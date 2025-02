Sennheiser HD 505

Sennheiser HD 559, HD 660, IE 600, HD 650, HD 800 und HD 620S... Ich habe sie alle (im Laufe der Jahre) verwendet und herausgefunden, dass sie alle großartig klingen. Sennheiser ist kein Schwächling und ihr audiophiles Segment ist seit langem ein Branchenführer, aber wenn es um Bässe geht, hat es immer unterdurchschnittlich abgeschnitten, wenn Sie mich fragen. Ich denke, dass all diese Kopfhörer ein bisschen mehr Bassdruck haben müssen, damit sie mich wirklich ansprechen. Aber andererseits bin ich ein Bass-Junkie...

Schwarz/Kupfer ist ein klares Farbschema, in das Sennheiser meiner Meinung nach mehr investieren sollte.

Die neuesten Kopfhörer von Sennheiser in diesem Segment heißen 505 und wurden kürzlich veröffentlicht. Ich benutze sie seit zwei Wochen und mag sie wirklich, aber es fehlt ihnen wieder an der Bassfront. Manchmal bin ich erstaunt über die Tatsache, dass ich Details hören kann und eine angenehme und gleichmäßige Frequenzkurve bekomme, die es mir ermöglicht, länger Musik zu hören als beispielsweise im Beyerdynamic 770 Pro, aber so sehr ich auch innehalten und das schätzen kann, gibt es auch einen bedeutenden Teil von mir, der den wärmeren und bassfreundlicheren Charakter vermisst. Sagen wir, die Audeze MM100.

Nichtsdestotrotz besteht kein Zweifel daran, dass die Deutschen mit dem 505 alles richtig gemacht haben. Tatsächlich schlagen sie die fast 150 GBP teurere 660S2, die ich zur Hand habe, da sich die Wiedergabe natürlicher und die Auflösung zarter anfühlt. Es gibt eine Natürlichkeit im Klang und eine Luftigkeit in der Trennung, die begeistert und sie sind auch deutlich komfortabler und besser für lange Tragezeiten geeignet als die 650 und 660. Das Design ist super schlank und die Konstruktion offen, was Sennheiser sehr gut macht. Die dynamischen Treiber haben einen Widerstand von 120 Ohm und eine geringe Verzerrung von 0,2 % und decken einen Bereich von 12 bis 38.500 Hz ab, und der Kopfhörer wiegt - einschließlich des abnehmbaren Kabels - nur 237 Gramm. Sie werden in der irischen Sennheiser-Fabrik hergestellt und die Schnur kann durch eine ausgewogenere Kordel ersetzt werden.

Die 505 werden in Tullamore, Irland, im Sennheiser-Werk gebaut.

Während meiner Stunden mit dem 505 habe ich zwischen verschiedenen Arten von Musik gewechselt, und es gibt hier eine produzierte Leichtigkeit, der man nur schwer widerstehen und die man schätzen kann. Der Mitteltonbereich spielt so unglaublich sauber, dass sich der Kopfhörer wie ein doppelt so teures Modell anfühlt und die Höhen kräftig sind, ohne abschreckend zu wirken. Die neuen, abgewinkelten Treiber sorgen dafür, dass sich die Klangbühne größer und dennoch zusammenhängender anfühlt als bei der deutlich teureren 660, was sehr beeindruckend ist. Das Timing ist perfekt und die Ergonomie an sich ist fantastisch. Ich habe diese höchstens sieben Stunden getragen und habe weder auf dem Oberkopf noch um die Ohren herum Schmerzen gespürt, was man von seinem großen Bruder, dem 660er, meiner Erfahrung nach schon nach drei Stunden nicht sagen kann.

Das abnehmbare Kabel kann durch ein symmetrisches Kabel ersetzt werden, das separat erworben werden kann.

Wie gesagt, Sennheiser hat mit diesem Gadget den Nagel auf den Kopf getroffen und sie haben ihre eigenen, deutlich teureren Modelle in mehrfacher Hinsicht mit einer günstigeren Verbesserung übertroffen. Wäre nur ein bisschen, ein bisschen mehr Bass drin gewesen, hätte ich diese als die besten in diesem Preissegment eingestuft, aber so wie es jetzt ist, werden sie vor allem von Beyerdynamic mit dem DT1770 Pro versohlt. Auf der anderen Seite ist das aber nichts, wofür man sich schämen müsste.

