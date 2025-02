Bereits im Oktober 2021 habe ich intelligente Thermostate von Tado in unserem kleinen Haus in Dänemark installiert. Es war damals dringend nötig, da das Haus, das wir zu dieser Zeit mieteten, schlecht gebaut war und daher eine intelligente Wärmeerhaltung für unser Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung war. Seitdem haben wir uns in etwas Höheres der Technik bewegt, aber der Bedarf ist derselbe geblieben, und obwohl ich nicht genau sagen konnte, wie viel ich durch intelligente Thermostate gespart habe, war es eine Bequemlichkeit und ein Maß an Kontrolle, von dem ich nie müde wurde.

Aber auch wenn ich Tado damals eine hohe Punktzahl gab, war es leicht zu erkennen, wo Tado sich verbessern könnte, und ich freue mich, sagen zu können, dass praktisch alle diese Verbesserungen in der neuen X-Serie von Tado zu finden sind.

Zunächst einmal sind viele der Vorteile die gleichen. Sie erhalten eine breite Palette von Ventilen, die für praktisch alle Arten von Thermostaten und Heizungen geeignet sind, und es gibt eine breite Unterstützung für viele Wärmepumpen und andere Zentralheizungssysteme in Haushalten, obwohl unsere Fernwärmesysteme leider nicht dazu gehören. Darüber hinaus wird Tado von Matter, Google Home, Apple HomeKit, Alexa Home und Thread vollständig unterstützt. Jeder erdenkliche Standard ist dabei. Die eigentliche Installation an einer Heizung dauert nur wenige Augenblicke, und wir hatten absolut keine Probleme, sie dazu zu bringen, das Ventil zu drücken und so die Temperatur in Echtzeit zu regulieren.

Allerdings wirkt das Setup selbst immer noch etwas archaisch. Ja, das neue Bridge X muss nicht mehr direkt mit einem Ethernet-Anschluss an Ihren Router angeschlossen werden - stecken Sie es einfach in eine Steckdose irgendwo im Haus und von dort aus bildet es eine drahtlose Brücke zwischen dem Internet und den einzelnen Tado X Produkten, aber jedes Thermostat muss immer noch einen QR-Code scannen, um internetfähig zu werden, Und möglicherweise aufgrund einer ernüchternden Anforderung an eine 2,4-GHz-Konnektivität brauchte ich mehrere lange Versuche pro Thermostat, um die App dazu zu bringen, die insgesamt drei von uns eingerichteten Thermostate zu akzeptieren. Es sollte eine Pairing-Taste geben, Sie sollten sie drücken können und die App sollte sie aufnehmen. Wir sollten nicht akzeptieren, dass Smart-Home-Sachen weniger reaktionsschnell sind als alles andere, was eine WIFI-Verbindung benötigt.

Werbung:

Nichtsdestotrotz sind die neuen Bildschirme an den Thermostaten selbst brillant. Sie können die Benutzeroberfläche an das jeweilige Gerät anpassen und es ist extrem einfach, auf die Grundeinstellungen zuzugreifen, auch ohne WLAN. In der Tat können Sie ganz einfach in diese investieren und sie einfach offline schalten, und sie bieten Ihnen immer noch mehr Informationen und eine detailliertere Steuerung als ein Standard-Thermostat. Und sie benötigen keine AA-Batterien mehr, sondern funktionieren mit wiederaufladbaren Batterien über USB-C - ja bitte!

Die Funktionalität über die App ist so ziemlich die gleiche, aber das ist ein Lob, keine Kritik. Es gibt Benachrichtigungen, wenn Sie ein Fenster geöffnet haben, coole Geofencing-Funktionen, die die Heizung je nach Ihrem geografischen Standort ein- oder ausschalten, und es gibt noch viel, viel mehr. Der Punkt ist, dass alles in einer extrem leicht verständlichen Benutzeroberfläche zusammengefasst ist, und Sie können leicht einen Anfänger dazu bringen, die Hitze eines bestimmten Geräts aufzudrehen. So einfach ist das.

Wenn Sie noch keine Tado-Thermostate haben, ist Tado X hervorragend und bietet Smart-Home-Funktionen, die die meisten Menschen verstehen und schätzen werden. Nein, ich empfehle Ihnen nicht, all Ihre V3-Sachen wegzuwerfen, aber dies ist wirklich ein Goldstandard für Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität.

Werbung: