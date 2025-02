Pioneer DJ DM-40D -BT-W Monitor-Lautsprecher

Fünf Jahre später leben wir immer noch mit den Folgen der globalen COVID-19-Pandemie, die 2020 begann. Es gibt natürlich die wichtigsten, die mit persönlichen Verlusten und Nachwirkungen zu tun haben, aber der Lockdown bedeutete auch eine große Veränderung der Gesellschaft und der Konsumgewohnheiten, die mehrere Märkte für immer veränderte. Videospiele erlebten einen historischen Höhepunkt und versuchen immer noch, sich mit der Rückkehr zur Normalität von dem Abschwung und der anschließenden Krise zu erholen, aber es scheint, dass die Unterhaltungselektronik trotz der Übersättigung mit Gütern in mehreren Sektoren einen nachhaltigen Sweet Spot gefunden hat.

Das Produkt, auf das wir uns heute konzentrieren, ist das Einsteiger-Monitorpaar von Pioneer DJ. "Was haben diese Redner mit dem ganzen Pandemie-Kram zu tun?", fragen Sie sich vielleicht. Ganz einfach; Ursprünglich im Jahr 2022 vorgestellt, war und ist dieses Produkt aus dem mittlerweile als AlphaTheta Corporation bekannt war und ist ihre Antwort, oder besser gesagt ihr "Ich springe auch auf den Zug auf", auf die Nachfrage einer neuen Generation von DJs, Produzenten oder einfach musikbezogenen Streamern die ein paar kleine Boxen brauchten, um ihr kleines Heimstudio zu vervollständigen und es richtig cool aussehen zu lassen. Seine Hauptfunktion tatsächlich zu erfüllen, ist eine ganz andere Geschichte.

Ein improvisiertes, einfaches Home-DJ-Setup, aber Sie sollten besser ein paar Kopfhörer an den DDJ-FLX4 anschließen...

Jetzt komme ich zum Punkt: Monitore, die unter 200 Euro kosten, und in diesem Fall und zu diesem Zeitpunkt näher an 150 Euro, können nicht verlangt werden, um die Mission zu erfüllen, für die sie angeblich konzipiert wurden. Als Mischmonitore eignen sie sich ganz klar nicht, geschweige denn als Studiomonitore. Aber sie sehen in Ihrem Setup sehr schön aus.

Natürlich verstehe ich, dass wir über das sprechen, was als "Home DJ" oder "Bedroom DJ " bekannt ist, ein Begriff, der durch das große Aufkommen von Deejays und Amateuren geprägt wurde, die ihr eigenes Setup zu Hause gebaut haben, um ihre musikalische Leidenschaft zu genießen, ob sie gestreamt haben oder nicht. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, denn es hat dazu geführt, dass viel mehr Talente in der Lage sind, das, was sie tun, mit der Welt zu teilen, und im Gegenzug viele andere ermutigt wurden, zu lernen und sich auszudrücken. Aber diejenigen, die anfangen, sollten gewarnt sein, dass die DM-40D zwar optisch eine coole Alternative zu den allgegenwärtigen gelben Membranen KRKs (über die wir auch eher früher als später sprechen müssen) zwar eine coole Alternative zu sein scheinen, aber nicht in der Lage sind, richtig zu funktionieren.

Denn ihr Tiefmitteltöner ist nur 4 Zoll (102 mm) groß, wie der Modellname vermuten lässt. Denn auch wenn man nicht möchte, dass die Brust rumpelt, leiden ihre 25 Watt, sobald man die Lautstärke etwas aufdreht, und weil es ihnen vor allem an einem Minimum an Dynamikumfang mangelt. Denn, ja, bevor Sie es sagen, es gibt 4-Zoll-Studiomonitore für den professionellen Einsatz, die eine hervorragende Qualität liefern, aber sie sind normalerweise dreimal so teuer oder mehr, wie z. B. der brillante Aiaiai Unit-4 Wireless.

Der erste Eindruck täuscht, wenn man mit kalten Ohren ankommt und einen ersten Track zum Ausprobieren spielt. Du drehst die Lautstärke auf und siehst, dass sie antworten... Und man kann sie dank ihres vorderen Bassreflex-Designs ziemlich nah an der Wand installieren, aber bald ist diese Illusion zerbrochen und man nimmt sie eher als PC-Lautsprecher auf Steroiden wahr als als eine Lösung "optimiert für DJing und Musikproduktion (...), da die DM Series -Lautsprecher perfekt für beides sind", wie Pioneer DJ wirbt.

Kommen Sie zur Sache: Der Pioneer DJ DM-40D kann bei mittlerer Lautstärke nicht zwei Spuren gleichzeitig verarbeiten. Das Ganze hat so viel zu kämpfen, dass es zu einem Sammelsurium mit wenig oder gar keiner Trennung wird, mit Nuancen, die auf dem Weg verloren gehen und eine Art "verschwommenes Wackeln" erzeugen, wenn man es wagt, die Master aufzudrehen. Man hat also wenig Präzision, um Feinabstimmung zu machen und die Dinge richtig zu machen, und wenn man weniger exquisit und lässiger wird, sage ich es anders: Die Wahrheit ist, dass man nicht wirklich viel Spaß hat.

Was Sie an dem schönen Design und der Persönlichkeit zu schätzen wissen müssen, ist, dass sie moderne Annehmlichkeiten wie ein Lautstärkerad, eine Bluetooth-Verbindung und eine Mini-Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite des Hauptgeräts integriert haben. Auf der Rückseite fehlt allerdings der symmetrische TRS -Anschluss (man sieht nur RCA und einen weiteren Miniklinken-Eingang) oder der DSP-Modus-Schalter zwischen DJ und Studio, die beide dem 5"-Modell vorbehalten sind.

Tatsächlich möchte ich diesen ernsthafteren großen Bruder mit den bereits erwähnten 5" und 6" KRKs vergleichen oder mit den beliebten und klassischen Alternativen von Herstellern wie Yamaha oder Behringer. Nur eine Frage der Physik und des Platzes, und obwohl es eine große Bandbreite an Preisen und Funktionen gibt, sind dies Größen, ab denen wir von einer anständigen Reaktion sprechen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich die billigeren Pioneer DJ Monitore zum Mischen nicht empfehle, es sei denn, Sie möchten, dass sie Musik ohne zu viel Schnickschnack hören oder für einfache Aufgaben (z. B. das Erlernen von scratch Routinen mit dem großartigen Pioneer DJ PLX-500 Plattenspieler. Ich verstehe, dass sie viele Blicke auf sich ziehen können, um Controller zu begleiten, die gut funktionieren, wie z.B. der geliebte DDJ-FLX4 oder der noch einfachere und kürzlich überarbeitete DDJ-FLX2, aber wenn Sie mit etwas Qualität spielen möchten, werden Sie diese niedlichen kleinen Boxen nur als dekorativen Hintergrund verwenden und sich ausschließlich auf das Abhören mit Ihren Kopfhörern verlassen.