Irgendwie hat es etwas ziemlich Dystopisches, wenn eine Weltbevölkerung mit Kamera-Sonnenbrillen herumläuft und hektisch ihren eigenen Alltag dokumentiert, alles in dem fast hohlen Bestreben, mehr Inhalte zu erstellen oder das Leben auf Social-Media-Plattformen besser teilbar zu machen. Es ist einfach da. Es klingt wie ein natürlicher nächster Schritt in Richtung einer faulen, selbstverliebten und lässigen Wall-E-Dystopie, und es hilft auch nicht, dass es Meta ist, das diese Kamerabrille herstellt, oder?

Selbst solide Content Creator wie MrMobile wirken stressig und fast amoralisch, wenn er in einem von Meta bezahlten Resort herumläuft und alles durch diese Brille dokumentiert. Alle Erinnerungen werden zu GIFs, alle Winks zu Schnappschüssen für das Scrapbook. Kennst du das Gefühl, wenn du dir einen professionellen Mitschnitt eines Konzerts ansiehst und es fast komplett hell ist, weil alle aufnehmen, anstatt nur dabei zu sein? Ja, stellen Sie sich dieses Gefühl vor - die ganze Zeit.

Es hört sich so an, als würde ich das ganze Konzept fast endgültig ablehnen, ohne die Ray-Ban-Brille von Meta nach ihren eigenen Bedingungen zu beurteilen, und das tue ich irgendwie. Es ist aber auch so, dass ich in den letzten Jahren EV Hour, also besser gesagt, lange, ausführliche Videos über Elektroautos, zu meinem Lebenslauf hinzugefügt habe, und aufgrund dieser Erweiterung meines Berufslebens sind diese Ray-Bans das nützlichste Werkzeug, das ich je zu meinem kleinen Sortiment an funktionaler Filmausrüstung hinzugefügt habe.

Wie gehen Sie also an eine solche Bewertung heran? Was mich betrifft, so sind Meta Ray-Bans das vollständigste, ausgefeilteste und effektivste Produkt, das ich in den letzten Monaten getestet habe, aber gleichzeitig fürchte ich mich vor einer Welt, in der jeder sie trägt. Können Sie den Konflikt dort erkennen?

Zunächst einmal ist die Konstruktion selbst erhaben. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Stile, und wie bei anderen Ray-Bans können Sie das Objektiv aktiv austauschen, um sowohl das Aussehen als auch die Funktionalität zu ändern. Darüber hinaus sind die Fassungen selbst, wie es "Smart Glasses" noch vor ein paar Jahren gab, überraschend dünn, und wenn man nicht wirklich blinzelt, ist nicht sofort ersichtlich, dass es sich um etwas anderes als eine Brille handelt. Die Tatsache, dass wir all diese Technologie in ein so kleines physisches Paket packen können, dass sie tatsächlich ohne unangenehmes Gewicht auf Ihrem Gesicht sitzen kann, ist an sich schon beeindruckend.

Was Sie bekommen, ist eine Brille, die auf jeder Seite zwei Ultra-Wide-Kameras mit insgesamt 12 Megapixeln beherbergt. Sie können Standbilder in 3024x4032 oder in 1080p aufnehmen. Diese können in Dateien umgewandelt werden, die Sie einfach über eine begleitende App auf Ihr Smartphone hochladen können, oder Sie können bis zu 30 Minuten lang direkt von der Brille live streamen. In den bereits erwähnten "Armen" befinden sich zudem Richtlautsprecher, so dass man quasi unbemerkt von Passanten Musik hören oder telefonieren kann und die Gesprächsqualität dank fünf Mikrofonen um ein Vielfaches besser ist als bei einem durchschnittlichen Paar In-Ears.

Es gibt 32 GB Speicherplatz, was bedeutet, dass über 100 Videos in 30 Sekunden gespeichert werden können, es gibt WIFI 6 und sie sind IPX4-zertifiziert gegen Regen. Ach ja, außerdem ist Bluetooth 5.2 an Bord und eine mitgelieferte Ledertasche, die USB-C nutzt und mit einer Ladung insgesamt 36 Stunden Nutzungsdauer bietet.

Egal, ob Sie die gesamte Prämisse oder den Lebensstil mögen, für den diese Brille konzipiert wurde, die Spezifikationen sind ziemlich wild, und wenn Sie sie zum ersten Mal aufsetzen, ist es auffällig, wie nahtlos alles ist.

Hier gibt es jedoch pragmatische Fragen, die angesprochen werden müssen. Zunächst einmal kann diese Brille nur Videos im Hochformat aufnehmen, vielleicht um sie leichter auf Instagram posten zu können, aber es ist eine Schande, dass der Benutzer nicht die Möglichkeit hat, das Verhältnis an den Inhalt anzupassen, den er aufnehmen möchte. Dies ist tatsächlich ein größerer Dealbreaker, als Sie vielleicht denken, da Meta die Nutzungsszenarien plötzlich viel eingeschränkter macht, als sie sein müssten. Darüber hinaus sind die Brillen manchmal etwas auf das sehr spezifische Ökosystem von Meta beschränkt. Das Versenden von Videos und Bildern ist im Wesentlichen nur für Messenger - und WhatsApp-Benutzer möglich, und Live-Streaming kann nur über die Plattformen von Meta erfolgen. Es ist, gelinde gesagt, ein wenig frustrierend.

Auf der Vorderseite befindet sich eine LED, die anderen deutlich anzeigt, ob Sie aufnehmen, und es gibt einen Sensor, der sich weigert, die Aufnahme zu starten, wenn er abgedeckt ist, sodass Sie nicht aufnehmen können, ohne ihn zu telegrafieren. Auch smart. Firmware-Updates erfolgen weitgehend automatisch, und obwohl der "Hey Meta"-KI-Teil anderswo nicht so nützlich ist wie in den USA (ich konnte die Funktion, bei der die KI erklärt, was ich mir anschaue, nicht zum Laufen bringen), hat die Brille ohne Probleme Anrufe getätigt und Spotify Tap gestartet. Die lokale Sprachsteuerung fehlt hier erheblich, da das Diktieren einer Nachricht offensichtlich unmöglich ist, aber abgesehen davon ist es eine ziemlich coole Benutzererfahrung.