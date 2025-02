Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die Air 2 Pro von Xreal getestet, eine Brille, die im Gegensatz zu einem VR-Headset zum Beispiel eher wie ein tragbarer Fernseher funktioniert, den man einfach an einen Steam Deck oder ein Smartphone anschließen kann, um das zu erleben, was dem Auge wie ein gigantisches Display erscheint, das man aber fast in einer Jackentasche mit sich herumtragen kann.

Schon damals, aber auch bis zum heutigen Tag, ist Xreal gewachsen und gewachsen, und es ist klar, dass es trotz des erneuten Fokus auf Datenbrillen durch Meta Ray-Bans und Even Realities G1 ein Publikum gibt, das die grundlegenderen Funktionen möchte. Aber kann das neue One von Xreal das in einem verbesserten Format mit mehr Konkurrenz von allen Seiten liefern?

Fangen wir einfach mit dem Aussehen an. Als ich die Air 2 Pro zum ersten Mal kommentierte, nannte ich die Brille nicht gerade "hübsch", aber ich lobte sie dafür, dass sie leicht genug, tragbar genug und kompakt genug aussieht, um in eine Tasche hinein- und wieder herauszupassen. Das Gleiche sage ich über die One, obwohl ich nach einem Jahr Branchenentwicklung gelernt habe, dass es möglich ist, die Komponenten noch weiter zu verkleinern. Der etwas klobige Pseudo-Sonnenbrillen-Look von Xreal könnte eine Überarbeitung vertragen, obwohl ich zustimme, dass diese Form ziemlich deutlich zeigt, wie innovativ ihre Designphilosophie wirklich ist. Diesmal gibt es ein eingebautes Menü, so dass es nicht notwendig ist, ein Gerät wie ein Smartphone sofort einzuschalten. Es gibt jetzt Knöpfe, und diese Knöpfe funktionieren hervorragend, ebenso wie der kleine Halter für Ihre Nase, um sicherzustellen, dass Ihr Betrachtungswinkel jedes Mal genau richtig ist - ja, er ist jedes Mal genau richtig. Sie wiegen gerade einmal 84 Gramm und man merkt sie kaum, und die Richtlautsprecher sind so leistungsstark wie auf einem Meta Quest 3, was ein echtes Kompliment ist.

Insgesamt scheint es, dass das Gesamtdesign von Xreal zwar nicht mehr so innovativ ist, wie es in der Vergangenheit ausgesehen haben mag, aber sie haben die Funktion, die das Design bieten soll, verfeinert, und daher fühlt sich alles gut an. Sei es der hervorragende USB-C-Anschluss ganz am Ende der "Arme", die Tasten, die als Tastenkürzel fungieren, um die Transparenz des Glases und damit des Lichts entweder ein- oder auszublenden, oder das neue Transparency Mode, das das Menü ausschaltet und die Transparenz aufdreht, damit Sie gleichzeitig navigieren und sich orientieren können.

Das Xreal One benötigt immer noch ein externes Gerät für die Stromversorgung, aber wenn Sie es anschließen, gibt es ein neues integriertes Menü, mit dem Sie die Helligkeit und andere Eigenheiten einfach anpassen können. Egal, ob es sich um ein iPhone für eine Netflix-Sitzung im Flugzeug handelt oder nur um eine kurze Folge einer Fernsehsendung, die Sie nicht auf einem winzigen 6,1-Zoll-Bildschirm sehen möchten, Xreal liefert genau das, was hier beworben wird, und Bordmenüs und solide Spezifikationen sind Teil davon.

Auch hier handelt es sich um zwei Micro-OLED-Projektordisplays mit 1080p und einem ziemlich breiten Sichtfeld von 50 Grad, und diese beiden können tatsächlich eine Helligkeit von 600 NITS erreichen. Es funktioniert hervorragend, das tut es wirklich. Das Display ist scharf und wird ständig zwischen Anchor umgeschaltet, wo das Display vor Ihnen "bleibt", oder 3DOF, wo es den Bewegungen Ihres Kopfes folgt, und selbst bei den maximalen 286 Zoll ist es nicht überwältigend. Ja, obwohl das Sichtfeld stark verbessert wurde, ist es immer noch etwas gewöhnungsbedürftig und geradeaus, bis die Magie passiert.

Aber auch hier hat Xreal mit One relativ kleine Verbesserungen vorgenommen, und es ist ziemlich einfach, sie daher zu empfehlen. In einer Welt, die bald aus weitaus komplexeren Datenbrillen bestehen wird, ist die Xreal One in vielerlei Hinsicht ein extrem einfaches Produkt, da man eigentlich nur einen Fernseher in der Tasche mit sich herumtragen kann, den man nicht aufladen muss, aber die Leistung eines Smartphones, eines Steam Deck oder vielleicht eines kommenden Switch 2 verbraucht (wenn Nintendo diesmal einen USB-C-Anschluss für die Anzeige verwendet).

