Farbbalance und Kalibrierung. Aber ohne die Algorithmen der Pixel -Serie oder die Reichweite und Vielseitigkeit von Samsung haben Sie ein Telefon, das viel Geld verlangt, aber ohne die Leistung, die mit den Modellen mithalten kann, mit denen es jetzt in direkter Konkurrenz steht.

Das Zenfone 12 Ultra sollte nicht so viel kosten wie für das größte Modell. Asus sollte weiterhin daran arbeiten, einprägsame, leistungsstarke Spezifikationen und Funktionen in einzigartigen Designs zu einem günstigeren Preis anzubieten - das ist ein Geschäftsmodell. Nun, vielleicht hat sich das Zenfone 10 einfach nicht wie erhofft verkauft, aber dieses hier ist ein wenig zu anonym, obwohl es im Grunde alle wichtigen Parameter liefert.