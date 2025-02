Wenn es um technische Produkte geht, neige ich immer dazu, bei dem Produkt, das ich kaufe, nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu suchen. Es ist wie ein natürlicher Jagdinstinkt, der nach dem größten Gewinn zu den niedrigsten Kosten sucht. Deshalb war ich im Laufe der Jahre ein Fan von Xiaomi, einer Marke, die in der Regel viele Funktionen zu einem niedrigeren Preis bietet. Poco ist eine weniger bekannte Untermarke von Xiaomi, die offiziell in einer Reihe von europäischen Ländern erhältlich ist, darunter Großbritannien, Deutschland und Frankreich, aber nicht in den nordischen Ländern. Auf meiner Suche nach erschwinglichen Handys habe ich mir zuvor ein Poco F5 und Poco X6 Pro gekauft, also war ich mit dem neuen Poco X7 Pro Herauskommen wollte wissen, was an diesem neuesten Modell verbessert wurde und welche Elemente noch Kompromisse sind, um den niedrigeren Preis und die verfügbaren Funktionen auszugleichen.

Für diese Rezension habe ich die gelbe Version des Poco X7 Pro erhalten, die ein ziemlich herausragendes Design hat. Die Rückseite des Telefons besteht aus Kunstleder. Eine Hälfte ist schwarz mit einem ledrigen Touch, die andere Hälfte ist leuchtend gelb mit einer gestreiften Textur. Die schwarz-gelbe Rückseite wird durch goldene Akzente um die beiden Kameramodule auf der Rückseite und einen goldenen Power-Button an der Seite ergänzt. Für mich ist es ein klares Statement, dass dies ein lustiges und freches Telefon ist, und ich denke, es ist eine schöne Abwechslung zum langweiligen und ernsthafteren Design anderer Telefone. Wenn du wie ich bist und immer eine Hülle benutzt, habe ich mich gefreut, dass eine saubere, mattschwarze Handyhülle in der Box enthalten ist.

Während das Telefon eine einzigartige Rückseite hat, ist die Vorderseite zweifellos das Highlight. Das Poco X7 Pro verfügt über ein hervorragendes CrystalRes 1,5K 120Hz AMOLED-Display, das sich auf einem echten Flaggschiff-Handy nicht fehl am Platz anfühlen würde. In mancher Hinsicht, wie der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und der Spitzenhelligkeit, ist es sogar besser als das, was viel teurere Konkurrenten wie das iPhone 16 zu bieten haben. Ich habe einige Spiele auf dem Gerät ausprobiert, indem ich Genshin Impact, War Thunder und Ark: Ultimate Mobile Edition geladen habe, und diese sahen einfach großartig aus. Mit 446 Pixeln pro Zoll und der hohen Bildwiederholrate sind Bilder immer gestochen scharf und flüssig. Poco hat auch Dolby Vision und HDR10+ Unterstützung hinzugefügt, was Apps wie YouTube oder beim Betrachten von Fotos zugute kommt. Das hervorragende Display ist sicherlich ein wichtiger Grund, sich für das Poco X7 Pro zu entscheiden, wenn Sie auf der Suche nach einem Telefon mit kleinem Budget sind, aber dennoch ein qualitativ hochwertiges Erlebnis beim Spielen, Surfen im Internet oder Ansehen von Videos wünschen.

Ein großartiges Display allein garantiert jedoch kein großartiges Seherlebnis. Dafür wird ein ebenso guter Chipsatz benötigt. Und wie der Poco X6 Pro bietet der Poco X7 Pro meiner Erfahrung nach genug Leistung, um mit dem Bildschirm mitzuhalten. Das MediaTek Dimensity 8400-Ultra auf der Innenseite sorgt dafür, dass sich das Telefon jederzeit griffig anfühlt. Spiele wie Genshin Impact und War Thunder liefen während meiner Tests reibungslos und ohne Probleme, obwohl ich nicht immer in der Lage war, 120 fps zu erreichen. Ich habe auch versucht, Videos mit der DJI Mimo-App zu bearbeiten, und das Rendern eines zweiminütigen Videos mit 4K und 30 fps dauert etwa 35 Sekunden. Das Handy erwärmt sich bei längerem Rendern oder Spielen ein wenig, wird aber nie richtig heiß. Mit einem Display von 120 fps und aktivierten KI-Verbesserungen fühlt sich das Browsen und Scrollen durch Apps unglaublich flüssig an. Insgesamt bietet Poco ein hervorragendes visuelles Erlebnis zu einem budgetfreundlichen Preis.

Was die Kameras auf dem Poco X7 Pro betrifft, so hat das Gerät im Vergleich zum Poco X6 Pro einen Sensor weggelassen und verfügt jetzt über zwei auf der Rückseite. Die Hauptattraktion ist der 50MP Sony IMX882 Sensor mit einer größeren f/1.5 Blende, der die Lichtaufnahme im Vergleich zum X6 Pro verbessert. Meiner Erfahrung nach macht der Poco X7 Pro großartige Fotos bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Innenräumen. Ich habe an einem bewölkten Tag ein paar Bilder im Amsterdamer Finanzviertel geschossen und ein paar schöne Bilder von den Gebäuden gemacht. Meiner Erfahrung nach macht der Poco X7 Pro hervorragende Fotos bei Tageslicht oder gut beleuchteten Innenräumen. Ich habe an einem bewölkten Tag einige Bilder im Amsterdamer Finanzviertel aufgenommen und detaillierte, scharfe Aufnahmen von den Gebäuden gemacht. Die optische Bildstabilisierung (OIS) sorgt dafür, dass die meisten Fotos verwacklungsfrei erscheinen. Auf einem Markt im Freien habe ich farbenfrohe und lebendige Bilder von Obstständen mit kräftigen Farben und einem allgemein warmen Ton aufgenommen. Die Hauptkamera ist mehr als in der Lage, Social-Media-würdige Fotos zu liefern, aber ich würde zu starkes digitales Zoomen vermeiden.

Die sekundäre 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera ist fast immer ein spürbares Downgrade gegenüber der Hauptkamera. Wenn es abends weniger Licht gibt, wird es völlig unbrauchbar, da es nur verschmierte Details mit viel Rauschen einfängt. Gleiches gilt für die 20-Megapixel-Selfie-Kamera. Es ist anständig für lässige Selfies, aber es fühlt sich an wie ein Rückschritt von dem Flaggschiff-Erlebnis, das Ihnen der Bildschirm und der Chipsatz bieten. Glücklicherweise hält die Hauptkamera mit, solange genügend Licht vorhanden ist, und scheint etwas besser abzuschneiden als die auf dem X6 Pro. Eine große Verbesserung, die ich fand, betraf die Porträtaufnahmen. Als das Poco X6 Pro mein tägliches Telefon war, habe ich den Porträtmodus kaum genutzt, da der Bokeh-Effekt oft zufällig Teile des Bildes verwischte. Auf dem Poco X7 Pro ist der verschwommene Hintergrund in den Porträtaufnahmen viel weicher und es gibt eine viel bessere Unterscheidung zwischen Motiv und Hintergrund.

Die Videoaufnahme auf dem Poco X7 Pro ähnelt der Fotografie. Die Hauptkamera auf der Rückseite nimmt bei den meisten Lichtverhältnissen gute Videos auf und unterstützt dank der optischen Bildstabilisierung bis zu 4K bei 60 fps. Wenn es dunkler wird, ist das Video immer noch sehr brauchbar, obwohl ich gelegentlich Stottern und Verwackeln in kontrastreichen Szenen bemerkt habe. Die Selfie-Kamera kann nur in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, und während sie tagsüber verwendet werden kann, werden Videos bei schlechten Lichtverhältnissen körniger und detailreicher. Dies ist ein häufiges Problem bei den meisten Telefonen, aber auf dem X7 Pro ist es besonders auffällig und macht Sie darauf aufmerksam, dass es sich um ein Mittelklasse-Telefon handelt.

Als tägliches Smartphone ist das Poco X7 Pro ein reibungslos zu bedienendes Gerät. Es hat genug Leistung, um bei typischer Nutzung einen ganzen Tag durchzuhalten. Es unterstützt das Laden mit 90 W, obwohl kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist. Mit meinem 67-W-Ladegerät aus dem X6 Pro war das Aufladen schnell genug, um morgens nur etwa eine halbe Stunde lang aufzuladen, um den Rest des Tages und der Nacht zu halten. Die Anrufqualität und die Konnektivität waren während meines Tests in Ordnung. Es gab zwar etwas Bloatware in Form von vorinstallierten Spielen, aber diese lassen sich leicht entfernen. Auch Xiaomis HyperOS, das auch auf Poco-Geräten läuft, ist meiner Erfahrung nach sehr angenehm. Ich benutze Xiaomi-Handys jetzt seit fast zehn Jahren und wechsle zwischen Android Marken hin und her, sodass ich kein Problem habe, durch die leicht unterschiedliche Benutzeroberfläche von Poco zu navigieren. Die meisten Dinge in HyperOS können sowieso auf mehr Vanilla Android Einstellungen geändert werden, so dass anfängliche Unterschiede für niemanden ein Problem sein sollten. Zu guter Letzt unterstützt das Telefon NFC, so dass das Hinzufügen Ihrer Bankkarten zu Google Wallet kein Problem sein sollte, aber leider gibt es keine eSIM-Unterstützung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Poco X7 Pro ein großartiges Gerät für den Preis ist. Es kostet Sie derzeit zwischen 350 € und 400 € und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der größte Teil dieses Wertes liegt zweifellos auf dem hervorragenden 120-Hz-AMOLED-Display, das alles, was Sie sehen, zu einer Freude macht. Egal, ob Sie Videos ansehen oder Spiele spielen, der Bildschirm sorgt dafür, dass es ein Flaggschiff-Erlebnis ist. Der hervorragende, schnelle Chipsatz sorgt dafür, dass alles, vom Gaming bis zum Video-Rendering, schnell und flüssig ist. Das Hauptkamera-Erlebnis wurde im Vergleich zum X6 Pro leicht verbessert, einschließlich eines verbesserten Porträtmodus, und sowohl Fotos als auch Videos, die mit der Hauptkamera aufgenommen wurden, sind perfekt nutzbar. Die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ist jedoch weniger gut. Außerdem fühlen sich sowohl die Selfie-Kamera als auch die Ultrawide-Kamera wie Kompromisse an, um einen niedrigeren Preis zu erhalten. Aber wenn Sie nach einem Mittelklasse-Telefon mit einem erstklassigen Display und einer erstklassigen Leistung suchen, sollten Sie auf jeden Fall das Poco X7 Pro in Betracht ziehen, vorausgesetzt, es ist in Ihrer Region verfügbar.